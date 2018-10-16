 بايرن ميونيخ يفتح خزائنه لضم نجم يوفنتوس | عالم الرياضة | DW | 03.11.2018

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عالم الرياضة

بايرن ميونيخ يفتح خزائنه لضم نجم يوفنتوس

بايرن ميونيخ مُستعد لفتح خزائنه من أجل ضم واحد من نجوم يوفنتوس. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. النادي البافاري قد يقترح أيضاً صفقة تبادلية على "البيانكونيري" بهدف إقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن لاعبه الموهوب.

Italien Fußball UEFA Champions League Juventus Turin - FC Bayern München (Getty Images/AFP/O. Morin)

ذكر موقع "شبورت بيلد" أن فريق بايرن ميونيخ يعتزم التعاقد مع صانع ألعاب يوفنتوس باولو ديبالا، وأضاف الموقع الألماني أن النجم الأرجنتيني من المرشحين بقوة للانضمام إلى النادي البافاري، لاسيما وأن الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه أبدى إعجابه بديبالا في وقت سابق.

وأوضح موقع "شبورت بيلد"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إيطالية، أن يوفنتوس، مُستعد للتخلي عن ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مضيفا أن "البيانكونيري" يُريد الاستفادة من هذه الصفقة لضم لاعب كبير في عالم الساحرة المستديرة.

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وبحسب نفس المصدر، ربما سيقترح بايرن ميونيخ على يوفنتوس القيام بصفقة تبادلية، إذ يحصل النادي البافاري على باولو ديبالا، فيما يظفر يوفنتوس بخدمات خاميس رودريغيز فضلاً عن مبلغ مالي لن يكون مُرتفعاً.

هذا وكان ديبالا(24 عاماً) محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، التي كانت تسعى للحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة، خصوصاً بعد الأداء الرائع، الذي قدمه في المواسم الأخيرة مع "السيدة العجوز".

الجدير ذكره أن ديبالا يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022، في حين تبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية في الوقت الحالي تقريباً 110 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

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    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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