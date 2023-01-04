 بايدن ينفي علمه بوثائق سرية عُثر عليها في مكتبه السابق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن ينفي علمه بوثائق سرية عُثر عليها في مكتبه السابق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (المكسيك، العاشر من يناير 2023)

الرئيس الأمريكي جو بايدن (المكسيك، العاشر من يناير 2023)

على هامش قمّة أمريكية- كندية- مكسيكية عُقدت في مكسيكو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحافيين "لقد أبُلغت بما تمّ العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب. لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق". وأضاف أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه "قريباً". وأوضح بايدن أنّ هذه الوثائق تمّ العثور عليها "عندما قام محاميّ بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا". ولفت بايدن إلى أنّه حالما اكتشف محاموه أنّ بعض هذه الوثائق كان سرّياً "فعلوا ما يتعيّن عليهم فعله، واتّصلوا بهيئة المحفوظات" لتسليمها إياها.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس (الثلاثاء العاشر من يناير/ كانون الثاني 2023) أنّ محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في تشرين الثاني/ نوفمبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث في واشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.

وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر في بيان إنّ "البيت الأبيض يتعاون مع هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل". وأوضح أنه عُثِر على هذا "العدد الصغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن. وأضاف "لم تكن المستندات موضع أي طلب أو طلب مسبق"، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل "ضمان أنّ الأرشيف يضمّ كلّ محفوظات إدارة أوباما-بايدن".

وبحسب شبكة "سي.بي.اس.نيوز" الإخبارية الأمريكية فإنّ وزير العدل ميريك غارلاند أمر المدّعي العام الفدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفدرالية تحقيقاتها في هذه القضية. ونقلت "سي.بي.اس.نيوز" عن مصدر لم تسمّه أنّ الأمر يتعلّق باثنتي عشرة وثيقة لا تضمّ أيّ منها أسراراً نووية.

وفي الثامن من آب / أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاغو، مقرّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرّغم من الطلبات المتكرّرة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية أنّ تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حسّاسة لا سيّما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)

وثائق ترامب".. ما المعروف عنها حتى الآن؟

مختارات

بشق الأنفس.. مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

نجح الجمهوري كيفن مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة من الانتخابات، لينهي حالة فوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، وذلك بسبب عرقلة نواب مؤيّدين لترامب لانتخابه.

مواضيع ذات صلة

United States House Minority Leader Kevin McCarthy (Republican of California) speaks with reporters after he won nomination as his conference's speakership pick, 188-31, on Capitol Hill in Washington, DC, Tuesday, November 15, 2022. Credit: Cliff Owen / CNP

لأول مرة منذ 100 عام: مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس 04.01.2023

أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.

FILE - French President Emmanuel Macron whispers to U.S. President Joe Biden following their dinner at the G7 Summit in Elmau, Germany, June 26, 2022. Macron is heading to Washington for the first state visit of Biden’s presidency—a reviving of diplomatic pageantry that had been put on hold because of the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Susan Walsh, File)

ماكرون يحذر من إجراءات بايدن "العدوانية" ومن "تفتيت الغرب" 01.12.2022

بلهجة انتقاد واضحة، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن تصبح أوروبا ضحية للتنافس التجاري بين واشنطن وبكين، منددا بالإجراءات "العدوانية" التي أقرها بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية والتي ستكون "كارثية" على أوروبا.

15.11.2022+++ Former U.S. President Donald Trump announces that he will once again run for U.S. president in the 2024 U.S. presidential election during an event at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, U.S. November 15, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

"خذل أمريكا"..بايدن يرد على ترامب بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة 16.11.2022

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، متعهدا بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن. غير أن ترامب يرفع بذلك أيضا التحدي أمام منافسيه المحتملين داخل الحزب الجمهوري.