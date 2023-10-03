بايرن والريال يفوزان خارج الديار وسقوط مدوِِّ لمانشستر وأرسنال

قلب بايرن ميونخ الألماني تأخره بهدف أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي إلى فوز مثير بنتيجة 2 /1 اليوم الثلاثاء(ثالث أكتوبر تشرين أول 2023) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع البديل توماس مولر هدفا لزميله ماتيس تيل قرب النهاية ليقلب بايرن تأخره إلى فوز ثمين على مضيفه كوبنهاغن ويحافظ على سجله القياسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدا بايرنفي مأزق عندما فشل دفاعه في إبعاد تسديدة فيكتور كلاسون لتتهيأ أمام لوكاس ليراجر الذي هز الشباك بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وفي مباراته 144 في دوري الأبطال، أثبت مولر إنه لا غنى عنه فأرسل تمريرة عرضية حولها ليون جوريتسكا بضربة رأس خارج الملعب.

واستلم مولر تمريرة بضربة رأس من هاري كين وتفوق على دفاع كوبنهاغن في سباق سرعة ثم حافظ على الكرة ليمررها إلى تيل الذي هز الشباك قبل سبع دقائق من النهاية.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة مثيرة على أرضه أمام جالطة سراي التركي 2/ 3.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على غلطة سراي الذي أسقط مضيفه مانشستر يونايتد. ويملك كوبنهاغن نقطة واحدة في المركز الثالث فيما يتذيل يونايتد الترتيب بدون نقاط.

الريال يعود من نابولي بفوز ثمين

حقق المدرب الإيطالي الفذ كارلو انشيلوتي عودة موفقة الى ملعب فريقه السابق نابولي بعد فوز ريال مدريد الإسباني على بطل "سيري 1" 3/2 في مباراة مثيرة الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعدل ريال مدريد تأخره ليفوز على نابولي هز أليكس ميريت حارس صاحب الأرض شباكه بالخطأ ليمنح الفريق الإسباني الانتصار اليوم الثلاثاء.

ومنح ليو أوستيغارد التقدم لنابولي بضربة رأس في الدقيقة 19، لكن الفريق الزائر تعافى سريعا وسجل هدفين عن طريق فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام في عضون سبع دقائق. وأدرك نابولي التعادل بعد الاستراحة بركلة جزاء من بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 54.

لكن ريال مدريدسجل هدف الانتصار في الدقيقة 78 بعدما أطلق فيدريكو بالبيردي تسديدة بعيدة المدى اصطدمت بالعارضة ثم برأس الحارس ميريت إلى داخل المرمى.

ريال مدريد يعود من نابولي بفوز ثمين

وفي العاصمة الألمانية، مني أونيون برلين الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى، بهزيمة قاتلة ثانية توالياً، وهذه المرة أمام ضيفه براغا 2-3 بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين.

وتكرر سيناريو الخسارة الأولى في مدريد حين خسر بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إذ خطف البديل أندريه كاسترو هدف الفوز لبراغا في الدقيقة ذاتها.

وحصد فريق سبورتينغ براغا بذلك أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نابولي 1 / .2

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة وله ست نقاط بعد مباراتين متقدما بثلاث نقاط على نابولي وبراغا. ويأتي أونيون برلين في المركز الرابع بدون نقاط.

هزيمة أرسنال وتألق لنس الفرنسي

وفجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2 / 1 الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل آيندهوفن الهولندي بصعوبة شديدة مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2 .2/

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني مقابل نقطتين لإشبيلية في المركز الثالث ونقطة واحدة لآيندهوفن في المركز الأخير.

وقلب لنس الفرنسي تخلفه أمام ضيفه ارسنال الانكليزي إلى فوز 2-1 الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. وانتزع لنس الصدارة من ارسنال بالذات رافعا رصيده إلى 4 نقاط مقابل 3 للفريق اللندني ونقطتين لاشبيلية الاسباني وواحدة لايندهوفن الهولندي بعد تعادل الاخيرين 2-2.

والخسارة هي الأولى لارسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وفي المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة، تعادل اشبيلية مع مضيفه ايندهوفن 2-2.

بعد شوط أول سلبي، افتتح الفريق الاندلسي النتيجة بواسطة الصربي نيمانيا غوديلي في الدقيقة 68.

وحمي وطيس اللعبة في الدقائق الاخيرة من المباراة التي شهدت ثلاثة اهداف جديدة، بدأت بادراك ايندهوفن التعادل بواسطة لوك دي يونغ (86 من ركلة جزاء)، ثم تقدم اشبيلية مرة جديدة بواسطة المغربي يوسف النصيري بعدها بدقيقة قبل ان يخطف جوردان تيزي التعادل لايندهوفن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفاز فريق إنتر ميلان على ضيفه بنفيكا البرتغالي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسيداد الإسباني على ريد بول سالزبورغ النمساوي 2 / صفر.

لينفرد فريق ريال سوسيداد بصدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه سالزبورغ النمساوي 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل اويارزابال وبرايس مينديز في الدقيقتين السابعة و.27

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1/1 في الجولة الماضية.

وتوقف رصيد سالبورغ عند ثلاث نقاط فقط، كان قد جمعها من فوزه على بنفيكا البرتغالي 2 / صفر في الجولة الأولى.

م.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)