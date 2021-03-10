 بايرن ـ سان جرمان.. الخبرة الألمانية في مواجهة المال القطري | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن ـ سان جرمان.. الخبرة الألمانية في مواجهة المال القطري

رغم أنه الوحيد تقريبا الذي "يتنفس" من إيراداته الخاصة، إلا أن بايرن بخيراته ما يزال قادرا على مقارعة أكبر الأندية، وأكبر مثال على ذلك سداسيته التاريخية الموسم الماضي، أبرزها دوري أبطال أوروبا على حساب سان جرمان تحديدا.

الموسم الماضي استطاع بايرن ميونيخ تحقيق سداسية تاريخية من ضمنها الفوز دوري أبطال أوروبا بالفوز على سان جرمان (أرشيف)

الموسم الماضي استطاع بايرن ميونيخ تحقيق سداسية تاريخية من ضمنها الفوز دوري أبطال أوروبا بالفوز على سان جرمان (أرشيف)

عندما أنفق المالكون القطريون للنادي الباريسي سان جرمان 400 مليون يورو في عام 2017 من أجل التعاقد في الوقت ذاته مع البرازيلي نيمار في صفقة عالمية قادماً من برشلونة الإسباني (222 مليون يورو) والمهاجم كيليان مبابي من موناكو (180 مليوناً)، إعتقد إداريو بايرن أنهم يأتون من مجرة أخرى.

 حينها قال الرئيس التنفيذي للنادي كارل - هاينتس رومينيغه "ليس بايرن أو ريال مدريد أو برشلونة من ينفق هذا الكمّ من المال"، مضيفاً "وحدهما باريس (سان جرمان) ومانشستر سيتي يتجاسران على اعتماد مثل هذه السياسة. ولكن لا شيء يؤكد أن باريس سان جرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا...".

وبالفعل، ومن دون الكثير من القلق، لم نشاهد بايرن يتراجع للصفوف الخلفية كروياً، بسبب عدم قدرته على الاعتماد على إيرادات مالية للتعاقد مع أفضل اللاعبين.

مختارات

تغلب باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه باشاك شهير التركي بخماسية بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي نيمار في المباراة المُستكملة بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم ليتصدر المجموعة الثامنة.

إذا لم تسجل الأهداف من الفرص الكثيرة قد تعاقب في النهاية بالخسارة. وهذا هو ما حدث مع لايبزيغ الذي أهدر العديد من الفرص، بينما نجح بايرن، رغم غياب نجمه ليفاندوفسكي، في خطف الفوز والاقتراب من لقبه التاسع على التوالي.

يشهد الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم إجراء مباراة الكلاسيكو التي تجمع بايرن ميونيخ ودورتموند. وبينما يسعى البافاري لتعزيز صدارته للبوندسليغا، يطمح دورتموند لاحتلال مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا.

كان من المفترض أن يدفع باريس سان جيرمان حوافز للاعبيه الذين ساهموا في نجاح الفريق الموسم الماضي، أحد أفضل مواسم نادي عاصمة الأنوار، لكن لا شيء من ذلك حدث، ما أثار الغضب بين اللاعبين خصوصا لدى أولئك الذين غادروا النادي.

انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين عن المطارد لايبزيغ.

في عام 2019، أنفق بايرن 80 مليون يورو لشراء المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الاسباني، في أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري. ورغم عدم دخوله في سوق الانتقالات "الجنوني"، إلا أن بايرن ما زال قادرا على مقارعة كبار أوروبا وأكبر مثال على ذلك تحقيقه سداسية تاريخية في الموسم الماضي، ابرزها دوري الابطال على حساب سان جرمان تحديدا. هو الوحيد الذي "يتنفس" من إيرادات خاصة، ومن دون أن يرهق خزينته بالديون أو أن يعتمد مصيره على ممول أجنبي.

  هذا الاستقرار هو "تحفة" عمل 40 عاما لإدارة مثالية للرئيس السابق أولي هونيس، الذي بات اليوم رئيسا فخرياً. ومن أجل أن ينجح، اعتمد الرئيس التاريخي على سنوات حقبة الثمانينيات وعلى المبادئ المقدسة للشركات الألمانية الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية: التحكّم بالديون، والمحافظة دائما على احتياطي مالي من أجل درء الأزمات خلال أيام الشدّة، ما سمح لبايرن ميونيخ بتخطي الازمة التي خلفها وما زال، فيروس كورونا في أنحاء العالم من دون اضرار هيكلية.

وبخلاف بايرن، مرّ سان جرمان بعام 2020 صعب، بداية بسبب جائحة "كوفيد-19"، وثانياً بسبب المشاكل المالية للشركة الصينية ـ الاسبانية للنقل التلفزيوني "ميديا برو"، ما تسبب بخسائر بالملايين لأندية الدوري الفرنسي.

قدّرت شركة "ديلويت" العالمية المتخصّصة بالخدمات المالية خسائر بطل فرنسا بحوالي 95 مليون يورو في الموسم الاخير فقط، مقابل رقم أعمال وصل إلى 540 مليوناً ليتراجع النادي الباريسي من المركز الخامس للمرتبة السابعة في لائحة أغنى الاندية.

في المقابل، يحتل بايرن المركز الثالث في هذه اللائحة مع 634 مليون يورو، خلف برشلونة (715 مليونا ولكن مع ديون تقدر بحوالي 1,2 مليار) وريال مدريد (715 مليونا مع ديون تصل إلى 900 مليون يورو).

ومن أجل الخروج من الأزمة المالية، بإمكان سان جرمان الاعتماد على القدرة المالية لمالكه. وبفضل الموارد القطرية، يبقى النادي قبلة جاذبة ما يمنحه الأوراق المناسبة بين يديه لوضعها على طاولة المفاوضات لتمديد عقدي نيمار ومبابي اللذين ينتهيان في عام 2022.

غير أن سان جرمان ينظر إلى آفاق أبعد، فمنذ وصول الشركة القطرية المالكة في عام 2011 استثمر النادي في مجال التسويق، حيث يريد أن يفرض نفسه كنادي الجيل الجديد.

يسعى سان جرمان لدمج كرة القدم مع "نمط الحياة" (لايف ستايل)، ولهذا الهدف دخل بشراكة مع العلامة التجارية جوردان من أجل تصميم بذاته الرياضية وإنشاء فريق "إي سبور" في آسيا.

ويتفاخر النادي الباريسي بأنه يملك أكثر من 100 مليون متابع على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً في البرازيل والصين، مقابل العدد ذاته لبايرن، بحسب ما يدعي الاخير.

وعلى غرار كرة الثلج، تزامن ارتفاع عدد المتابعين في عام 2019 مع توقيع عقد شراكة مع شركة "نايكي" الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية و"أول" (علامة تجارية من مجموعة أكور)، ما يسمح للنادي الفرنسي بهدم الهوة مع كل من برشلونة وريال وبايرن.

ويبدو أن سان جرمان يسير على طريق أوروبية عبّدها قبله أولي هونيس نفسه. فقبل 40 عاما استلهم حينها المدير الشاب مما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية من أجل تحويل شيئاً فشيئاً النادي المبني على قاعدة حرفية إلى شركة مزدهرة.

كما كان هونيس أوّل من أدرك أن إيرادات الحقوق التلفزيونية يمكن أن تكون منجماً للذهب، وانطلق في مغامرة التسويق وبيع المنتجات التي تتأتى عنها.  لقد بات "نموذج أعمال - هونيس"  مثال الأندية الكبيرة، بما فيها الاندية المملوكة من أثرياء.

     ع.أ.ج/ ع ج م (ا ف ب)

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Ronaldo

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    13 لقبا.. القمة المريحة!

    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

  • Champions League | Gewinner AC Mailand 2007

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات

    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    الزعيم البافاري بستة ألقاب!

    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

  • UEFA Champions League Triumphfahrt FC Liverpool

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    زعيم الإنجليز في البطولة

    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب

    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

  • Champions League | Gewinner Ajax Amsterdam 1995

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    أياكس.. زعيم الكرة الشاملة

    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

  • Champions League | Gewinner Inter Mailand 2010

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


مواضيع ذات صلة

Champions League I Liverpool v RB Leipzig

أبطال أوروبا: ليفربول يقصي لايبزيغ وسان جيرمان يتجاوز برشلونة 10.03.2021

نفض ليفربول الإنجليزي عن نفسه غبار أزمته المحلية وتأهل لدور الثمانية في دور أبطال أوروبا على حساب لايبزيغ الألماني. في المقابل حرم حارس مرمى باريس سان جيرمان برشلونة من تحقيق "الريمونتادا" وليقود فريقه للدور نفسه.

Fußball Polen WM Qualifikation | Robert Lewandowski

الإصابة تحرم بايرن من جهود ليفاندوفسكي في الوقت الحرج 30.03.2021

يغيب روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ عن فريقه لأربعة اسابيع بسبب إصابة في الركبة والتي قد تنهي أماله في تسجيل 40 هدفا خلال الموسم الحالي من المسابقة، لكن من سيكو البديل المناسب لبايرن في هذا الوقت الحرج؟

Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05

ألفونسو ديفيز ـ من طفل بمخيم اللاجئين إلى نجم كرة وسفير للنوايا الحسنة 02.04.2021

قطع ألفونسو ديفيز شوطاً طويلاً من مخيم للاجئين في غانا وصولاً للعب مع بايرن ميونيخ. والآن قد تم تعيين لاعب كرة القدم المحترف البالغ من العمر 20 عاماً "سفير النوايا الحسنة" من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بايرن ـ سان جرمان.. الخبرة الألمانية في مواجهة المال القطري

قبيل رحيل هدّافه التاريخي.. سيتي يلاحق عملاق دورتموند

بايرن يفوز على لايبزيغ ويقترب من لقب الدوري الألماني

الدوري الألماني - فرانكفورت يصفع دورتموند وشالكه يواصل السقوط

سيدات البافاري ينتزعن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأبطال

بعدما رماها رونالدو غاضبا.. بيع شارة القيادة بأكثر من 75 ألف دولار