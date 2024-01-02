بايرن يعود للتدريبات وتوخيل يحلم بفترة انتقالات شتوية متميزة

في مطارته لمتصدر الدوري باير ليفركوزن، عاد الفريق البافاري إلى التدريبات بعد العطلة وسط غياب نجوم أبرزهم المغربي نصير مزراوي الذي سيلعب مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، المدرب توماس توخيل يأمل الحصول على تعزيزات.

عاد نادي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء (الثاني من كانون الثاني/ديسمبر 2024) إلى التدريبات بعد عطلة شتوية قصيرة، استعداداً للنصف الثاني من موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وسط آمال من جانب المدرب توماس توخيل بالحصول على تعزيزات.

وبدأت فترة الانتقالات الشتوية ويأمل توخيل في تعزيز خط دفاع النادي البافاري ومركز خط الوسط المدافع، بهدف مطاردة اللقب الـ12 على التوالي في البوندسليغا وربما المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن ميونخ "ندرك أن لدينا احتياجات".

ويبتعد بايرن ميونخ بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا، لكن لديه مباراة مؤجلة، وما يصعب الأمور هو انضمام المدافع كيم مينجاي إلى منتخب كوريا الجنوبية في كاس أمم آسيا والمدافع نصير مزراوي إلى منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا. وقد يغيب الثنائي عن ست مباريات في البوندسليغا، من بينها مباراة القمة أمام ليفركوزن يوم العاشر من شباط/فبراير المقبل.

ودعا توخيل مراراً لمزيد من العمق في خط الدفاع، ولجأ في بعض الأحيان للدفع بلاعب الوسط ليون غوريتسكا في مركز قلب الدفاع. ولكن في الوقت ذاته يدرك توخيل أن "فترة الانتقالات الشتوية أكثر تعقيداً من فترة الانتقالات الصيفية، حيث من الصعب للغاية التعاقد مع لاعبين مقنعين بنسبة 100% في منتصف الموسم".

ولم يحالف الحظ بايرن ميونخ دائماً في صفقاته بفترة الانتقالات الشتوية، والدليل على ذلك صفقات الشتاء الماضي، متمثلة في يان سومر وجواو كانسيلو ودالي بليند.

وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي البافاري في الشتاء، ارناو مارتينيز لاعب جيرونا وكليمنت لينجليت المعار لأستون فيلا من برشلونة، في الوقت الذي جدد فيه رونالد اراوخو عقده مع النادي الكاتالوني مؤخراً بعد أن كان هدفاً لبايرن ميونخ.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)