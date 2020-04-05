 بايرن يستأنف تدريباته وحكومة بافاريا تقول ″لا استثناءات″ في الحجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2020

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أخبار

بايرن يستأنف تدريباته وحكومة بافاريا تقول "لا استثناءات" في الحجر

أفاد تقرير إخباري بأن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سوف يستأنف تدريباته. وفي هذا السياق شدد وزير الداخلية في ولاية بفاريا أن على نوادي كرة القدم احترام تدابير الحجر الصحي.

Symbolbild | Geisterspiel wegen Corona Virus (picture-alliance/dpa/sampics/S. Matzke)

أشارت مجلة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونيخ يسعى لخوض أول وحدة تدريبية عقب التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا، تحت شروط صارمة ضمن مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة لاعبين.

مختارات

تدفع لهم أجورهم وهم في منازلهم بسبب وباء كورونا. نادي بايرن ميونيخ لم يتوقف عن تدريب لاعبيه حتى وهم في منازلهم. إذ يفرض عليهم حصصا تدريبية يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية. (26.03.2020)

فرض نادي شالكه الألماني على نجمه المغربي أمين حارث غرامة مضاعفة بعد كسره إجراءات العزل المنزلي وعدم التجمع بسبب كورونا، وذلك بعد ذهابه إلى بار للشيشة. معلومات صحفية تكشف عن مبلغ ضخم ستوجب عن حارث دفعه. (01.04.2020)

وكانت بعض الأندية الـ18 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بدأت بالفعل التدريب الأسبوع الماضي ، كما ينتظر أن تبدأ العديد من الفرق تدريباتها بعد غد الاثنين. والدوري الألماني لكرة القدم متوقف حتى يوم 30 نيسان/أبريل الجاري على الأقل.

في غضون ذلك شدد وزير داخلية ولاية بفاريا، يواخيم هرمان، على أنه لا يمكن إصدار قوانين استثنائية في مكافحة فيروس كورونا. ورفض وزير الداخلية في بفاريا التكهن حول بداية النشاط الرياضي لأندية كرة القدم. وأضاف وزير الداخلية أنه بإمكان لاعبي كرة القدم التدريب، لكن وجب عليهم الحفاظ على مسافة البعد بين الأشخاص. ومن المتوقع أن يناقش رؤساء وزراء الولايات الألمانية في الـ 14 من الشهر الجاري التدابير التي ستُتخذ بعد الـ 19 من نيسان/ أبريل الجاري.

وتسعى أندية كرة القدم إلى استئناف المباريات في أقرب وقت دون الجماهير لتقليص الخسائر الاقتصادية للنوادي. واتبعت بعض أندية كرة القدم مثل بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني التدريب عبر الإنترنت للاعبين في الوقت الذي سمحت فيه أندية أخرى بتواجد مجموعات صغيرة من اللاعبين في ملعب التدريبات.

م.أ.م/ خ.س (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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