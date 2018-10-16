بايرن ميونيخ يفتح خزائنه لضم نجم يوفنتوس

ذكر موقع "شبورت بيلد" أن فريق بايرن ميونيخ يعتزم التعاقد مع صانع ألعاب يوفنتوس باولو ديبالا، وأضاف الموقع الألماني أن النجم الأرجنتيني من المرشحين بقوة للانضمام إلى النادي البافاري، لاسيما وأن الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه أبدى إعجابه بديبالا في وقت سابق.

وأوضح موقع "شبورت بيلد"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إيطالية، أن يوفنتوس، مُستعد للتخلي عن ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مضيفا أن "البيانكونيري" يُريد الاستفادة من هذه الصفقة لضم لاعب كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وبحسب نفس المصدر، ربما سيقترح بايرن ميونيخ على يوفنتوس القيام بصفقة تبادلية، إذ يحصل النادي البافاري على باولو ديبالا، فيما يظفر يوفنتوس بخدمات خاميس رودريغيز فضلاً عن مبلغ مالي لن يكون مُرتفعاً.

هذا وكان ديبالا(24 عاماً) محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، التي كانت تسعى للحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة، خصوصاً بعد الأداء الرائع، الذي قدمه في المواسم الأخيرة مع "السيدة العجوز".

الجدير ذكره أن ديبالا يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022، في حين تبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية في الوقت الحالي تقريباً 110 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.