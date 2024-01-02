  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
عالم الرياضةألمانيا

بايرن يعود للتدريبات وتوخيل يحلم بفترة انتقالات شتوية متميزة

٢ يناير ٢٠٢٤

في مطارته لمتصدر الدوري باير ليفركوزن، عاد الفريق البافاري إلى التدريبات بعد العطلة وسط غياب نجوم أبرزهم المغربي نصير مزراوي الذي سيلعب مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، المدرب توماس توخيل يأمل الحصول على تعزيزات.

https://p.dw.com/p/4aoBW
مدرب بايرن توماس توخيل (02/09/2023)
مدرب بايرن توماس توخيلصورة من: Peter Schatz/picture alliance

عاد نادي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء (الثاني من كانون الثاني/ديسمبر 2024) إلى التدريبات بعد عطلة شتوية قصيرة، استعداداً للنصف الثاني من موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وسط آمال من جانب المدرب توماس توخيل بالحصول على تعزيزات.

وبدأت فترة الانتقالات الشتوية ويأمل توخيل في تعزيز خط دفاع النادي البافاري ومركز خط الوسط المدافع، بهدف مطاردة اللقب الـ12 على التوالي في البوندسليغا وربما المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن ميونخ "ندرك أن لدينا احتياجات".

ويبتعد بايرن ميونخ بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا، لكن لديه مباراة مؤجلة، وما يصعب الأمور هو انضمام المدافع كيم مينجاي إلى منتخب كوريا الجنوبية في كاس أمم آسيا والمدافع نصير مزراوي إلى منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا. وقد يغيب الثنائي عن ست مباريات في البوندسليغا، من بينها مباراة القمة أمام ليفركوزن يوم العاشر من شباط/فبراير المقبل.

ودعا توخيل مراراً لمزيد من العمق في خط الدفاع، ولجأ في بعض الأحيان للدفع بلاعب الوسط ليون غوريتسكا في مركز قلب الدفاع. ولكن في الوقت ذاته يدرك توخيل أن "فترة الانتقالات الشتوية أكثر تعقيداً من فترة الانتقالات الصيفية، حيث من الصعب للغاية التعاقد مع لاعبين مقنعين بنسبة 100% في منتصف الموسم".

ولم يحالف الحظ بايرن ميونخ دائماً في صفقاته بفترة الانتقالات الشتوية، والدليل على ذلك صفقات الشتاء الماضي، متمثلة في يان سومر وجواو كانسيلو ودالي بليند.

وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي البافاري في الشتاء، ارناو مارتينيز لاعب جيرونا وكليمنت لينجليت المعار لأستون فيلا من برشلونة، في الوقت الذي جدد فيه رونالد اراوخو عقده مع النادي الكاتالوني مؤخراً بعد أن كان هدفاً لبايرن ميونخ.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

هاري كين قاد بايرن إلى فوز صريح على شتوتغارت (17.12.2023).

زيادة عدد الفرق في مونديال الأندية "مشكلة" بالنسبة لبايرن ميونيخ

زيادة عدد الفرق في مونديال الأندية "مشكلة" بالنسبة لبايرن ميونيخ

انتقد النادي البافاري (بايرن ميونيخ) رفع عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، معتبرا ذلك "مشكلة بالنسبة له". يأتي هذا غداة الإعلان عن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 7 إلى 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.
عالم الرياضة١٨ ديسمبر ٢٠٢٣