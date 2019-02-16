بايرن يفوز على برلين ويقاسم دورتموند صدارة الدوري مؤقتاً

اقتسم فريق بايرن ميونخ مؤقتاً صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مع بوروسيا دورتموند بفضل الفوز على ضيفه هيرتا برلين بهدف واحد مقابل لا شيء السبت (23 شباط/ فبراير 2019) في المرحلة الثالثة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات، فاز فرايبورغ على آوغسبورغ بخماسية مقابل هدف واحد يتيم، وفولفسبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وماينز على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة.

فعلى ملعب "أليانز أرينا" أحرز لاعب الوسط الإسباني خافير هيرنانديز هدف الفوز لبايرن الوحيد في الدقيقة 62. وأنهى هيرتا برلين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كريم رقيق في الدقيقة 83. ورفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي يلتقي غداً الأحد ضيفه باير ليفركوزن، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة في المركز العاشر. وحقق بايرن فوزه الثالث على التوالي والسادس عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

وبدت مهمة العملاق البافاري سهلة نظرياً لاستضافته فريق العاصمة، صاحب المركز التاسع والنتائج غير المستقرة، خصوصاً بعد خسارته أمامه صفر-2 في المرحلة السادسة، رد عليها بايرن بإقصائه من دور الـ16 في مسابقة الكأس 3-2 بعد التمديد الوقت الأصلي (2-2).

لكن مسلسل إصابات لاعب الوسط الهجومي الفرنسي كينغسلي كومان استمر، فبعدما دفع به المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الشوط الثاني، بدلاً من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (58)، تعرض مرة أخرى لإصابة بقدمه اليسرى فترك مكانه لتوماس مولر (66).

وانعدمت آمال برلين بإدراك التعادل، بعد طرد الهولندي كريم رقيق إثر احتكاك مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (84).

ويأتي لحاق بايرن بصدارة دورتموند للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد تصريح مدربه السابق فيليكس ماغات، الذي اعتبر أن تشكيلة دورتموند "ليست ناضجة للقب"، وتابع: "يفتقد (المدرب السويسري) لوسيان فافر إلى نوعية تجدها في بايرن. أعتقد أن بايرن سيحرز اللقب. سيفوزن حتى في مبارياتهم السيئة".

لاعبو فرايبورغ يحتفلون بفوزهم العريض أمام أوغسبورغ

وعلى ملعب "شفارتسفالد شتاديون"، دخل فرايبورغ منطقة الأمان بفضل فوزه الكاسح على ضيفه آوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف. وجاءت أهداف فرايبورغ بتوقيع نيلز بيترسن بواقع هدفين وفينشينزو جريفو ولوكا فالدشميدت وفلوريان نايديرليشنير في الدقائق التاسعة و30 و43 و64 و85.

وتكفل رانى خضيرة بتسجيل الهدف الوحيد لآوغسبورغ في الدقيقة 52. الفوز رفع رصيد فرايبورغ إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد آوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب "أوبل أرينا"، فاز ماينز على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف دون رد. وسجل كريم أونيسيو الهدفين الأول والثالث لماينز في الدقيقتين 18 و84، وأضاف جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 73. الفوز رفع رصيد ماينز إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، اقتنص فولفسبورغ فوزاً ثميناً من بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم يانيك جيرهاردت بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة 38. ثم أضاف أدمير محمدي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83.

الكاميرا وثقت الهدف الأول لفولفسبورغ سجله يانيك غيرهارد

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة في المركز الثالث. وكانت المرحلة قد بدأت مساء أمس الجمعة بلقاء جمع بريمن مع شتوتغارت وانتهى بالتعادل بهدف واحد.

وتكتمل مباريات هذا الأسبوع الأحد بلقاءين يجمع الأول بين هانوفر وفرانكفورت والثاني بين دورتموند وليفركوزن. وتنتهي مباريات المرحلة يوم الاثنين بلقاء يجمع بين لايبزيغ وهوفنهايم.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)