بايرن يعزز صدارته للدوري بالفوز على شالكه بهدفين نظيفين

حافظ فريق بايرن ميونخ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بفوزه على فريق شالكه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت(22 أيلول/سبتمبر 2018) في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله خاميس رودريغيز في الدقيقة الثامنة ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة في صدارة الترتيب، وظل فريق شالكه بلا نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. ولم يخسر بايرن ميونخ في أي مباراة منذ انطلاقة الموسم الحالي وحقق انتصاره الرابع في الدوري والسادس في كافة البطولات، فيما تعد هذه هي الهزيمة الرابعة لشالكه في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) انتصارات لفرق الوسط في جدول الدوري، فيما تعثر دورتموند أمام هوفنهايم وسقط في فخ التعادل بهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما السبت (22 أيلول/ سبتمبر 2018) وعلى أرض الأخير. أما برلين فقد أحرز صدارة الدوري بعد فوزه المثير على مونشنغلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين.

برلين يسحق مونشينغلادباخ باربعة أهداف مقابل هدفين

وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز نورنبرغ على هانوفر بهدفين مقابل لا شيء، وفيردر بريمن على آوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفرايبوغ على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه هوفنهايم، في مباراة شهدت هتافات من جانب جماهير دورتموند ضد ديتمار هوب، رئيس نادي هوفنهايم. وتقدم هوفنهايم بهدف سجله جيلينتون في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لدورتموند في الدقيقة 84. وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو في الدقيقة 75. ورفع هوفنهايم رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، تصدر هيرتا برلين جدول الترتيب بشكل مؤقت عقب فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين. وسجل أهداف هيرتا برلين فيداد إيبسيفيتش (هدفين) في الدقيقتين 31 و63 وفالنيتينو لازارو في الدقيقة 34 وأوندريج دودا في الدقيقة 73، فيما سجل هدفي بوروسيا مونشنغلادباخ تورجان هازارد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء والحسن بليا في الدقيقة 67. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند سبع نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الرابعة، فاز نورنبرغ على هانوفر بهدفين مقابل لا شيء. وسجل هدفي نورنبرغ فالدمار أنتون، لاعب هانوفر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76 وتورليس نول في الدقيقة 77. وشهدت المباراة طرد ميكو ألبورنوز، لاعب هانوفر، في الدقيقة 29. ورفع نورنبرغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الخامسة، انتزع فيردر بريمن فوزاً صعباً من مضيفه آوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسجل أهداف فيردر بريمن ماكس كروز وماكسيمليانو إيجيستين ودافي كلاسين في الدقائق 34 و36 و75 على الترتيب، فيما سجل هدفي آوغسبورغ كوو جا تشيول وفيليب ماكس في الدقيقتين 48 و74.

ورفع بريمن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند، وتوقف رصيد آوغسبورغ عند أربع نقاط في المركز العاشر مناصفة مع هوفنهايم.

وفي المباراة السادسة، فاز فرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل أهداف فرايبوغ رونالد سالاي في الدقيقة السابعة ونيلز بيترسن في الدقيقة 21 من متابعة لركلة جزاء أهدرها سالاي، ومايك فرانتز في الدقيقة 50، فيما سجل هدف فولفسبورغ أدمير محمدي في الدقيقة 61. ورفع فرايبورغ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس.

وكانت المرحلة الرابعة قد بدأت يوم أمس الجمعة بمباراة بين شتوتغارت وفورتونا ديسلدورف انتهت بالتعادل السلبي.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)