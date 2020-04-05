بايرن يستأنف تدريباته وحكومة بافاريا تقول "لا استثناءات" في الحجر

أشارت مجلة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونيخ يسعى لخوض أول وحدة تدريبية عقب التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا، تحت شروط صارمة ضمن مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة لاعبين.

وكانت بعض الأندية الـ18 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بدأت بالفعل التدريب الأسبوع الماضي ، كما ينتظر أن تبدأ العديد من الفرق تدريباتها بعد غد الاثنين. والدوري الألماني لكرة القدم متوقف حتى يوم 30 نيسان/أبريل الجاري على الأقل.

في غضون ذلك شدد وزير داخلية ولاية بفاريا، يواخيم هرمان، على أنه لا يمكن إصدار قوانين استثنائية في مكافحة فيروس كورونا. ورفض وزير الداخلية في بفاريا التكهن حول بداية النشاط الرياضي لأندية كرة القدم. وأضاف وزير الداخلية أنه بإمكان لاعبي كرة القدم التدريب، لكن وجب عليهم الحفاظ على مسافة البعد بين الأشخاص. ومن المتوقع أن يناقش رؤساء وزراء الولايات الألمانية في الـ 14 من الشهر الجاري التدابير التي ستُتخذ بعد الـ 19 من نيسان/ أبريل الجاري.

وتسعى أندية كرة القدم إلى استئناف المباريات في أقرب وقت دون الجماهير لتقليص الخسائر الاقتصادية للنوادي. واتبعت بعض أندية كرة القدم مثل بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني التدريب عبر الإنترنت للاعبين في الوقت الذي سمحت فيه أندية أخرى بتواجد مجموعات صغيرة من اللاعبين في ملعب التدريبات.

م.أ.م/ خ.س (د ب أ)