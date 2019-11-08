بايرن ودرتموند.. صراع خفي على "ميسي الصغير"

صراع بايرن ميونيخ ودورتموند ليس على العشب الأخضر وصدراة الدوري الألماني لكرة القدم فقط، بل على الورق أيضاً. إذ أن الناديين يحاولان ضم موهبة نيجيرية ظهرت بقوة خلال بطولة العالم "تحت 17 عاماً" التي تقام في البرازيل. النيجيري الشاب هو اكيكنكونمي آمو، البالغ من العمر 17 عاماً والملقب بميسي الصغير.

ونقل موقع "شبورت" الألماني أن الناديين يحاولان ضم اللاعب الشاب الذي يتدرب في أكاديمية نادي سايدوس لكرة القدم في لاغوس ويعرف بين زملائه بميسي الصغير، هو هداف وصانع ألعاب قصير القامة، إذ يبلغ طوله 163 سم، يلعب غالبا كجناح يمين أو مدافع في خط الوسط، ويجيد اللعب بالقدمين لكن قدمه اليسرى هي مصدر قوته. ويمتلك مهارات فنية كبيرة.

ونقل الموقع الألماني أن هناك أندية إنكليزية كبيرة قد دخلت على خط المنافسة وتريد الاستحواذ على خدمات اللاعب مثل أرسنال ومانشستر سيتي وليستر سيتي. كما أن هناك اتصال بين اللاعب وبين أندية باريس سان جيرمان وأياكس أمستردام. ولم يغب اللاعب عن خطط إدارات أندية إسبانية كبيرة، كريال مدريد وأتلتكيو مدريد وفالنسيا. فأي فريق سيتمكن من التعاقد مع آمو في صيف عام 2020 حين يصبح يبلغ 18 عاماً؟.

عباس الخشالي