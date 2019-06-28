بايرن ميونيخ يضع نجم توتنهام على راداره

بعد أن كاد يفقد الأمل في مواصلة هيمنته على الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، تدارك فريق بايرن ميونيخ الأمور في الشطر الثاني من الموسم لينهيه بلقب الدوري ثم وبأريحية تامة لقب الكأس على حساب لايبزيغ. وهكذا عادت الأمور محليا إلى نصابها وعاد بايرن للصدارة يليه دورتموند.

لكن العارف بتطلعات الفريق البافاري العريق، يدرك تماما أن سقف طموحاته لم يكن يوما مستقرا عند الألقاب المحلية، فهي "فريضة". أما الآمال فتركز على الألقاب الأوروبية. في حين أن المواجهات الأخيرة، التي خاضها بايرن ميونيخ ضمن مسابقات دوري الأبطال، أثبتت أن الفريق أصبح بعيدا عن ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة. ولهذا تحول شعار اللحظة اليوم إلى ضرورة إعادة إحياء تشكيلة الفريق، وبالطبع عبر دماء جديدة.

بات على بايرن اليوم التعاقد مع ستة أو سبعة لاعبين إلى غاية انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. والميزانية المخصصة لذلك حسب إدارة البافاري لا تتجاوز 250 مليون يورو! ولا يمر يوم وإلا ويُطرح اسم جديد من قبل وسائل الإعلام الرياضية، سواء تعلق الأمر بخط الهجوم أو الوسط أو الدفاع.

قائمة المرشحين بدأت تطول، لكن صفقات فعلية لم يظهر منها سوى القليل والسبب الميزانية الضئيلة، والتي خصم منها مبلغ 80 مليون يورو للتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز. وقبل ذلك خصص ما يزيد عن 35 مليون يورو لضم بينيامين بافارد. والاثنان معا يحملان لقب كأس العالم مع منتخب بلديهما فرنسا.

لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي



تراجع مستوى خط الدفاع الموسم الماضي جعله يأتي على رأس أولويات إدارة الفريق هذا الموسم . ويبدو أن البافاري لن يكتفي بالاثنين، فـ"سكاي سبورت" الناطقة بالإنجليزية تحدثت عن اهتمام النادي الألماني بنجم آخر صعد مع فريقه إلى نهائي دوري الأبطال. ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن الدولي الكرواتي كيران تريبيير، لاعب توتتنهام. ومن المفترض أن يعوّض رحيل البرازيلي رافينيا، الذي ودع ميونيخ باتجاه ريو دي جانيرو مع نادي "فلامينغو"، وبالتالي يصبح تريبيير ركيزة للدولي يوسوا كيميش، حتى يتسنى للأخير اللعب بأريحية أكبر كوسط ميدان دفاعي.

غير أن صفقة كهذه ستبقى معلقة إلى حين البت في مركز الهجوم، فبايرن الآن بصدد تقديم عرض جديد لتشيلسي الإنجليزي للحصول على لاعب خط الوسط كالوم هودسون أودوي بعد أن رفضت إدارة النادي أول مرة دفع الشرط الجزائي المحدد عند 35 مليون يورو لـ"البلوز".

ويأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الألماني الدولي ليروي سانيه رفض الانتقال إلى ميونيخ وأنه أخبر إدارة فريقه مان سيتي بالأمر، وكان بايرن يراهن بقوة على ليروي سانيه لتعزيز هجومه، لكنه الآن تلقى ضربة موجعة، على إثرها قرر العودة إلى هودسون أودوي.

و.ب