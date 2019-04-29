بايرن يعزز صدارته وهانوفر يؤجل هبوطه لأسبوع آخر

وسع بايرن ميونخ الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا إلى خمس نقاط عبر الفوز على ضيفه هانوفر 3 1/ اليوم السبت (الرابع من أيار/ مايو) في المرحلة الثانية والثلاثين للبوندسليغا. واقترب الفوز ببايرن من لقبه السابع على التوالي في الدوري إذ يتقدم بخمس نقاط على بروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على فيردر بريمن في وقت لاحق من اليوم السبت قبل جولتين من نهاية الموسم.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على شتوتغارت بثلاثية مقابل هدف يتيم وفولفسبورغ على نورنبرغ بهدفين مقابل لا شيء وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم بهدفين لكل منهما.

برلين يعمق أزمة شتوتغارت بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف

ومنح روبرت ليفاندوفسكي وليون غوريتسكا التقدم 2 - صفر لبايرن في الشوط الأول، لكن ما بدا أنه سيكون فوزا سهلا أخذ منعطفا آخر بعدما قلص جوناثاس الفارق من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد لمسة يد ضد جيروم بواتنغ في الدقيقة 51.

وحصل اللاعب البرازيلي على إنذار بسبب شجار مع سفين أولرايش حارس بايرن إذ حاول كل منهما أخذ الكرة بعد تنفيذ ركلة الجزاء ثم طُرد لاعب هانوفر بعد ذلك بأربع دقائق بعد شجار آخر مع يسوا كيميش. وعانى بايرن أمام عشرة لاعبين وحسم الفوز بهدف البديل المخضرم فرانك ريبري في الدقيقة 84.

ورفع بايرن رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني دورتموند والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه فيردر بريمن.

وتأجل هبوط هانوفر لأسبوع آخر على الأقل بعد خسارة شتوتغارت، صاحب المركز المؤهل لملحق البقاء، 3-1 أمام مستضيفه هيرتا برلين ليتقدم بست نقاط على فريق المدرب توماس دول.

تعادل ماينز مع لايبزيغ بثلاثة أهداف كان بطعم الفوز

وكانت المرحلة قد انطلقت أمس الجمعة بالمباراة التي جمعت ماينز ولايبزيغ والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. فيما تستكمل بقية المباريات يوم غد الأحد حيث يلتقي شالكه بضيفه أوغسبورغ وفرايبورغ يستقبل دوسلدورف، فيما يحل فرانكفورت ضيفا على ليفركوزن.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)