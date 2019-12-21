 بايرن ميونيخ يبقى هانزي فليك مدربا لفريقه إلى نهاية الموسم | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 22.12.2019

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رياضة

بايرن ميونيخ يبقى هانزي فليك مدربا لفريقه إلى نهاية الموسم

كما كان متوقعا، سيبقى هانزي فليك مدربا لفريق بايرن ميونيخ لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد رسمي صدر عن النادي البافاري اليوم الأحد.

Fußball Champions League Bayern München - Olympiakos Piräus (Imago Images/J. Huebner)

تولى هانزي فليك قيادة السفينة البافارية بعد إقالة نيكو كوفاتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم اليوم الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول)، أنه سيبقى هانزي فليك مدربا للفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. 

واستلم فليك، قيادة السفينة البافارية بعد إقالة المدرب السابق نيكو كوفاتش، علما أن فليك كان يعمل مساعدا لكوفاتش، وعند رحيل الأخير تولى فليك منصب الرجل الأول في النادي البافاري بشكل مؤقت. ومنذ توليه لمهامه قبل نحو سبعة أسابيع، عاد الاستقرار والثبات إلى أداء المدافع عن لقب الدوري الألماني/ بوندسليغا.

وأنهى فليك (54 عاما) الشطر الأول من الموسم محتلا المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المتصدر لايبزغ  الذي  توج نهاية الأسبوع  "بطلا للخريف".

وأورد بيان نشره النادي اليوم الأحد، حمل توقيع رئيس مجلس الإدارة، كارل هاينز رومينيغه: "نحن في بايرن نشعر برضا تام عن عمل هانزي فليك. تحت قيادته كمدير فني، حدث تطور داخل الملعب بشكل مذهل سواء من ناحية طريقة اللعب أو النتائج المحققة".

وأضاف رومينيغه "أنا مقتنع بأن بايرن سيواصل في العام المقبل ما كنا عليه في المباريات القليلة الأخيرة ، أي تقديم كرة قدم جذابة وناجحة".

و.ب/ا.ف (د ب أ، توتير) 

 

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