بايرن يكتسح بنفيكا ويرافق أياكس لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريقا بايرن ميونخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. واكتسح بايرن ضيفه بنفيكا البرتغالي 5/1 في حين فاز أياكس على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2 /صفر، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وتصدر بايرن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أياكس الوصيف وحل بنفيكا في المركز الثالث بأربع نقاط يليه أيك أثينا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

فعلى ملعب أليانز أرينا تقمص الهولندي آريين روبن والبولندي روبرت ليفانوفسكي دور البطولة وأحرز كل منهما هدفين. وتقدم روبن بهدفين لبايرن في الدقيقتين 13 و30 وأضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و51 ونجح الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في تسجيل الهدف الخامس للفريق الألماني في الدقيقة 76. وتكفل البديل جيدسون فيرنانديز بتسجيل الهدف الوحيد لبنفيكا في الثواني الأولى من بداية الشوط الثاني.

واستعاد بايرن توازنه تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش بعد مسيرة متدنية في الدوري المحلي. وجاء فوز اليوم على بنفيكا على النقيض تماما مع مسيرة بايرن في البوندسليغا، حيث يحتل المركز الخامس بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.

وكانت أخر كبوات بايرن يوم السبت الماضي عندما فرط في تقدمه 3/1 أمام فورتونا دوسلدورف متذيل الترتيب واكتفى بالتعادل 3/3. وعجز بايرن ميونيخ عن الفوز في أخر ثلاث مباريات، كما لم يحقق أي انتصار على أرضه في البوندسليغا منذ أكثر من شهرين.

ومن شأن الفوز في مباراة اليوم أن يعيد الثقة لعناصر الفريق البافاري ولمدربه نيكو كوفاتش الذي أصبح منصبه على رئاسة الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ مهددا بسب النتائج الأخيرة.

هـ.د، أ ح (د ب أ)