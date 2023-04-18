بايرن يبحث عن "ريمونتادا" تاريخية أمام سيتي وهالاند "المرعب"

يتطلع فريق بايرن ميونخ الألماني لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية عندما يواجه فريق مانشستر سيتي الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023) في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد، شهدت فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو ما يعني أن بايرن ميونخ سيكون عليه مضاعفة جهده إذا أراد العبور للدور قبل النهائي.
ويواجه الألماني توماس توخل، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، انتقادات كبيرة لاسيما وأنه قبل أن يتولى المسؤولية كان الفريق ينافس على الثلاثية، ولكن منذ تولي توخل تدريب الفريق لم يبق أمام الفريق سوى الدوري (الذي يتصدره بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند)، ودوري الأبطال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج منه.
ومع ذلك رفع توخل شعار التحدي في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف والتأهل للدور التالي لتهدئة غضب الجماهير ولكي يستمر الفريق في المنافسة على لقب دوري الأبطال. ويستعيد توخل في هذه المباراة جهود ساديو ماني، بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب ضرب زميله بالفريق ليروي ساني في أعقاب خسارة مباراة الذهاب، ولكن لم يتحدد بعد ما إذا كان ماني سيشارك في اللقاء منذ البداية من عدمه.
كما يستعيد توخل أيضًا جهود المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، الذي شارك في تدريبات الفريق كاملة الإثنين الماضي، والذي قد يتم الدفع به منذ بداية اللقاء في ظل رغبة بايرن القوية لتسجيل العديد من الأهداف. ويستمر غياب الثنائي مانويل نوير، حارس المرمى، ولوكاس هيرنانديز، بسبب إصابتهما لنهاية الموسم.
في المقابل، ورغم الفوز بثلاثية في الذهاب إلا أن مباراة الإياب قد تكون صعبة على فريق مانشستر سيتي في ظل معرفته التامة بأن بايرن ميونخ سيسعى بكل قوته لقلب الأمور. لذلك، حرص جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على إراحة بعض العناصر الهامة في مقدمتهم إرلينغ هالاند وكيفين دي بروين ورودريغو في مباراة ليستر سيتي التي أقيمت السبت الماضي، حيث حرص المدير الفني على تبديلهم في الشوط الثاني بعد ضمان التأكد من الفوز بالمباراة 3/1.
هالاند "مرعب" في تاريخه التهديفي ضد بايرن!
هالاند "المرعب"
وعندما ستطأ قدما مهاجم مانشستر سيتي "المرعب" هالاند ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، سيواجه النرويجي النادي الذي بذل قصارى جهده للتعاقد معه لكنه فشل في تحقيق مبتغاه. وفي حين أنه من المحتمل أن يكون هالاند قد حطّم آمال بايرن في دوري أبطال أوروبا، إلاّ أن معاناة بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية مع النجم النرويجي تعود إلى فترة أطول، وتحديداً إلى أواخر الموسم الماضي عندما حاول الظفر بتوقيع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق وفشل.
وعلى الرغم من تاريخ هالاند "المرعب" في التهديف ضد بايرن، حيث سجل 6 أهداف وصنع إثنين في 8 مباريات ضد النادي البافاري (مع كل من دورتموند وسيتي)، إلا أن فوز الثلاثاء الماضي كان الأول للنرويجي في مسلسل مواجهاته ضد بطل ألمانيا، حيث خسر اللقاءات السبعة الماضية التي جمعته معه عندما كان يرتدي قميص دورتموند.
ومنذ انتقاله إلى سيتي، أرعب هالاند الدفاعات المحلية والقارية، محطماً في طريقه الارقام القياسية حيث سجل 47 هدفاً، منها 32 في 28 مباراة في البريميرليغ، في 40 مباراة في مختلف المسابقات.
ومع اقتراب مباراة الأربعاء، رفع هالاند حاجز التحدي عالياً بتسجيله 14 هدفاً في مبارياته الست الأخيرة. في حين لم يسجل بايرن سوى 8 أهداف في الفترة نفسها، أربعة منها في مباراة واحدة ضد دورتموند في "بوندسليغا"، ليزيح الأخير عن الصدارة (فاز 4-2 في المرحلة 26).
وفي ذات اليوم الذي يلتقي فيه بايرن وسيتي، يلتقي أيضًا إنتر ميلان مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثًا عن مقعد في الدور قبل النهائي من البطولة.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.