بايرن ميونيخ يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

خرج مانشستر يونايتد من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته على أرضه أمام بايرن ميونيخ كما ودع أونيون برلين دوري الأبطال بحلوله الأخير في مجموعته رغم المباراة القوية التي خاضها أمام ريال مدريد في آخر جولة بمرحلة المجموعات.

فاز بايرن ميونيخ على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1 / صفر مساء اليوم الثلاثاء (12/12/2023) على ملعب أولد ترافورد ليطيح بالفريق الإنجليزي خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل هدف المباراة الوحيد كينغسلي كومان في الدقيقة 71.

ولم يقدم الفريقان الكثير في بداية اللقاء لكن مع أفضلية واضحة لبايرن الذي كان أكثر خطورة من دون نجاعة أمام المرمى.

وانتظر يونايتد الذي غاب عنه ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال بسبب المرض، حتى الدقيقة 23 ليهدد مرمى ضيفه بمحاولة بعيدة من لوك شو وجدت في طريقها الحارس القائد مانويل نوير.

وتعرض يونايتد لضربة بإصابة مدافعه هاري ماغواير ما اضطر المدرب تن هاغ الى إدخال الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز (41).

وتحسن أداء يونايتد بعض الشيء في الشوط الثاني لكن لاعبيه، لاسيما القائد البرتغالي برونو فرنانديش، افتقدوا الى اللمسة الأخيرة وعوقبوا على ذلك في الدقيقة 71 حين سجل كينغسلي كومان لبايرن بعد تمريرة متقنة من الإنكليزي هاري كاين.

وكان هدف كومان الفاصل بين الفريقين حتى صافرة النهاية والخامس عشر الذي يدخل شباك يونايتد في هذه المجموعة، ليكون أول فريق إنكليزي في تاريخ المسابقة يتلقى هذا العدد من الأهداف في دور مجموعات واحد وفق "أوبتا" للإحصاءات.

دخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة الى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري الى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل. لكن أياً من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط.

النجم الإنجليزي هاري كين في مباراة الذهاب في أليانز أرينا (20/9/2023) صورة من: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

أثر النتيجة على الفريقين

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ القادم من خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

في المقابل، استعاد بايرن توازنه بعد الهزيمة المذلة في الدوري أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5، معززاً الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بعدما رفعه الى أربعين، وتحديداً منذ خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 في أيلول/سبتمبر 2017.

كما عزز فريق المدرب توماس توخل الذي كان ضامناً أصلاً الصدارة الى جانب بطاقة التأهل، الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه الى تسعة.

وأكد بايرن تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه بعدما خرج فائزاً للمرة السادسة في المباريات الـ11 الأخيرة، فيما انتصر "الشياطين الحمر" مرتين فقط، أهمهما بالتأكيد نهائي نسخة 1999 في برشلونة (2-1).

فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة

ريال مدريد ينهي الموسم الأوروبي لأونيون برلين

صورة من لقاء الذهاب بين ريال مدريد وأونيون برلين (20/9/2023). ويظهر في الصورة رودريغو لاعب الريال وسط عدد من لاعبي برلين بينهم ليوناردو بونوتشي. صورة من: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

وفي المجموعة الثالثة، لحق نابولي بريال مدريد الإسباني بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0، رافعاً رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن النادي الملكي الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين الالماني 3-2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي برلين، احتاج أونيون إلى معجزة لاكمال مسيرته الأوروبية حيث توجب عليه الفوز على ريال بالتزامن مع تغلب نابولي على براغا، إلاّ انه سقط أمام نادي العاصمة الإسبانية.

واستفاد كيفن فولاند من الاخطاء الدفاعية لريال ليهز الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بعدما فشل المدافع النمسوي دافيد ألابا في إبعاد كرة وحولها صوب مرماه، ليتلقفها المهاجم الالماني ويتجاوز ناتشو ويسدد في المرمى.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش أهدر ركلة جزاء لريال قبل دقيقة من هدف السبق.

وفي الشوط الثاني، أدرك ريال التعادل برأسية خوسيلو بعد تمريرة من البرازيلي رودريغو (61)، ليعود اللاعب نفسه ويضيف الثاني بالسيناريو ذاته اثر تمريرة من فران غارسيا (72).

وفي نهاية حابسة للأنفاس، أعاد أونيون المباراة إلى نقطة الصفر بتسديدة من التشيكي أليكس كراول من 20 متراً (85)، قبل أن يضع دانيال سيبايوس ريال في المقدمة بعد تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام (89).

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)