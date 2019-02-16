بايرن يفوز على برلين ويقاسم دورتموند صدارة الدوري مؤقتاً

اقتسم فريق بايرن ميونخ مؤقتاً صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مع بوروسيا دورتموند بفضل الفوز على ضيفه هيرتا برلين بهدف واحد مقابل لا شيء السبت (23 شباط/ فبراير 2019) في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.
وفي باقي المباريات، فاز فرايبورغ على آوغسبورغ بخماسية مقابل هدف واحد يتيم، وفولفسبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وماينز على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة.
فعلى ملعب "أليانز أرينا" أحرز لاعب الوسط الإسباني خافير هيرنانديز هدف الفوز لبايرن الوحيد في الدقيقة 62. وأنهى هيرتا برلين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كريم رقيق في الدقيقة 83. ورفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي يلتقي غداً الأحد ضيفه باير ليفركوزن، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة في المركز العاشر. وحقق بايرن فوزه الثالث على التوالي والسادس عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.
وبدت مهمة العملاق البافاري سهلة نظرياً لاستضافته فريق العاصمة، صاحب المركز التاسع والنتائج غير المستقرة، خصوصاً بعد خسارته أمامه صفر-2 في المرحلة السادسة، رد عليها بايرن بإقصائه من دور الـ16 في مسابقة الكأس 3-2 بعد التمديد الوقت الأصلي (2-2).
لكن مسلسل إصابات لاعب الوسط الهجومي الفرنسي كينغسلي كومان استمر، فبعدما دفع به المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الشوط الثاني، بدلاً من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (58)، تعرض مرة أخرى لإصابة بقدمه اليسرى فترك مكانه لتوماس مولر (66).
وانعدمت آمال برلين بإدراك التعادل، بعد طرد الهولندي كريم رقيق إثر احتكاك مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (84).
ويأتي لحاق بايرن بصدارة دورتموند للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد تصريح مدربه السابق فيليكس ماغات، الذي اعتبر أن تشكيلة دورتموند "ليست ناضجة للقب"، وتابع: "يفتقد (المدرب السويسري) لوسيان فافر إلى نوعية تجدها في بايرن. أعتقد أن بايرن سيحرز اللقب. سيفوزن حتى في مبارياتهم السيئة".
لاعبو فرايبورغ يحتفلون بفوزهم العريض أمام أوغسبورغ
وعلى ملعب "شفارتسفالد شتاديون"، دخل فرايبورغ منطقة الأمان بفضل فوزه الكاسح على ضيفه آوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف. وجاءت أهداف فرايبورغ بتوقيع نيلز بيترسن بواقع هدفين وفينشينزو جريفو ولوكا فالدشميدت وفلوريان نايديرليشنير في الدقائق التاسعة و30 و43 و64 و85.
وتكفل رانى خضيرة بتسجيل الهدف الوحيد لآوغسبورغ في الدقيقة 52. الفوز رفع رصيد فرايبورغ إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد آوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.
وعلى ملعب "أوبل أرينا"، فاز ماينز على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف دون رد. وسجل كريم أونيسيو الهدفين الأول والثالث لماينز في الدقيقتين 18 و84، وأضاف جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 73. الفوز رفع رصيد ماينز إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.
وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، اقتنص فولفسبورغ فوزاً ثميناً من بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم يانيك جيرهاردت بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة 38. ثم أضاف أدمير محمدي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83.
الكاميرا وثقت الهدف الأول لفولفسبورغ سجله يانيك غيرهارد
الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة في المركز الثالث. وكانت المرحلة قد بدأت مساء أمس الجمعة بلقاء جمع بريمن مع شتوتغارت وانتهى بالتعادل بهدف واحد.
وتكتمل مباريات هذا الأسبوع الأحد بلقاءين يجمع الأول بين هانوفر وفرانكفورت والثاني بين دورتموند وليفركوزن. وتنتهي مباريات المرحلة يوم الاثنين بلقاء يجمع بين لايبزيغ وهوفنهايم.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء
حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بين صعود وهبوط
نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ثورة تقنية على مقاعد المدربين
نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
تقنية الفيديو المساعدة للحكام
تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا يسحر الجماهير
المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال
حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.