 بايرن يفوز على فرانكفورت بثلاثية وينفرد بمركز الوصيف | عالم الرياضة | DW | 22.12.2018

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عالم الرياضة

بايرن يفوز على فرانكفورت بثلاثية وينفرد بمركز الوصيف

المرحلة الأخيرة في دور الذهاب قبل العطلة الشتوية منحت المدربين المهددين فرصة لتنفس الصعداء، بايرن ميونيخ يفوز على فرانكفورت ويعزز مطاردته للمتصدر وليفركوزن يفوز على برلين وشالكه يهزم شتوتغارت ولايبزيغ يعمق جراح بريمن.

Deutschland Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Bayern München | Tor Ribery (picture-alliance/HMB Media/H. Becker)

سجل اللاعب الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري هدفين ليقود فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ثمين بثلاثية نظيفة على مضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ليضمن الفريق البافاري البقاء في المركز الثاني خلال عطلة الشتاء.

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في فرانكفورت، نجح ريبيري في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لفريقه في البوندسليغا وسجل هدفي المباراة في الدقيقتين 35 و79 كما أضاف زميله رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 89. ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وبفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند الذي توج بطلا للشتاء. فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي بقية مباريات اليوم السبت، سجل كاي هافيرتز هدفين ليقود فريقه باير ليفركوزن إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على هيرتا برلين في المرحلة السابعة عشرة،  والتي شهدت اليوم أيضا فوز شالكه على مضيفه شتوتغارت بنفس النتيجة. كما فاز لايبزيغ على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفورتونا دوسلدورف على مضيفه هانوفر بهدف يتيم مقابل لا شيء وفرايبورغ على مضيفه نورنبرغ بنفس النتيجة.

Deutschland RB Leipzig - Werder Bremen | Tor Bruma (imago/Picture Point LE/S. Sonntag)

اللاعب بروما يحتفل على طريقته الخاصة بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه لايبزيغ

وبهذه النتيجة خفف ليفركوزن الضغوط على مديره الفني هايكو هيرليش ( 47عاما) بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف هيرتا برلين. وكان ليفركوزن حقق فوزا مهما للغاية على شالكه في المرحلة الماضية من المسابقة منتصف الأسبوع الماضي. ورغم الانتصارين، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هيرليش ما زال مهددا بالإقالة وأن الهولندي بيتر بوش المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند هو المرشح الأبرز لخلافته.

وافتتح كيفن فولاند التسجيل مبكرا في المباراة بهدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة السادسة ثم أضاف هافيرتز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 23 و49 فيما أحرز غوردان تورنارايغا الهدف الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 26.

وتغلب شالكه على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف سجلها ستيفن سكرزبسكي في الدقيقة العاشرة وماريو غوميز لاعب شتوتغارت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70 وأحمد كوتوكو في الدقيقة 78 مقابل هدف سجله نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 76 .

Bundesliga - VfB Stuttgart vs Schalke 04 (Imago/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

من يسجل هنا الهدف الثاني لشالكه على ملعب شتوتغارت؟

ورفع شالكه رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من ذيل جدول المسابقة). وعزز الفوز وضع دومينيكو تيديسكو المدير الفني لشالكه قبل عطلة الشتاء.

وضمن لايبزيغ البقاء في المركز الرابع خلال عطلة الشتاء  إثر الفوز الثمين 3 / 2 على فيردر بريمن بفضل الهدف الذي سجله البرتغالي بروما في الدقيقة 87 من المباراة. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 31 نقطة في حين تجمد رصيد بريمن عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى لايبزيغ الشوط الأول لصالحه بثنائية نظيفة سجلها لوكاس كلوسترمان وتيمو فيرنر في الدقيقتين 22 و44 ورد بريمن في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ماكس كروز وجوشوا سارجنت في الدقيقتين 67 و77 قبل أن يمنح بروما الفوز للايبزيغ في الوقت القاتل.

وسجل أوليفر فينك هدفا في الوقت الضائع للمباراة ليقود فريقه فورتونا دوسلدورف إلى فوز صعب للغاية على مضيفه هانوفر الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير فيما ارتفع رصيد دوسلدورف إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وضاعف فرايبورغ من محنة مضيفه نورنبرغ بالتغلب عليه بهدف نظيف سجله مانويل غولد في الدقيقة 19 ليرفع فرايبورغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر. وتجمد رصيد نورنبرغ عند 11 نقطة في المركز الأخير بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الحادية عشر على التوالي في المسابقة.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)

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  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

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مختارات

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل المانشافت بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (09.07.2018)  

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