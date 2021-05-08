بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد، مستفيداً من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزيغ 3/2 السبت (الثامن من أيار/مايو 2021) في المرحلة الثانية والثلاثين.

وحقق هوفنهايم فوزاً كبيراً على ضيفه شالكه 2/4، فيما فاز فولفسبورغ على ضيفه أونيون برلين 3 /صفر وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبياً.

ويتصدر بايرن، الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم، البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ، قبل جولتين على نهاية الموسم. وتوج النادي البافاري بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين حيث حصل على لقبه الأول في عام 1932، ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليغا في موسم 1963/1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليغا تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي. لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

هذا وتوّج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في تكرار لإنجاز الفريق في 2013. ولم يحقق بايرن نجاحاً كبيراً مقارنة بالموسم الماضي، لكنه كان الفريق الأكثر حفاظاً على مستواه بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز 36 هدفاً في الدوري. ويسعى المهاجم البولندي لكسر رقم غيرد مولر القياسي برصيد 40 هدفاً، الذي حققه أسطورة بايرن في موسم 1971-1972.

وتضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي أيضاً الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.

خ.س/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)