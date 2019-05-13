 بايرن يزاحم الرغبة الملكية في الحصول على ساني | عالم الرياضة | DW | 15.05.2019

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عالم الرياضة

بايرن يزاحم الرغبة الملكية في الحصول على ساني

أشارت تقارير صحفية أن فريق بايرن ميونيخ الألماني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Manchester City - Manchester United (picture-alliance/M. Rickett)

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يجري محادثات بشأن الحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي، ليروي ساني. فقد ذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية أن سيتي لا يمانع انتقال الدولي الألماني في ظل تعثر المفاوضات حول تمديد عقده مع النادي، خصوصاً وأن ساني ملّ من الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب الاتحاد في ظل شعوره بتهميش دوره في الفريق من قبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ووفقاً للصحيفة فإن اللاعب الألماني الشاب (23 عاماً) رفض حتى الآن العديد من العروض التي تقدم بها النادي الإنجليزي.  ونظراً لأن عقد ساني يمتد حتى 2021 فقط، يطغى القلق على مسؤولي مانشستر سيتي من مغادرة ساني قريباً.

ويبدو أن النادي البافاري - وفقاً للتقرير - بدأ فعلاً الاتصال بمستشاري ليروي ساني، مضيفاً أن المدير الرياضي لمان سيتي تشيكي بيغيرستاين قد صرح بالفعل لأصدقائه بوجود نية داخل إدارة النادي الإنجليزي للتخلي عن المهاجم الألماني في فترة الانتقالات هذا الصيف، بينما يسعى بايرن إلى تعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن، بالظفر بتوقيع لاعب شالكه السابق.

مختارات

يبدو أن خروج مانشستر سيتي المرير أمام توتنهام برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ستكون له ارتدادات على الفريق الإنجليزي. السيتي قد يخسر عدة لاعبين من بينهم نجم ألماني واعد يعيش وضعاً متقلباً مع "الأزرق السماوي". (19.04.2019)

بينما يحاول مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تمديد عقد ليروي ساني مع "الأزرق السماوي"، أفادت تقارير صحفية أن والدة الدولي الألماني تقف حجر عثرة أمام تقدم مفاوضات تمديد عقد صاحب القدم اليسرى الساحرة. فكيف ذلك يا ترى؟ (14.03.2019)

يُذكر أن النادي الألماني حوّل أنظاره نحو ساني بعد تراجعه عن التعاقد مع جناح ليل الإيفواري نيكولاس بيبي. وكان موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي قد أفاد في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يُخطط للتعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يعتبره من المواهب القادمة بقوة في عالم كرة القدم.

وكان ليروي ساني قد انتقل من نادي شالكه الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز صيف 2016 مقابل حوالي 50 مليون يورو. وفاز بلقب البريميرليغ مرتين مع مانشستر سيتي. وتمكن من تسجيل 39 هدفاً وصناعة 45 أخرى في 132 مباراة خاضها بقميص السيتي.

ع.غ

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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