بايرن ميونيخ يستعد للقاء القمة على وقع خبر صادم من رئيسه

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار أن أوليه هونيس رئيس البافاري يعتزم الاستقالة من جميع مناصبه الإدارية في نادي بايرن ميونيخ، ونقلت عنه القول: "سأقوم بعملي سنتين أو ثلاثة، وأريد ترك خزائن النادي مليئة ليفعل خليفتي ما يشاء بهذا المال".
يذكر أن أوليه هونيس الذي انتقل إلى البافاري منذ عام 1970 كلاعب، هو الشخصية المفتاح في معقل أليانس أرينا. ويعود له الفضل الكبير في تواجد الفريق الألماني حاليا في مصاف الفرق الأوروبية الكبرى. وكان قد تخلى عن جميع مناصبه الإدارية بسبب عقوبة السجن بحقه بسبب التهرب الضريبي. لكنه وبعد أن قضى 14 شهرا أطلق سراحه، فعاد في نوفمبر/ تشرين ثان 2016، ليتولى منصب رئاسة النادي مجددا، كما تمّ انتخابه رئيسا للمجلس الإداري للنادي العام الماضي.
أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ
وقد فاجأ هونيس الجميع بهذا التصريح، والملفت أنه اختار دريسدن حيث كان يحضر منتدى اقتصادي هناك للكشف عن خططه المستقبلية، رافضا في الوقت ذاته ترشيح أيّا كان لخلافته، فخلفه "عليه أن يكون إنسانا"، يقول هونيس.
الملفت أيضا أن هذه التصريحات تأتي في وقت حرج سواء بالنسبة للبافاري أو لهونيس. فالفريق أظهر تذبذبا واضحا في الأداء على المستطيل الأخضر، وهونيس على المنابر الإعلامية. فالمؤتمر الصحفي المشترك الذي دعا إليه مع مدير الكرة كارل هاينز رومينيغه، لا زال في الأذهان، حيث هاجم الصحافة بقوة وبانفعال بسبب انتقاداتها للاعبي الفريق، وهو ما رآه الكثيرون رد فعل غير مبرر ومبالغ فيه، بل وتراجع في مستوى حرفية أولي هونيس.
ماذا حصل منذ موقعة ويمبلي 2013؟
أما على الأرض سيحل بايرن ضيفا على بروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري المحلي/ بوندسليغا يوم غد السبت. وعادة ما يكون البافاري المرشح الأٌقوى فهو في ألمانيا قياس النجاح بدون منازع.
آخر لقاء تاريخي جمع بين الغريمين كان على ملعب ويمبلي في الـ25 من مايو/ أيار 2013، حين انتزع بايرن لقب دوري أبطال أوروبا. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير وعلى مستويات عدة.
على مستوى أسماء اللاعبين، يمكن القول إن التغييرات التي شهدنا "إيدونا بارك" كانت أكثر بكثير مما حدث في "آليانس أرينا". ثلاثة لاعبين وهم رويس (29) وبيتشاك (33) وشميلتسار (30)، لا زالوا ضمن صفوف الفريق الأسود والأصفر، مقابل سبعة لدى البافاري. وذلك بدء من مانويل نوير(32) وبواتينغ (30) وآلابا (26) ومارتينيز (30) ومولر (29) وروبن (34) وريبري (35). أما ماتس هوملز (29) وليفاندوفسكي (30) فلعبا بالأمس مع دورتموند وسيلعبون اليوم بقميص بايرن.
أما على مستوى الأداء، فلا أحد يستطيع اليوم الجزم بأن بايرن هو المرشح الأٌقوى، فدورتموند يتوفر الآن على خط هجومي جنوني جعله يتصدر دورتموند الترتيب العام بفارق أربع نقاط. وفي حال فوزه السبت سيبتعد بفارق 7 نقاط عن البافاري، في حين أنه في الموسم الماضي كان وفي الفترة ذاتها رابعا، وبفارق 29 نقطة عن غريمه التقليدي، وذلك قبل تعرضه لخسارة مهينة (سداسية) في مواجهتهما الأخيرة في آذار/مارس.
كما أن دورتموند بقيادة لوسيان لوفارف مختلف تماما عن المواسم الخمسة الأخيرة، حقيقة أكد عليها هونيس بنفسه معلنا أنه "لا يمكنك الذهاب إلى دورتموند والقول إنك تريد ضمان النقاط الثلاث. دورتموند يقدم موسما جيدا جدا حتى الآن، لا شك في ذلك. لا نذهب إلى دورتموند كمرشحين، وذلك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة".
و.ب
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
كورينتين توليسو ـ 41,5 مليون يورو
انتقل لاعب خط الوسط كورينتين توليسو من أولمبيك ليون إلى بايرن ميونيخ مقابل 41,5 مليون يورو في صفقة تعتبر لحد الآن الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. وقدم الدولي الفرنسي موسما جيدا مع موناكو سجل فيه 14 هدفا، وذلك بالرغم من أنه يلعب في وسط المعب وليس مهاجما.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
خافيير مارتينيزـ 40 مليون يورو
كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر 23 عاما عندما استقطبه فريق بايرن ميونيخ من أتليتيكو بلباو الإسباني مقابل 40 مليون يورو. وظلت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ البوندسليغا قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتين توليسو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوتسه ـ 37 مليون يورو
دفع بايرن ميونيخ 37 مليون يورو لدورتموند في موسم 2013/2014 مقابل الاستفادة من خدمات جوهرة الكرة الألمانية في ذلك الوقت وصاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل، ماريو غوتسه.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
أرتورو فيدال ـ 37 مليون يورو
وفي عام 2015 أيضا دفع بايرن ميونيخ مبلغا ضخما للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال. صفقة فيدال كلفت بايرن ميونيخ 37 مليون يورو ضخها في خزينة يوفنتوس آنذاك.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
يوليان دراكسلر ـ 36 مليون يورو
في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى الانتقالات في البوندسليغا تأتي صفقة انتقال نجم الكرة الألمانية الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى فولفسبورغ مقابل 36 مليون يورو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هوميلس ـ 35 مليون يورو
اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع الألماني ماتس هوميلس جعله يدفع 35 مليون يورو لغريمه دورتموند. ومنذ 2016 والدولي الألماني يحمل ألوان بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق قائدا لفريق دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ريناتو سانشيز ـ 35 مليون يورو
البرتغالي ريناتو سانشيز لا يتعدى عمره 19 عاما إلا أن موهبته الكروية كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ موسم 2016ـ2017 على دفع 35 مليون يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل الاستفادة من خدمات هذا اللاعب. ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوميزـ 35 مليون يورو
عام 2009 انتقل مهاجم المنتخب الألماني ماريو غوميز من شتوتغارت إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو. لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل في عام 2013 إلى فيورينتينا الإيطالي. وهو يلعب حاليا مع فريق فولفسبورغ الألماني.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
آندري شورله ـ 32 مليون يورو
انضم الألماني اندريه شورله عام 2015 لفريق فولفسبورغ الألماني قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو. ولعب شورله قبل ذلك بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2013. حاليا يحمل شورله قميص دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
بريل إيمبولوـ 27 مليون يورو
الدولي السويسري من أصول كاميرونية بريل إيمبولو انتقل في موسم 2016/2017 من بازل السويسري إلى شالكه الألماني مقابل 27 مليون يورو. ابن 19 عاما مرتبط بعقد مع شالكه يمتد إلى 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هينريك مخيتاريان ـ 26 مليون يورو
في موسم 2013 دفع فريق دورتموند 26 مليون يورو لفريق شاختار دونيتسك الأرميني من أجل التعاقد مع الأرميني هينريك مخيتاريان. واستفاد دورتموند آنذاك من الأموال التي حصل عليها من صفقة بيع عقد ماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ. يذكر أن مخيتاريان يلعب حاليا بمانشستر يونايتد.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
مهدي بنعطية ـ 26 مليون يورو
بعد إصابة المدافع خافيير مارتينيز بتمزق في أربطة الركبة صيف 2014، بحث بايرن ميونيخ عن مدافع جديد وتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية مقابل 26 مليون يورو دفعها النادي البافاري لفريق روما الذي كان يلعب فيه بنعطية. الدولي المغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمين فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس الإيطالي. الكاتب: هشام الدريوش
الكاتب: هشام الدريوش