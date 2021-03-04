بايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويتمسك بصدارة البوندسليغا

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 4/2 اليوم السبت (السادس من مارس/آذار 2021) في المرحلة الرابعة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان لايبزيغ اعتلى الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه فرايبورغ 3 /صفر لكن النادي البافاري عاد لموقعه المفضل سريعا بعد الفوز المثير على دورتموند بفضل التألق الكبير للقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

فعلى ملعب أليانز أرينا، رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بهدفين مبكرين لدورتموند في الدقيقتين الثانية والتاسعة. ورد ليفاندوفسكي بهدفين لبايرن، الأول جاء في الدقيقة 26 ثم الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 44. وقبل دقيقتين من النهاية أحرز ليون غوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ثم أكد ليفاندوفسكي تفوق بايرن بتسجيل الهدف الثالث له والرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم الفرنسي كريستوفر نكونكو بهدف للايبزيغ في الدقيقة 41 ثم أضاف النرويجي الكسندر سورلوت الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم إيميل فورسبيرغ التسجيل في الدقيقة .79

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه فولفسبورج 2/1 وباير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /صفر وهيرتا برلين على ضيفه أوغسبورغ 2/1 وتعادل انتراخت فرانكفورت مع ضيفه شتوتغارت 1/1 أما متذيل الترتيب فريق شالكه فاكتفى بالتعادل السلبي بصفر لمثله أمام ماينز أمس الجمعة.

هـ.د/ع.أ ج (د ب أ)