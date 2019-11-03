بايرن ميونيخ يؤكد إقالة مدربه نيكو كوفاتش

أقال نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، حسبما أكد النادي اليوم الأحد (03 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بعد يوم واحد من الهزيمة القاسية 1 / 5 أمام أينتراخت فرانكفورت أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن قرار الإقالة اتخذ اليوم بعد هذه الهزيمة.

وكانت تقارير أخرى في وقت سابق اليوم أشارت إلى أن كوفاتش سيظل مديرا فنيا للفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل حيث يلتقي فيهما الفريق أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في البوندسليغا. ولكن النادي كشف اليوم الأحد رسميا عن إقالة كوفاتش.

وأورد النادي البافاري عبر "تويتر"، "بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش"، غداة الخسارة 1-5 أمام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أسوأ هزيمة في الدوري لبايرن منذ عام 2009.

وأوضح النادي أن قرار التخلي عن المدرب البالغ من العمر 48 عاما، أتى بتوافق بين رئيس النادي أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش، وكوفاتش نفسه.

وزادت الخسارة أمس أمام فرانكفورت، الفريق السابق لكوفاتش، من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، لاسيما بعد تراكم النتائج السلبية. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفا في المباريات الست الأخيرة.

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ووجهت صحف ألمانية عدة في وقت سابق اليوم الأحد انتقادات الى المدرب، متسائلة عن جدوى بقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق. وسألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش الذي تخلى عنه فريقه؟". وبحسب التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضا. وأوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة الى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيرا حول الدفاع".

وكان الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، على سؤال عما اذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما"، مضيفا بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار". وأضاف "لست ساذجا، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفا "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة الى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات). أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.

م.أ.م/ ع.ج(أ ف ب، د ب أ)