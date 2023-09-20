بايرن يعمق جراح مان يونايتد والريال يفسد أول ظهور لأونيون برلين

أحرز بايرن ميونيخ هدفين في غضون أربع دقائق من الشوط الأول ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (20 سبتمبر/ أيلول 2023).

فعلى ملعب (أليانز أرينا)، افتتح بايرن التسجيل عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 28، مستغلا هفوة ساذجة من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى يونايتد، الذي فشل بغرابة في التصدي للكرة.

وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 32، قبل أن يقلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 49 بواسطة الدنماركي راسموس هويلوند.

وسرعان ما أعاد بايرن فارق الهدفين، بعدما أحرز نجمه المخضرم الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وتبارى نجوم بايرن في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم في الوقت المتبقي من المباراة، فيما تصدى أونانا للعديد من التسديدات الألمانية التي كانت كفيلة بخروج بايرن بانتصار تاريخي على نظيره الإنجليزي العريق في المسابقة القارية.

وأشعل البرازيلي كاسيميرو المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88، لكن ماتيس تيل قضى على آمال الإنجليزي في إدراك التعادل على الأقل، عقب تسجيله الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعاد كاسيميرو لهز الشباك مجددا، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنه لم يكن كافيا لعودة الفريق الإنجليزي للمباراة.

بتلك النتيجة، حصل بايرن على أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة المجموعات في البطولة التي توج بها 6 مرات، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي، اللذين تعادلا 2 / 2 في وقت سابق اليوم بنفس الجولة في تركيا.

في المقابل، بقي مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بلا رصيد من النقاط، لتتضاعف معاناته بعدما تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنها الثالثة على التوالي.

كان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة.

هدف قاتل للريال يفسد أول ظهور لأونيون بدوري الأبطال

وأفسد جود بلينغهام أول ظهور لأونيون برلين في دوري الأبطال بإحرازه هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة. وهذه أول مباراة لأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبدا أن المباراة في مدريد ستنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يسدد البديل فيدريكو بالبيردي كرة قوية اصطدمت باثنين من لاعبي أونيون ووصلت إلى بلينغهام ليسجل من مدى قريب ويرفع رصيده إلى ستة أهداف في ست مباريات هذا الموسم.

وهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 94 ضمن لريال العلامة الكاملة خلال الموسم الجاري، حيث حقق فوزه السادس على التوالي.

وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول لكنه عانى من أجل اختراق دفاع أونيون برلين الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.

وظهر خوسيلو مهاجم ريال مدريد بنشاط كبير من البداية لكنه أهدر فرصتين مبكرتين بضربتي رأس.

وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل واقترب رودريجو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، بينما ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.

ورغم أن الفريق الزائر سيشعر بإحباط شديد بعدما استقبل الهدف قرب النهاية، فإنه قد ينال دفعة معنوية بالصمود أمام ريال، وامتلاك فرصة في الصعود من دور المجموعات.

وسيلعب أونيون في الجولة المقبلة أمام براغا البرتغالي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بينما سيحل ريال ضيفا على نابولي بطل إيطاليا.

ع.أج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)