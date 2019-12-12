 بايرن ميونيخ يجبر تشيلسي على فتح خزائنه! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 18.12.2019

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رياضة

بايرن ميونيخ يجبر تشيلسي على فتح خزائنه!

تشيلسي الإنجليزي أمام بايرن ميونخ الألماني. هكذا شاءت قرعة دور الستة عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا. معادلة من شأنها أن تسرع مخططات "البلوز" بفتح الخزائن لترصيص الصفوف.

UEFA Super Cup - Liverpool vs Chelsea (Reuters/M. Sezer)

 

أتثبت العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي تشيلسي الإنجليزي بمنعه من ضم لاعبين جدد لموسمين، فكم من ضارة نافعة. فهذه العقوبة المرة حمست مدرب الفريق وأسطورة النادي فرانك لامبارد على التركيز على المواهب التي أمامه، وقد أبدع في ذلك بالفعل وكانت النتيجة إيجابية.

مع انطلاق الموسم الحالي، توهجت كتيبة فرانك لامبارد باندفاع عبر كرة هجومية مقنعة، تعد بالكثير، لكن هذا لم يستمر طويلا، فمن المباريات الخمسة الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي، خسر النادي  أربعة وهو انكسار شديد، زرع الشك في القناعة السائدة بشأن "أفضال" عقوبة اليويفا على النادي. 

موازاة مع ذلك استجاب اليويفا لطلب النادي، وقرر تقليص مدة العقوبة إلى نهاية الشطر الأول من هذا الموسم عوض صيف 2020، ما يعني  أن باب الميركاتو الشتوي فتح أمام تشيلسي، حتى قبل الدخول في منافسات دور المغلوب بالمسابقة الأوروبية، علما أن مباراة الفريق أمام بايرن مقررة في فبراير القادم.

 

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الإعلام الخاص بالأندية..هل يشكل خطرا على الإعلام التقليدي؟

 

ولن يضيع لامبارد هذه الفرصة، فقد حصل على تزكية إدارته بالحصول على مبلغ 180 مليون يورو لتجديد دماء الفريق، وفق ما نقلته صحيفة "تيليغراف" المحلية.

ووفق التقارير الصحفية، تبدو حراسة المرمى أول أهداف المدرب، فالحارس كيبا الذي جعل منه تشيلسي، أغلى حارسا في التاريخ بعد أن دفع عليه مبلغ 80 مليون يورو لبيلباو الإسباني، "لم يعد مرغوبا فيه" وفق "بليشر ريبورت". والسبب تراجع مستواه، وتقهقر معدل تصديه للكرة إلى ـ56 بالمائة فقط، وقد دخل شباكه هذا الموسم 37 هدفا.

خط الدفاع، بدوره ضمن المخططات الآنية للامبارد في ظل المستوى الدفاعي الهزيل للفريق. والمرشح بين شيلويل الدولي الانجليزي، لاعب ليستر سيتي (22 عاما)، الذي أثبت في المواسم الأخيرة استقرارا في الأداء.

 

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

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    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


 

أما على مستوى خط الهجوم، فالقائمة تبدو أطول، وعلى رأسها جادون سانشو لاعب دورتموند، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيغ الألمانيين، بل وحتى عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني ضمنها. غير أن الأسماء الثلاث جميعها تبدو غير واقعية في الوقت الراهن، ففيرنر وسانشو ينافسان مع فريقيهما في دوري الأبطال، وهما معا لا يظهرا أيه رغبة في الانتقال الى بيرميرليغ، على الأقل في الوقت الحالي. أما في ما يتعلق بعثمان ديمبلي، فالسؤال هل يوافق برشلونة، ومقابل أي مبلغ؟؟ فخزائن لامبارد ليست كبيرة. 

و.ب / ح.ز

 

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