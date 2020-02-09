 بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني برباعية في كولن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.02.2020

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رياضة

بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني برباعية في كولن

استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه السهل 4 / 1 على ضيفه كولن في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة. وارتفع رصيد بايرن 46 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ.

لاعبو بايرن يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى فريق كولن.

استعاد بايرن ميونيخ الصدارة بعد فوزه الكبير على كولن برباعية

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة مذهلة ليفوز 4-1 على مستضيفه فريق كولن (كولونيا) اليوم الأحد (16 فبراير 2020) ويعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الألمانسة "بوندسليغا".

وحافظ روبرت ليفاندوفسكي على معدل أكثر من هدف في كل مباراة هذا الموسم عندما منح بايرن التقدم في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كينغسلي كومان وسيرج غنابري هدفين. وبعد إلغاء هدفين لصاحب الأرض بداعي التسلل اختتم غنابري الرباعية في الدقيقة 65 وسجل مارك أوت الهدف الوحيد لكولونيا الذي قدم أداء أفضل كثيرا في الشوط الثاني.

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ويملك بايرن، الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري، 46 نقطة من 22 مباراة متقدما بنقطة واحدة على لايبزيغ الذي تغلب 3-صفر على فيردر بريمن أمس السبت.

ويأتي كولونيا في المركز 14 وله 23 نقطة متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط. وقال تيمو هورن حارس مرمى كولونيا "كنا نائمين في الدقائق الأولى".

وجاء هدف بايرن الأول بعد رمية جانبية أدت إلى تبادل سريع لتمرير الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي سددها في سقف المرمى محرزا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم و36 بجميع المسابقات.

وبعد ذلك بدقيقتين عثر بايرن على مساحة في دفاع كولونيا بتمريرة رائعة وسدد كومان من أسفل الحارس تيمو هورن. وساءت أوضاع صاحب الأرض عندما وصلت ركلة ركنية إلى غنابري الذي مر من مدافع وهز الشباك بتسديدة منخفضة.

واستعاد كولونيا رباطة جأشه في الشوط الثاني وأحرز جون كوردوبا هدفين لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائهما. واختتم غنابري أهداف بايرن عندما استلم الكرة في منتصف الملعب وركض باتجاه مرمى كولونيا وسدد في شباك هورن.

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، د ب أ)

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