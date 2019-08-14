بايرن وتعاقده مع اللاعبين "العواجيز".. فماذا قدموا له؟

أعلن بايرن ميونيخ رسميا أمس الثلاثاء استعارته للمهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لمدة موسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 5 ملايين يورو مع إمكانية التعاقد معه في نهاية فترة الإعارة، مقابل 20 مليون يورو. وحقق بيريسيتش قبل بضع سنوات مع دورتموند لقب الدوري والكأس وبعدها مع فولفسبورغ لقب الكأس وكأس السوبر. لكن سنه الآن هو 30 عاما و6 أشهر، فماذا يمكنه أن يقدم مع بايرن الآن؟
الحقيقة هي أن تعاقد بايرن مع لاعبين فوق سن الثلاثين ليست مسألة جديدة وربما تكون ظاهرة، استفاد منها الفريق البافاري على مدار تاريخه القريب. فمثلا في عام 1998 تعاقد بايرن مع شتيفان إفنبرغ (النمر) وكان سنه آنذاك 30 عاما، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا بعدها بثلاث سنوات، وعدد كبير من الألقاب المحلية.
عندما كان ساندرو فاغنر عمره 20 عاما فرط فيه بايرن عام 2008، رغم أنه من ناشئي الفريق. لكنه عاد بعدها بعشر سنوات وتعاقد معه من جديد، كاحتياطي لروبرت ليفاندوفسكي. لعب فاغنر مع بايرن موسما واحدا سجل خلاله 11 هدفا، ليرحل بعدها للدوري الصيني.
قبل رحيل فاغنر الأول عن بايرن تعاقد الفريق مع المهاجم الإيطالي لوكا توني عام 2007، وهو في سن الـ30 عاما. وكان قدومه "ضربة حظ خالصة، ففي 89 مباراة سجل المهاجم 58 هدفا وصنع 25 آخرين". وفي ثلاثة مواسم مع بايرن فاز الفريق مرتين بالدوري ومرة بالكأس.
الإسباني تشابي ألونسو يودع جمايهر بايرن بعد مسيرة لن تنساها له مع الفريق رغم تقدمه في السن
عندما جاء غوارديولا لتدريب بايرن 2014 أحضر معه "الجنتلمان"، مواطنه تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد. وكان عمره آنذاك 32 عاما. ونجح ألونسو في الفوز مع الفريق بالدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة. "وسيبقى في ذاكرة المشجعين بهدوئه وتمريراته الحاسمة. فهو لاعب محوري حقيقي وأظهر تحت قيادة غوارديولا رغم تقدم سنه، قدراته كلها".
لعب لوتار ماتيوس في بايرن أربعة أعوام قبل أن ينتقل في عام 1988 إلى انتر ميلان. وعاد "العميد" من جديد إلى بايرن عام 1992 عندما كان سنه 31 عاما. هذه المرة بقي مع الفريق ثماني سنوات فاز فيها بأربع بطولة دوري وبطولتين كأس ومرة واحدة كأس الكؤوس الأوروبية، لينتقل وهو في سن 39 عاما إلى الدوري الأمريكي.
لوتار ماتيوس عاد إلى بايرن وهو في سن 31 عاما وبقي معه حتى سن 39 عاما.
كما انتقل يورغن كلينسمان إلى بايرن قادما من توتنهام عام 1995، وكان سنه آنذاك حوالي 31 عاما. وتمكن في 84 مباراة لعبها مع الفريق البافاري من تسجيل 48 هدفا وصنع 12 آخرين. وفاز معه بالدوري وكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1996/1997 والتي سجل فيها 15 هدفا.
ص.ش/ع.ش
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
المدرب الاستراتيجي
استطاع بيب غوارديولا خلال فترة زمنية قصيرة أن يفرض مفهومه التدريبي واستوعب لاعبو الفريق البافاري تكتيكات الإسباني الذكي وأهمها: امتلاك الكرة بكثرة، والتمريرات القصيرة المتقنة والأنيقة. ومنها أيضا شن هجمات بدون توقف حتى لو كان الفريق متقدما على منافسه بثلاثة أهداف أو أربعة لصفر. لذلك ترى معظم لاعبي الفرق المنافسة يجرون فقط خلف لاعبي بايرن، ولا يقومون بعملية التحام وصراع معهم على الكرة.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
اللاعب الشامل
سواء في مركز الظهير الأيسر أو الظهير الأيمن أو حتى كلاعب خط وسط مدافع، منذ هذا الموسم، دائما يقدم فيليب لام أداء بمستوى عالمي في جميع الأماكن التي يوضع فيها، باستثناء مركز قلب الدفاع وحراسة المرمى لأنه قصير القامة قليلا. في الدوري الألماني، لمع نجمه بشدة في فبراير / شباط حتى أنه سجل هدفا في مرمى نورنبرغ، بعدما كان صائما عن التسجيل منذ هدفه في سان باولي في ديسمبر 2010.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
الجدار
كحارس لفريق بايرن ميونيخ تعود مانويل نوير الآن على أن يبقى متفرجا في معظم الأوقات أثناء مباريات البوندسليغا. ففي الموسم الجاري من النادر جدا أن تصل الكرة للاعبي الفرق المنافسة داخل منطقة جزاء نوير، فمدافعو بايرن هم في العادة من يملكون الكرة هنا. مع هذا فمانويل نوير يقظ دائما ومتواجد على الفور في المكان المناسب واللحظة المناسبة. لم يدخل مرماه هذا الموسم سوى 12 هدفا فقط، وهو رقم يتحدث عن نفسه.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
المغناطيس
عندما جاء خافي مارتينيز قبلب سنة ونصف إلى بايرن، كانت من لهم معرفة بالدوري الأسباني هم في فقط أساسا من يعرفون ميزات القوة لدى هذا اللاعب الإسباني، الذي دُفع فيه مبلغ 40 مليون يورو. أما اليوم فالجميع يدرك تماما مدى أهمية هذا اللاعب بالنسبة لمنظومة الفريق البافاري. مارتينيز هو المغناطيس الهادئ، الذي يلتقط الكرات سواء عندما يضعه غوارديولا في مركز قلب الدفاع أو كلاعب وسط مدافع.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
اللاعب الأمنية
"إما هذا أو لا أحد": عبارة قالها غوارديولا قبل بداية الموسم عن تياغو الكانتارا، الذي يعرفه منذ أن كان مدربا لبرشلونة. واشترى بايرن اللاعب الإسباني مقابل 25 مليون يورو، وبإمكانهم اليوم أن يشعروا بأنهم محظوظون لأنهم استطاعوا ضم جوهرة أخرى إلى عقدهم. تياغو يمكنه توجيه دفة المباراة من خلال نظرته الرائعة للملعب ونجح في تسجيل هدف بطريقة رائعة، جلب به الفوز على شتوتغارت في الوقت المحتسب بدلا من ضائع.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
العائد
لم يشارك باستيان شفاينشتايغر كثيرا في مباريات هذا الموسم فقد كان اللاعب الدولي مصابا لفترة طويلة جدا. والآن ها هو في طريق عودته إلى سابق قوته، وعاد مجددا للإمساك بزمام المباريات على أرضية الملعب. زملاؤه يبنون تحركاتهم عليه، ويمكن أن تكون خبرته بقيمة الذهب في بقية الموسم وخاصة في دوري أبطال أوروبا.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
الجلاد
كماهجم داخل منطقة جزاء الفريق المنافس يقوم ماريو مانجوكيتش بدور لا يحتاجه بيب غوارديولا في منظومة لعبه. رغم ذلك فإن المهاجم الكرواتي، صاحب الـ17 هدفا في الدوري هذا الموسم، يعد المهاجم الأكثر خطورة لدى بايرن.كما أنه سجل هدفين أيضا في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس ألمانيا. ورغم نسبة تهديفه العالية فمن المتوقع غالبا أن يرحل مانجوكيتش في الصيف القادم عندما يأتي روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
الجناحان الطائران
وبينما يتمركز مانجوكيتش في المنتصف منتظرا الكرات لتحويلها إلى أهداف في مرمى الخصوم، يكثف الهولندي أرين روبن والفرنسي فرانك ريبري هجماتهما الخطيرة من على الجانبين. روبين سجل عشرة أهداف وصنع ستة أخرى. أما ريبري فسجل ثمانية أهداف ومرر عشر تمريرات حاسمة. مستواهما عالمي وكلاهما ذو قدرة رائعة على السيطرة على الكرة، لدرجة لا تسمح للمنافسين بإيقافهم أبدا طوال المباراة.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
المهاجم السريع
وإذا لم ينجح كل هؤلاء في التسجيل، يتكفل توماس مولر بإحراز الأهداف. فالمهاجم السريع يحمّس زملائه بمنتهى القوة وهو مسؤول عن تحقيق أجواء جيدة في الفريق. وبالإضافة إلى ذلك فإن مولر الهداف الخطير وصاحب الساقين الرقيقتين لديه إحساس لا يخطئ المكان الذي يجب أن يتواجد فيه لكي يسبب أعلى مستوى من الخطورة للخصم.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
المخطوف
كثيرا ما قام بايرن ميونيخ بخطف (شراء) أفضل اللاعبين لدى أقوى منافسيه. وقد نجح بايرن في خطف ماريو غوتزه من بوروسيا دورتموند مقابل 37 مليون يورو، وخطف معه أمل خصمه في الفوز باللقب. وقد حدثت زوبعة بسبب انتقال غوتزه "المهاجم غير الصريح"، الذي سجل هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، فريقه القديم. وسيلحق بماريو غوتزه إلى بايرن ميونيخ الصيف القادم ماكينة الأهداف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم دورتموند الحالي.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
الصف الثاني
إذا غاب أي لاعب من لاعبي الصف الأول للفريق البافاري، فهناك من يحل مكانه من اللاعبين الدوليين الجالسيين على مقعد البدلاء، وعلى أتم الاستعدادات لملء الفراغ، وبنفس القدر من الجودة تقريبا. البايرن لا يعرف كلمة "لاعب احتياطي"، فيما عدا حارس المرمى توم شتاركه، والمدافع دييغو كونتينتو والناشيء بيير إميل هويبيرغ. أما البقية فكلهم نجوم، معظمهم دوليون في منتخباتهم.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
المدير: زامر المتذمر
وحتى لا يحدث أي تهاون داخل بايرن ميونيخ هناك ماتياس زامر. فالرجل الذي يشغل منصب المدير الرياضي للفريق يجد دائما ما يضايقه حتى لو كان بايرن فائزا على المنافس 9-0. فهو يضع إصبعه على الجروح، حتى لو لم تكن هناك جروح. وبطموحه الهائل ورغبته المطلقة في الفوز دائما وتحسين المستوى باستمرار، تناسب شخصية ماتياس زامر ميونيخ عامة وليس بايرن فقط.
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تعرف على أعمدة نجاح فريق بايرن ميونيخ
الراعي السابق
في الخلفية يظهر أُولي هونيس، صانع بايرن، الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب قضية تهرب ضريبي بقيمة حوالي 27 مليون يورو. وقد استطاع هونيس أن يجلب إلى الفريق أنسب العناصر، وجعل من بايرن ميونيخ فريقا أكثر روعة وقوة.
الكاتب: أندرياس شتين تسيمونس/ صلاح شرارة