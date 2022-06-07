بايرن ميونيخ يعلن التعاقد رسميا مع مانيه بعقد ثلاث سنوات

أعلن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022) أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ساديو مانيه مهاجم السنغال من ليفربول لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو/ حزيران 2025.

وذكرت تقارير أن بايرن، الذي فاز بلقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي، وافق على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون يورو (42.10 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 30 عاما، والذي كان يتبقى له عام في عقده مع ليفربول.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن "ساديو مانيه نجم عالمي. يعرف تماما قيمة وقدر بايرن وطبيعة المنافسة في الدوري الألماني". وسيغادر مانيه ملعب آنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا في جميع المسابقات وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.

وأصبح المهاجم السنغالي ثالث صفقة لبايرن قبل انطلاق الموسم الجديد بعد وصول ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ ونصير مزراوي. وفاز بايرن بلقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني لكنه أخفق في تخطي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانيه من أبرز لاعبي ليفربول الموسم الماضي، حيث سجل 23 هدفا ليحقق فريق المدرب يورغن كلوب ثنائية الكأس المحلية وينافس على لقب الدوري الممتاز حتى الرمق الأخير قبل أن يحسمه مانشستر سيتي.

ع.ش/ا.ف (رويترز، أ ف ب)