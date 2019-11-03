بايرن في اختبار القوة مع دورتموند بعد رحيل مدربه كوفاتش

لم يكن بإمكان بايرن ميونخ أن يواجه اختبارا أصعب من مواجهة بوروسيا دورتموند يوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، في أول مبارياته بالدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ عقب رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش، من تدريب الفريق.

رغم أن المدرب المؤقت هانزي فليك استهل مسيرته التدريبية مع بايرن بفوز ثمين في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، عندما تغلب فريقه على أولمبياكس اليوناني بهدفين مقابل لا شيء. اما دورتموند فقد حول في إطار ذات البطولة وقبل يوم من ذلك تأخره بهدفين إلى فوز عريض بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام انتر ميلان الإيطالي.

وبينما تتواصل التكهنات حول الأسماء المرشحة لتدريب بايرن ميونخ، يتمنى بطل الدوري الألماني أن يدخل فترة البطولة الدولية والأمور مستقرة، وذلك عقب الخسارة المهينة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام أينتراخت فرانكفورت على المستوى المحلي، التي جعلت بايرن يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يواجه فيردر بريمن يوم الأحد المقبل وبفارق نقطة واحدة خلف دورتموند.

ولا تريد إدارة النادي التفكير في فقدان المزيد من النقاط في الدوري. وبعد حصول جيروم بواتينغ، الذي يغيب لمباراتين، على بطاقة حمراء أمام فرانكفورت، سيضطر فليك لخوض المباراة بدون ثلاثة من مدافعي الفريق الأساسيين في ظل إصابة نيكلاس شول ولوكاس هيرنانديز.

وأمام أولمبياكوس لعب فليك بأربعة لاعبين بشكل مؤقت في خط الدفاع وهم بنيامين بافار وخافي مارتينيز وديفيد ألابا وألفونسو ديفيز، وأبقى على فيليبي كوتينيو على مقاعد البدلاء، وكان مانويل نوير، حارس وقائد الفريق، عبر عن سعادته بالطريقة التي تعامل بها الفريق مع المباراة. وقال: "الشيء الرئيسي هو الفوز، ولكنه كان مهما أن نخرج بشباك نظيفة، لتعزيز ثقتنا في الدفاع. دافعنا من المقدمة ووضعنا منافسنا تحت ضغط منذ البداية".

وفي الهجوم سيكون الاعتماد على المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة مسلسل تسجيله للأهداف أمام ناديه السابق- حيث سجل عشرة أهداف في آخر خمس مباريات أمام دورتموند مقابل 14 هدفا في آخر عشر مباريات في الدوري.

ماتس هوملز سيحرص على منع فريقه السابق بايرن من تسجيل اهداف في مرمى دورتموند.

ودائما ما تشهد مباريات بايرن ودورتموند غزارة تهديفية في الأهداف خلال السنوات الماضية، حيث تم تسجيل 25 هدفا خلال المباريات الخمسة الأخيرة في الدوري الألماني، كان آخرها المباراة، التي خسر فيها دورتموند بخمسة أهداف سجل ليفاندوفسكي هدفين منها.

من جانب آخر، ربما يغيب عن دورتموند بعض اللاعبين الأساسيين، حيث توجد علامة استفهام بشأن جاهزية القائد ماركو ريوس (المصاب في الكاحل) وجادون سانشو ( شد في الفخذ) ولكن الفريق منتعش بفوزه على انتر ميلان، والذي جاء بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في بطولة كاس ألمانيا وبعد الفوز على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة في الدوري.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)