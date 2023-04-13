 بايرن يعاقب ماني بالإيقاف مع غرامة مالية لم تحدد قيمتها | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.04.2023

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رياضة

بايرن يعاقب ماني بالإيقاف مع غرامة مالية لم تحدد قيمتها

رغم أنّ ساديو ماني شارك في تدريبات بايرن ميونيخ رفقة زميله ساني، أوقف النادي البافاري النجم السنغالي للمباراة القادمة في الدوري الألماني ضد هوفنهايم. وبرر النادي قراره "بسبب سوء السلوك" معلنا عن غرامة مالية أيضا.

لقطة من تدريب لاعبي بايرن الخميس (13/4/2023) وفي الصورة يظهر أيضا الثنائي ساديو ماني وليروي ساني.

رغم ما حدث بين ساديو ماني وليروي ساني بعد مباراة مانشستر سيتي، شارك اللاعبان في تدريبات بايرن صباح الخميس وسبق ذلك حديث بين المدرب توماس توخيل وماني.

أوقف نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس (13 أبريل/ نيسان 2023) مهاجمه السنغالي ساديو ماني إثر مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني في غرف الملابس، بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي والتي خسرها البافاري 0-3.

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وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه إيقاف ماني المباراة القادمة في الدوري الألماني "بوندسليغا" ضد هوفنهايم السبت "بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي". وأضاف "لن يكون ساديو ماني ضمن تشكيلة الفريق لمباراتنا ضد هوفنهايم" على ملعب أليانز أرينا.

 وأكد البيان أن بايرن سيغرم ماني بمبلغ مالي بيد أنه لم يحدده بعد.

وبحسب تقارير، ارتفعت حدة الكلام بين ماني وساني بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس، حيث انتقد أفضل لاعب في أفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث إليه بها الجناح الألماني الدولي ساني في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة مانشستر سيتي.

وبحسب الصحف الألمانية، فإن ماني الذي شارك في الدقيقة 69 قام بتوجيه لكمة إلى وجه ساني ليسيل الدم من شفة الأخير.

وشارك اللاعبان في تدريبات بايرن صباح الخميس وسبق ذلك حديث بين المدرب توماستوخيل وماني.

وقبل الحصة التدريبية أيضا تم استدعاء ماني من قبل المدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش ورئيس مجلس إدارة النادي أوليفر كان لمساءلته عن تصرفاته.

وكان ساني متواجدا في القائمة الأساسية لبايرن في اللقاء، الذي أقيم بملعب (الاتحاد) فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

وأصبح بايرن على مشارف الخروج من دوري الأبطال، حيث يتعين عليه الفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف على نظيره الإنجليزي في لقاء الإياب، الذي يجرى الأسبوع المقبل بملعب (أليانز أرينا)، إذا أراد التأهل للدور نصف النهائي في المسابقة القارية التي توج بها 6 مرات.

هالاند مهاجم مانشستر سيتي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في شباك بايرن، مما جعل الفريق البافاري قاب قوسين من الخروج من دوري أبطال أرووبا.

هالاند مهاجم مانشستر سيتي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في شباك بايرن، مما جعل الفريق البافاري قاب قوسين من الخروج من دوري أبطال أرووبا.

وانضم ماني إلى بايرن قادما من ليفربول، في يوليو/ تموز 2022، حيث كان النادي الألماني يأمل في أن يسد الفراغ الذي تركه رحيل مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورغم ذلك، لم يكن ماني قادرا حتى الآن على أداء دور الهداف في الفريق، ومنذ تعرضه لإصابة طويلة الأمد أبعدته عن المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان يكافح للعثور على أفضل مستوياته.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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