بايرن ميونيخ يعبد طريق ريال مدريد أمام صفقة مميزة!

في خطوة غير متوقعة، كشفت مجلة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونيخ، لم يعد مهتماً بشدة بالتعاقد مع نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وأضافت أن النادي البافاري غير من خططه، حيث سيحاول البحث عن بدائل آخرى.

وكان بايرن ميونيخ من بين أكبر الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الدولي الألماني الموهوب، إذ كان الفريق الألماني العملاق قريباَ للغاية من ضم ليروي ساني، إلاّ أنه تعرض لإصابة قوية أبعدته عن المستطيل الأخضر لعدة شهور.

وأوضح نفس المصدر أن قلة اهتمام بايرن ميونيخ بضم ساني سيفتح الطريق أمام ريال مدريد، الذي أبدى إعجابه في أكثر من مرة بموهبة الدولي الألماني، لاسيما وأنه صغير في السن وبإمكانه اللعب لعدة سنوات.

وتابع نفس المصدر أن "الأبيض الملكي" سيدرس إمكانية التعاقد مع ليروي ساني في "الميركاتو" الصيفي، وأضاف أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يحتاج إلى لاعبين جدد من أجل تقوية هجوم الفريق.

وكان انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ قد حامت حوله عدة شكوك في الأسابيع القليلة الماضية، فقد ذكرت قناة "سكاي سبورت" أن السلطات الإسبانية، فتشت منزل فالي رمضاني (وكيل أعمال ساني) بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ما قد ينعكس سلباً على ساني، الذي سيظهر اسمه أيضاً في وسائل الإعلام.

يشار إلى أن عقد ليروي ساني ( 24 عاماً)، سينتهي صيف السنة المُقبلة مع فريقه مانشستر سيتي. وتبلغ القيمة السوقية للاعب الألماني حالياً تقريباً 100 مليون يورو.