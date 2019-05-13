بايرن يزاحم الرغبة الملكية في الحصول على ساني

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يجري محادثات بشأن الحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي، ليروي ساني. فقد ذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية أن سيتي لا يمانع انتقال الدولي الألماني في ظل تعثر المفاوضات حول تمديد عقده مع النادي، خصوصاً وأن ساني ملّ من الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب الاتحاد في ظل شعوره بتهميش دوره في الفريق من قبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ووفقاً للصحيفة فإن اللاعب الألماني الشاب (23 عاماً) رفض حتى الآن العديد من العروض التي تقدم بها النادي الإنجليزي. ونظراً لأن عقد ساني يمتد حتى 2021 فقط، يطغى القلق على مسؤولي مانشستر سيتي من مغادرة ساني قريباً.

ويبدو أن النادي البافاري - وفقاً للتقرير - بدأ فعلاً الاتصال بمستشاري ليروي ساني، مضيفاً أن المدير الرياضي لمان سيتي تشيكي بيغيرستاين قد صرح بالفعل لأصدقائه بوجود نية داخل إدارة النادي الإنجليزي للتخلي عن المهاجم الألماني في فترة الانتقالات هذا الصيف، بينما يسعى بايرن إلى تعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن، بالظفر بتوقيع لاعب شالكه السابق.

يُذكر أن النادي الألماني حوّل أنظاره نحو ساني بعد تراجعه عن التعاقد مع جناح ليل الإيفواري نيكولاس بيبي. وكان موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي قد أفاد في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يُخطط للتعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يعتبره من المواهب القادمة بقوة في عالم كرة القدم.

وكان ليروي ساني قد انتقل من نادي شالكه الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز صيف 2016 مقابل حوالي 50 مليون يورو. وفاز بلقب البريميرليغ مرتين مع مانشستر سيتي. وتمكن من تسجيل 39 هدفاً وصناعة 45 أخرى في 132 مباراة خاضها بقميص السيتي.

ع.غ