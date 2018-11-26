بايرن يكتسح بنفيكا ويرافق أياكس لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريقا بايرن ميونخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. واكتسح بايرن ضيفه بنفيكا البرتغالي 5/1 في حين فاز أياكس على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2 /صفر، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.
وتصدر بايرن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أياكس الوصيف وحل بنفيكا في المركز الثالث بأربع نقاط يليه أيك أثينا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.
فعلى ملعب أليانز أرينا تقمص الهولندي آريين روبن والبولندي روبرت ليفانوفسكي دور البطولة وأحرز كل منهما هدفين. وتقدم روبن بهدفين لبايرن في الدقيقتين 13 و30 وأضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و51 ونجح الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في تسجيل الهدف الخامس للفريق الألماني في الدقيقة 76. وتكفل البديل جيدسون فيرنانديز بتسجيل الهدف الوحيد لبنفيكا في الثواني الأولى من بداية الشوط الثاني.
واستعاد بايرن توازنه تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش بعد مسيرة متدنية في الدوري المحلي. وجاء فوز اليوم على بنفيكا على النقيض تماما مع مسيرة بايرن في البوندسليغا، حيث يحتل المركز الخامس بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.
وكانت أخر كبوات بايرن يوم السبت الماضي عندما فرط في تقدمه 3/1 أمام فورتونا دوسلدورف متذيل الترتيب واكتفى بالتعادل 3/3. وعجز بايرن ميونيخ عن الفوز في أخر ثلاث مباريات، كما لم يحقق أي انتصار على أرضه في البوندسليغا منذ أكثر من شهرين.
ومن شأن الفوز في مباراة اليوم أن يعيد الثقة لعناصر الفريق البافاري ولمدربه نيكو كوفاتش الذي أصبح منصبه على رئاسة الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ مهددا بسب النتائج الأخيرة.
هـ.د، أ ح (د ب أ)
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان