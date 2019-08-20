بايرن ميونيخ يودع حقبة هونيس ويستعد لعهد أوليفر كان

يمكن تلخيص التغييرات التي أعلن عنها نادي بايرن ميونيخ رسميا صباح اليوم الجمعة (30 أغسطس/ آب) بالقول: أولي هونيس سيذهب والعملاق أسطورة الفريق أوليفر كان سيعود.
وهذا لا يعني أن أولفر كان سيعوض رئيس النادي أولي هونيس الذي أعلن بايرن اليوم في بيان صحفي أنه سيترك منصبه بعد ثلاثة أشهر، كرئيس للنادي إلى جانب مناصب أخرى إدارية واستشارية يشغلها في "آليانس أرينا"، وإنما مهمة كان تكم في خلافة كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد أن يودع الأخير منصبه نهاية عام 2021. إلى ذلك الحين سيعمل أوليفر كعضو في مجلس إدارة النادي اعتبارا من اليوم الأول للعام القادم، وإلى غاية انتهاء عقد رومينيغه في 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليخلفه بعد ذلك.
وكان معروفا منذ مدة أن حامل لقب بطولة دوري الأبطال لموسم 2011، سيعود إلى بايرن عبر مجلس الإدارة، لكن النادي ترك لنفسه وقتا طويلا لوضع النقاط على الحروف، إلى أن جاء بيان اليوم متحدثا عن عقد بين أوليفر كان وبايرن مدته خمس سنوات.
وعلّق أولي هونيس عن اختيار النادي لأوليفر كان بأنه الأنسب على الإطلاق. فحارس المرمى الأسطوري فاز مع بايرن بجميع الألقاب، وكان قائدا للفريق لسنوات طويلة. بالإضافة إلى أنه درس في مجال التسويق الرياضي واكتسب خبرة لا بأس بها في عالم التسويق من خلال شركته التي أنشأها خلال مسيرته الاحترافية.
أما أولي هونيس الذي سيترك منصبه في نوفمبر القادم، فسيخلفه هيربيرت هاينر الذي أدار لسنوات شركة أديداس الرياضية. وبهذا تنتهي حقبة أولي هونيس عمليا، رغم أنه سيبقى عضوا في مجلس الإدارة، وهو الرجل الذي استلم في الثمانيات ناديا مثقلا بالديون وأصبح في عهده واحدا من أغنى وأكبر الأندية الأوروبية.
و.ب/ ع.ج
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"
اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
موهبة إدارية منذ الصغر
حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أول صفقة كبيرة
عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
العدو اللدود ليميك
كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
شجار مع داوم
من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
علاقة خاصة مع هاينكس
اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
الثلاثية التاريخية
ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
يساعد في أوقات الحاجة
يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
متقلب المزاج
علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي
في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
ثلاث سنوات ونصف في السجن
سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
آراء متباينة
منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
وقت أكثر لسوزان
استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
مُحب للغولف
تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان