بايرن وتعاقده مع اللاعبين "العواجيز".. فماذا قدموا له؟

أعلن بايرن ميونيخ رسميا أمس الثلاثاء استعارته للمهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لمدة موسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 5 ملايين يورو مع إمكانية التعاقد معه في نهاية فترة الإعارة، مقابل 20 مليون يورو. وحقق بيريسيتش قبل بضع سنوات مع دورتموند لقب الدوري والكأس وبعدها مع فولفسبورغ لقب الكأس وكأس السوبر. لكن سنه الآن هو 30 عاما و6 أشهر، فماذا يمكنه أن يقدم مع بايرن الآن؟

الحقيقة هي أن تعاقد بايرن مع لاعبين فوق سن الثلاثين ليست مسألة جديدة وربما تكون ظاهرة، استفاد منها الفريق البافاري على مدار تاريخه القريب. فمثلا في عام 1998 تعاقد بايرن مع شتيفان إفنبرغ (النمر) وكان سنه آنذاك 30 عاما، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا بعدها بثلاث سنوات، وعدد كبير من الألقاب المحلية.

عندما كان ساندرو فاغنر عمره 20 عاما فرط فيه بايرن عام 2008، رغم أنه من ناشئي الفريق. لكنه عاد بعدها بعشر سنوات وتعاقد معه من جديد، كاحتياطي لروبرت ليفاندوفسكي. لعب فاغنر مع بايرن موسما واحدا سجل خلاله 11 هدفا، ليرحل بعدها للدوري الصيني.

قبل رحيل فاغنر الأول عن بايرن تعاقد الفريق مع المهاجم الإيطالي لوكا توني عام 2007، وهو في سن الـ30 عاما. وكان قدومه "ضربة حظ خالصة، ففي 89 مباراة سجل المهاجم 58 هدفا وصنع 25 آخرين". وفي ثلاثة مواسم مع بايرن فاز الفريق مرتين بالدوري ومرة بالكأس.

الإسباني تشابي ألونسو يودع جمايهر بايرن بعد مسيرة لن تنساها له مع الفريق رغم تقدمه في السن

عندما جاء غوارديولا لتدريب بايرن 2014 أحضر معه "الجنتلمان"، مواطنه تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد. وكان عمره آنذاك 32 عاما. ونجح ألونسو في الفوز مع الفريق بالدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة. "وسيبقى في ذاكرة المشجعين بهدوئه وتمريراته الحاسمة. فهو لاعب محوري حقيقي وأظهر تحت قيادة غوارديولا رغم تقدم سنه، قدراته كلها".

لعب لوتار ماتيوس في بايرن أربعة أعوام قبل أن ينتقل في عام 1988 إلى انتر ميلان. وعاد "العميد" من جديد إلى بايرن عام 1992 عندما كان سنه 31 عاما. هذه المرة بقي مع الفريق ثماني سنوات فاز فيها بأربع بطولة دوري وبطولتين كأس ومرة واحدة كأس الكؤوس الأوروبية، لينتقل وهو في سن 39 عاما إلى الدوري الأمريكي.

لوتار ماتيوس عاد إلى بايرن وهو في سن 31 عاما وبقي معه حتى سن 39 عاما.

كما انتقل يورغن كلينسمان إلى بايرن قادما من توتنهام عام 1995، وكان سنه آنذاك حوالي 31 عاما. وتمكن في 84 مباراة لعبها مع الفريق البافاري من تسجيل 48 هدفا وصنع 12 آخرين. وفاز معه بالدوري وكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1996/1997 والتي سجل فيها 15 هدفا.

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