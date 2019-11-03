بايرن ميونيخ يؤكد إقالة مدربه نيكو كوفاتش

أقال نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، حسبما أكد النادي اليوم الأحد (03 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بعد يوم واحد من الهزيمة القاسية 1 / 5 أمام أينتراخت فرانكفورت أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن قرار الإقالة اتخذ اليوم بعد هذه الهزيمة.
وكانت تقارير أخرى في وقت سابق اليوم أشارت إلى أن كوفاتش سيظل مديرا فنيا للفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل حيث يلتقي فيهما الفريق أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في البوندسليغا. ولكن النادي كشف اليوم الأحد رسميا عن إقالة كوفاتش.
وأورد النادي البافاري عبر "تويتر"، "بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش"، غداة الخسارة 1-5 أمام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أسوأ هزيمة في الدوري لبايرن منذ عام 2009.
وأوضح النادي أن قرار التخلي عن المدرب البالغ من العمر 48 عاما، أتى بتوافق بين رئيس النادي أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش، وكوفاتش نفسه.
وزادت الخسارة أمس أمام فرانكفورت، الفريق السابق لكوفاتش، من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، لاسيما بعد تراكم النتائج السلبية. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفا في المباريات الست الأخيرة.
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ووجهت صحف ألمانية عدة في وقت سابق اليوم الأحد انتقادات الى المدرب، متسائلة عن جدوى بقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق. وسألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش الذي تخلى عنه فريقه؟". وبحسب التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضا. وأوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة الى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيرا حول الدفاع".
وكان الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، على سؤال عما اذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما"، مضيفا بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار". وأضاف "لست ساذجا، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفا "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة الى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.
ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.
ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات). أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.
م.أ.م/ ع.ج(أ ف ب، د ب أ)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش