 بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.02.2020

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رياضة

بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا

بعد مباراة صعبة شهدت تسجيل سبعة أهداف تمكن بايرن ميونيخ من الثأر من فريق هوفنهايم والفوز عليه ليضمن تأهله لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا. كما تأهل للدور نفسه فريقا أونيون برلين وشتوتغارت.

بعد مباراة صعبة فاز بايرن ميونيخ على فريق هوفنهايم ليتأهل لدور الثمانية في كأس ألمانيا.

بعد مباراة صعبة فاز بايرن ميونيخ على فريق هوفنهايم ليتأهل لدور الثمانية في كأس ألمانيا.

واصل بايرن ميونخ مشواره ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه هوفنهايم اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/ فبراير 2020) في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدم هوفنهايم بهدف مباغت في الدقيقة الثامنة، جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيروم بواتينغ مدافع بايرن هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه. ولم تدم فرحة الضيوف بهدف التقدم طويلاً، بعدما أحرز بايرن هدف التعادل بنفس الطريقة، عقب تسجيل بينيامين هوبنه لاعب هوفنهايم هدفا عكسياً في الدقيقة 13.

وأضاف توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 3/ 1وفي الشوط الثاني، عزز بايرن تقدمه بهدف رابع عن طريق ليفاندوفسكي، قبلأن يحرز موانيس دابور الهدفين الثاني والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 82 و90.

بهذا الفوز، ثأر بايرن من خسارته 1 / 2 أمام هوفنهايم في لقائهما الذي جرى بملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري، الذي استضاف مباراة اليوم، وذلك في لقائهما الأخير ببطولة الدوري الألماني، الذي جرى في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فريق ليفركوزن تأهل أيضا لدور الثمانية.

فريق ليفركوزن تأهل أيضا لدور الثمانية.

وصعد فريقا بايرليفركوزن وأونيون برلين لدور الثمانية للبطولة في وقت سابق اليوم. إذ تغلب ليفركوزن بهدفين مقابل هدف على ضيفه شتوتغارت، فيما فاز يونيون برلين 1 / صفر على مضيفه فيرل، أحد أندية الهواة بالدوري الألماني. فعلى ملعب (باي أرينا)، تقدم ليفركوزن بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فابيان بريدلوو، حارس مرمى شتوتغارت، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72. وأضاف الأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 83، في حين تكفل سيلاس وامانجيتوكا بتسجيل هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 85. من جانبه، أفلت أونيون برلين من كمين مضيفه فيرل، بعدما تغلب عليه بهدف وحيد.

يشار إلى أنفريقي دورتموند ولايبزيغ فشلا في الوصول إلى هذا الدور بعد خسارتهما أمام فيردر بريمن وإنتراخت فرانكفورت.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

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    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

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    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

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    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

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    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

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    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


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