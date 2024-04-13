بايرن ميونخ يرجئ تتويج ليفركوزن بلقب البوندسليغا

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه كولن منافسات ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، ليؤجل تتويج باير ليفركوزن. وكان ليفركوزن يحتاج لخسارة كل من بايرن الثاني وشتوتغارت الثالث ليحسم اللقب.

أرجأ نادي بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية، تتويج باير ليفركوزن باللقب المحلي للموسم الحالي بعد فوزه على ضيفه كولن 2 /صفر اليوم السبت (13 نيسان/أبريل 2024) في المرحلة التاسعة والعشرين.

ويستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو. وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وبفارق 16 نقطة عن شتوتغارت ثالث الترتيب.

وسيتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن غداً الأحد، بعد أن كان بمقدوره أن يتوج باللقب اليوم السبت لو كان بايرن ميونخ خسر أمام كولن تزامناً مع هزيمة شتوتغارت أمام آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

وجاء فوز النادي البافاري بهدفين على كولن الأول سجله رافاييل غيريرو في الدقيقة 65 والثاني سجله توماس مولر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93)، وليؤجل تتويج ليفركوزن باللقب لمدة 24 ساعة على الأقل.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 مباراة خاضها على مستوى كافة المسابقات، وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب البوندسليغا، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا حيث يلتقي مع كايزرسلاوترن في 25 أيار/مايو المقبل، إلى جانب تأهله لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباخ اقدام من آذربيجان. ثم فاز على ضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب دور الثمانية.

يستعد باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو للفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة بتاريخه صورة من: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

وسجل ليفركوزن 24 انتصاراً في البوندسليغا مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونخ، بتسجيله 69 هدفاً، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 76 نقطة مقابل 63 نقطة لبايرن في المركز الثاني و60 نقطة لشتوتغارت في المركز الثالث.

وفي باقي مباريات المرحلة التاسعة والعشرين اليوم السبت فاز لايبزيغ على فولفسبورغ 3 /صفر وماينز على هوفنهايم 4/1 وبوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2/1 وتعادل هايدنهايم مع مضيفه بوخوم 1/1.

خ.س/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)