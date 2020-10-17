بايرن يحقق فوزا مثيرا على دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم ويقود بايرن ميونيخ لقلب تأخره إلى فوز 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند مساء السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020).

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 18 نقطة من سبع مباريات متقدما بنقطتين على (رازن بال شبورت) لايبزيغ فيما يأتي دورتموند ثالثا وله 15 نقطة.

ومنح ماركو رويس التقدم لدورتموند في الدقيقة 45 من المباراة المثيرة، لكن ديفيد ألابا أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة حرة غيرت اتجاهها.

ماركو رويس قائد دورتموند يحتفل بهدفه في مرمى بايرن قبل أن تنقلب النتيجة ويفوز البافاري 3/2.

ووضع البولندي ليفاندوفسكي، الذي تدخل حكم الفيديو لإلغاء هدفين له، الفريق الضيف في المقدمة بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

وجعل البديل ليروي ساني النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 غير أن إيرلينغ هالاند قلص الفارق بعد ذلك بثلاث دقائق لكن بايرن صمد ليحقق فوزه السادس في سبع مباريات في الدوري.

وفي مباراة أخرى، حافظ رازن بال شبورت لايبزيغ على سجله المثالي هذا الموسم بفوزه 3-صفر على فرايبورغ اليوم السبت.

وسجل الهدفين الأولين كوناتي وزابيتسر، واختتم أنجيلينيو الأهداف بركلة حرة مذهلة. وقفز لايبزيغ إلى رصيد 16 نقطة.

إ.ع/ص.ش ( د ب أ)