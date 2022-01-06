 بايدن يهاجم ترامب وأنصاره ويقول: الديمقراطية الأمريكية في خطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن يهاجم ترامب وأنصاره ويقول: الديمقراطية الأمريكية في خطر

قبيل انتخابات حاسمة شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوماً عنيفاً على سلفه دونالد ترامب متهماً إياه وأتباعه بزعزعة أسس الديمقراطية الأمريكية لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن في فلادلفيا (1/9/2022)

يعد خطاب بايدن أعنف هجوم على سلفه ترامب وأتباعه من الجمهوريين

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بـ"تطرف" دونالد ترامب وأنصاره، متهما إياهم بزعزعة "أسس" الديموقراطية الأمريكية، في هجوم مباشر ونادر على سلفه الجمهوري.

مختارات

وقال بايدن في خطاب وجهه الى الأمة في وقت الذروة إن "دونالد ترامب وجمهوريي +ماغا+ يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة منه إلى شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً (ماغا)". وأضاف الرئيس الديموقراطي أن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.

واعتبر  بايدن أن الرئيس السابق وأولئك الذين يؤيدون ايديولوجيته + فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً+ "لا يحترمون الدستور. إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون. هم لا يعترفون بإرادة الشعب".

واختار البيت الأبيض في خطوة لها دلالات رمزية كبيرة أن يلقي بايدن خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي.

استعدادات للانتخابات التشريعية النصفية

على صعيد تكتيكي أهم، قد تشكل ولاية بنسيلفانيا في شرق البلاد حيث فيلادلفيا، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويزور بايدن هذه الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.

وقال الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا والساعي الى تحفيز الناخبين الديموقراطيين وإقناع المترددين، إن ممثلي اليمين المتطرف "يصفقون للغضب. يتغذون على الفوضى. إنهم لا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب". وشدد بايدن الخميس على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في بلاده. وقال "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا. نقطة".

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض مارين جان-بيار قبل يوم من إلقاء الخطاب أن بايدن سيعتمد لهجة هجومية، إذ إن الرئيس الديموقراطي "يرى أن تهديد المتطرفين يثقل كاهل ديموقراطيتنا".

تحذير من جمهوريي (ماغا)

ولهذا التهديد اسم هو "الجمهوريون ماغا" أو "ماغا متطرفون" الذين ينتهجون خط "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)"، شعار ترامب.

وأضافت الناطقة "إنهم لا يحترمون دولة القانون" ذاكرة في خطوة غير معهودة كثيراً في قاعة "جيمس برايدي بريس بريفينغ روم" للصحافة في البيت الأبيض، أسماء بعض النواب الجمهوريين الذين وجهوا نداءات لاستخدام العنف ضد شخصيات عامة.

تحقيقات الكونغرس بشأن اقتحام الكابيتول.. إلى أين وصلت؟

وأضافت جان-بيار "يرى الرئيس، وهذا هو السبب في إلقاء كلمته في ساعة الذروة، أن غالبية من الأمريكيين يعتبرون أن علينا (..) إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا".

ويعيد بايدن بذلك التشديد على لازمة باشرها في آب/اغسطس 2017 في مقال نشرته مجلة "ذي اتلانتيك". وكتب يومها بعد مسيرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل في فيرجينيا في جنوب البلاد "نشهد معركة حول روح الأمة" وهذا ما دفعه إلى الترشح للانتخابات على حد قوله.

وما إن دخل البيت الأبيض، حتى رأى الرئيس المخضرم في السياسة، أن "المعركة" يجب أن تشن عبر الحوار، خصوصاً مع المحافظين الذين يتمتعون بحسن نية ومن خلال سياسات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تدعم الطبقات الوسطى.

لكن في مواجهة الحزب الجمهوري الذي احتفظ  ترامب بسطوة كبيرة عليه، وضع نهج المصالحة جانباً، بل يدفع كل استطلاع رأي مؤيد له، بايدن إلى توجيه ضربات أقوى، إذ اتهم انصار ترامب قبل فترة قصيرة باعتماد عقيدة "شبه فاشية".

"النظام الديمقراطي في خطر"

ويظهر آخر استطلاع للرأي اعدته جامعة كينبياك الأربعاء حصوله على تأييد بنسبة 40 %. ومع أن هذه النسبة تبقى منخفضة إلا انها تشكل تحسناً مقارنة مع 31 % في تموز/يوليو.

من جهة أخرى أظهر استطلاع آخر أن 67 % من الأمريكيين باتوا يعتبرون أن النظام الديموقراطي في خطر في مقابل 58 % في كانون الثاني/يناير.

وبات الديموقراطيون يحلمون بتحقيق انجاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وعادة ما يكون هذا الاقتراع في منتصف الولاية الرئاسية ويشمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، غير مؤات للحزب الرئاسي.

لكن جبهة التضخم تشهد بعض الهدوء فيما أقر الكونغرس سلسلة اصلاحات روج لها بايدن بينما تجري سلسلة تحقيقات وكشف معلومات حول ترامب، خصوصا مسألة حظر الاجهاض التي يبدو أنها ترتد على الحزب الجمهوري.

وهذه كلها نقاط تعطي حزب الرئيس الذي يواجه صعوبة قصوى في الحفاظ على الغالبية في مجلس النواب، الأمل بإمكان الاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ لا بل تعزيزها. ويمر ذلك عبر ولاية بنسيلفانيا. وقد توجه إليها بايدن الثلاثاء على أن يعود إليها الاثنين للاحتفال بعيد العمل إلى جانب المرشح الديموقراطي جون فيترمان.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


مواضيع ذات صلة

WASHINGTON, DC - APRIL 28: U.S. President Joe Biden addresses a joint session of Congress as Vice President Kamala Harris (L) and Speaker of the House U.S. Rep. Nancy Pelosi (D-CA) (R) look on in the House chamber of the U.S. Capitol April 28, 2021 in Washington, DC. On the eve of his 100th day in office, Biden spoke about his plan to revive America’s economy and health as it continues to recover from a devastating pandemic. He delivered his speech before 200 invited lawmakers and other government officials instead of the normal 1600 guests because of the ongoing COVID-19 pandemic. (Photo by Melina Mara-Pool/Getty Images)

بايدن يؤكد رفض "العنف السياسي" في ذكرى اقتحام الكابيتول 06.01.2022

في ذكرى مرور سنة على اقتحام الكابيتول، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض أن يصبح "العنف السياسي هو القاعدة". وبعد عام من تجنب ذكر اسم الرئيس السابق ترامب، تطرق بايدن بشكل علني إلى "المسؤولية الخاصة" لترامب.

Trump supporters clash with police and security forces as they storm the US Capitol in Washington, DC on January 6, 2021. - Thousands of Trump supporters, fueled by his spurious claims of voter fraud, flooded the nation's capital protesting the expected certification of Joe Biden's White House victory by the US Congress. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

اقتحام الكونغرس - ما سر حملة "الشماتة" في العالم العربي؟ 08.01.2021

مقالات وتغريدات وحوارات تليفزيونية في كل الدول العربية تقريبا محورها الأحداث التي وقعت داخل وحول مقر الكونغرس الأمريكي. البعض يرى حملة "شماتة" وسط هذه التغطية المكثفة، الغرض منها تثبيث فكرة ما. لكن ما الهدف من ذلك؟

مقتل شرطي والمشتبه به خلال محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

مقتل شرطي والمشتبه به خلال محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي 02.04.2021

قالت الشرطة الأمريكية إن ضابطا في شرطة مبنى الكونغرس (الكابيتول) لقي حتفه متأثرا بإصاباته في هجوم بسيارة عند مجمع الكونغرس. وأضافت في إفادة أن المشتبه به في الهجوم قتل أيضا. الشرطة تستبعد أن يكون للهجوم طبيهة إرهابية.