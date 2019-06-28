بايرن ميونيخ يضع نجم توتنهام على راداره

بعد أن كاد يفقد الأمل في مواصلة هيمنته على الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، تدارك فريق بايرن ميونيخ الأمور في الشطر الثاني من الموسم لينهيه بلقب الدوري ثم وبأريحية تامة لقب الكأس على حساب لايبزيغ. وهكذا عادت الأمور محليا إلى نصابها وعاد بايرن للصدارة يليه دورتموند.
لكن العارف بتطلعات الفريق البافاري العريق، يدرك تماما أن سقف طموحاته لم يكن يوما مستقرا عند الألقاب المحلية، فهي "فريضة". أما الآمال فتركز على الألقاب الأوروبية. في حين أن المواجهات الأخيرة، التي خاضها بايرن ميونيخ ضمن مسابقات دوري الأبطال، أثبتت أن الفريق أصبح بعيدا عن ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة. ولهذا تحول شعار اللحظة اليوم إلى ضرورة إعادة إحياء تشكيلة الفريق، وبالطبع عبر دماء جديدة.
بات على بايرن اليوم التعاقد مع ستة أو سبعة لاعبين إلى غاية انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. والميزانية المخصصة لذلك حسب إدارة البافاري لا تتجاوز 250 مليون يورو! ولا يمر يوم وإلا ويُطرح اسم جديد من قبل وسائل الإعلام الرياضية، سواء تعلق الأمر بخط الهجوم أو الوسط أو الدفاع.
قائمة المرشحين بدأت تطول، لكن صفقات فعلية لم يظهر منها سوى القليل والسبب الميزانية الضئيلة، والتي خصم منها مبلغ 80 مليون يورو للتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز. وقبل ذلك خصص ما يزيد عن 35 مليون يورو لضم بينيامين بافارد. والاثنان معا يحملان لقب كأس العالم مع منتخب بلديهما فرنسا.
لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي
تراجع مستوى خط الدفاع الموسم الماضي جعله يأتي على رأس أولويات إدارة الفريق هذا الموسم . ويبدو أن البافاري لن يكتفي بالاثنين، فـ"سكاي سبورت" الناطقة بالإنجليزية تحدثت عن اهتمام النادي الألماني بنجم آخر صعد مع فريقه إلى نهائي دوري الأبطال. ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن الدولي الكرواتي كيران تريبيير، لاعب توتتنهام. ومن المفترض أن يعوّض رحيل البرازيلي رافينيا، الذي ودع ميونيخ باتجاه ريو دي جانيرو مع نادي "فلامينغو"، وبالتالي يصبح تريبيير ركيزة للدولي يوسوا كيميش، حتى يتسنى للأخير اللعب بأريحية أكبر كوسط ميدان دفاعي.
غير أن صفقة كهذه ستبقى معلقة إلى حين البت في مركز الهجوم، فبايرن الآن بصدد تقديم عرض جديد لتشيلسي الإنجليزي للحصول على لاعب خط الوسط كالوم هودسون أودوي بعد أن رفضت إدارة النادي أول مرة دفع الشرط الجزائي المحدد عند 35 مليون يورو لـ"البلوز".
ويأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الألماني الدولي ليروي سانيه رفض الانتقال إلى ميونيخ وأنه أخبر إدارة فريقه مان سيتي بالأمر، وكان بايرن يراهن بقوة على ليروي سانيه لتعزيز هجومه، لكنه الآن تلقى ضربة موجعة، على إثرها قرر العودة إلى هودسون أودوي.
و.ب
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
أشرف حكيمي (المغرب)
حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
جويل ماتيب (كاميرون)
أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سالومون كالو (ساحل العاج)
في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
ابراهيم تراوري (غينيا)
بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
أمين حارث (المغرب)
قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سليف ساني (السنغال)
سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
جان فليب غبامين (ساحل العاج)
بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)
في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سيمون فاليت (غينيا)
فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)
من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.
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نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية
مارسيل تيسيران (الكونغو)
على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.