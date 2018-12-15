بايرن يفوز على فرانكفورت بثلاثية وينفرد بمركز الوصيف

سجل اللاعب الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري هدفين ليقود فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ثمين بثلاثية نظيفة على مضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ليضمن الفريق البافاري البقاء في المركز الثاني خلال عطلة الشتاء.

في فرانكفورت، نجح ريبيري في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لفريقه في البوندسليغا وسجل هدفي المباراة في الدقيقتين 35 و79 كما أضاف زميله رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 89. ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وبفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند الذي توج بطلا للشتاء. فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي بقية مباريات اليوم السبت، سجل كاي هافيرتز هدفين ليقود فريقه باير ليفركوزن إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على هيرتا برلين في المرحلة السابعة عشرة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز شالكه على مضيفه شتوتغارت بنفس النتيجة. كما فاز لايبزيغ على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفورتونا دوسلدورف على مضيفه هانوفر بهدف يتيم مقابل لا شيء وفرايبورغ على مضيفه نورنبرغ بنفس النتيجة.

اللاعب بروما يحتفل على طريقته الخاصة بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه لايبزيغ

وبهذه النتيجة خفف ليفركوزن الضغوط على مديره الفني هايكو هيرليش ( 47عاما) بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف هيرتا برلين. وكان ليفركوزن حقق فوزا مهما للغاية على شالكه في المرحلة الماضية من المسابقة منتصف الأسبوع الماضي. ورغم الانتصارين، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هيرليش ما زال مهددا بالإقالة وأن الهولندي بيتر بوش المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند هو المرشح الأبرز لخلافته.

وافتتح كيفن فولاند التسجيل مبكرا في المباراة بهدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة السادسة ثم أضاف هافيرتز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 23 و49 فيما أحرز غوردان تورنارايغا الهدف الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 26.

وتغلب شالكه على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف سجلها ستيفن سكرزبسكي في الدقيقة العاشرة وماريو غوميز لاعب شتوتغارت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70 وأحمد كوتوكو في الدقيقة 78 مقابل هدف سجله نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 76 .

من يسجل هنا الهدف الثاني لشالكه على ملعب شتوتغارت؟

ورفع شالكه رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من ذيل جدول المسابقة). وعزز الفوز وضع دومينيكو تيديسكو المدير الفني لشالكه قبل عطلة الشتاء.

وضمن لايبزيغ البقاء في المركز الرابع خلال عطلة الشتاء إثر الفوز الثمين 3 / 2 على فيردر بريمن بفضل الهدف الذي سجله البرتغالي بروما في الدقيقة 87 من المباراة. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 31 نقطة في حين تجمد رصيد بريمن عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى لايبزيغ الشوط الأول لصالحه بثنائية نظيفة سجلها لوكاس كلوسترمان وتيمو فيرنر في الدقيقتين 22 و44 ورد بريمن في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ماكس كروز وجوشوا سارجنت في الدقيقتين 67 و77 قبل أن يمنح بروما الفوز للايبزيغ في الوقت القاتل.

وسجل أوليفر فينك هدفا في الوقت الضائع للمباراة ليقود فريقه فورتونا دوسلدورف إلى فوز صعب للغاية على مضيفه هانوفر الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير فيما ارتفع رصيد دوسلدورف إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وضاعف فرايبورغ من محنة مضيفه نورنبرغ بالتغلب عليه بهدف نظيف سجله مانويل غولد في الدقيقة 19 ليرفع فرايبورغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر. وتجمد رصيد نورنبرغ عند 11 نقطة في المركز الأخير بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الحادية عشر على التوالي في المسابقة.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)