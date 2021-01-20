 بايدن يلغي قرار حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2021

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أخبار

بايدن يلغي قرار حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة

في خطوة تؤكد إصرار الرئيس الجديد على القطيعة مع إرث سلفه دونالد ترامب، اتخذ جو بايدن قرارات أبرزها إلغاء حظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة وعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى عضوية منظمة الصحة العالمية.

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يوقع أولى قراراته كرئيس للولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يوقع أولى قراراته كرئيس للولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذيا يلغي سياسة سلفه دونالد ترامب بحظر دخول الأشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي. وقالت ساكي إن هذا القرار هو أحد 15 أمراً تنفيذيا ًوقعها بايدن في أول يوم له في السلطة.

مختارات

تراهن أوروبا كثيرا على إدارة بايدن بعد أربع سنوات صعبة مع سلفه دونالد ترامب التي وصفها البعض بـ"الكابوس". فماذا ينتظر الأوروبيون من بايدن؟ بالتأكيد يتوقعون علاقات أفضل لكن لن يتغير كل شيء، كما يجمع الكثير من المراقبين.

سياسية أمريكية عتيدة ذات باع طويل في العدالة الجنائية اعتادت تحطيم الحواجز جعلت بايدن يختارها كنائبة له رغم قسوتها في الهجوم عليه عندما كانت تناقسه على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.. هذه هي أبرز سماتها الشخصية.

بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين كرئيس للولايات المتحدة، سيوقع جو بايدن 17 قراراً تنفيذياً بصورة عاجلة يلغي بها عشرات القرارات لإدارة سلفه دونالد ترامب، أهممها فرض إرتداء الكمامات والعودة لاتفاقية باريس للمناخ.

في أجواء استثنائية حيث جائحة كورونا وفي ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المشاركة في مراسم التنصيب، أدى جو بايدن اليمين الدستورية ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ووصف منتقدون هذه السياسة، وهي من أولى الخطوات التي اتخذها دونالد ترامب عندما أصبح رئيساً في عام 2017، بأنها "حظر المسلمين"، إلا أنه تم تغيير الحظر بسبب طعون قانونية ضمن أمور أخرى. ووصف بايدن تلك السياسة بأنها تمييزية وإهانة لقيم البلاد.

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واتخذ جو بايدن في أول يوم له في البيت الأبيض سلسلة من القرارات  لمواجهة الأزمات العدة والعميقة التي تمر بها الولايات المتحدة والعودة عن قرارات أساسية اتخذت في عهد ترامب ولا سيما عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى عضوية منظمة الصحة العالمية.

وقال بايدن "سنكافح التغير المناخي كما لم يسبق لنا أن فعلنا".

واعتباراً من الخميس سيمثّل عالم المناعة الشهير انتوني فاوتشي الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية.

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مسائية DW: بعد تنصيبه رئيساً.. إلى أين سيقود بايدن الولايات المتحدة؟

وكرّر بايدن الذي أصبح في سن الثامنة والسبعين أكبر رئيس للولايات المتحدة في مطلع ولايته، الدعوات إلى "الوحدة" لتجاوز "الشتاء القاتم"، بعد ساعات قليلة على مغادرة دونالد ترامب واشنطن من دون حضور هذه اللحظة التاريخية. وأكّد الرئيس الديموقراطي وسط تصفيق المدعوّين القلائل الذين اختيروا بعناية بسبب الجائحة، "أعلم أنّ القوى التي تفرّقنا عميقة وحقيقية". وأكّد بايدن أنّه "رئيس كل الأمريكيين"، محذّراً من أن الولايات المتحدة ستدخل "المرحلة الأصعب والأكثر فتكاً" من جائحة كوفيد-19 التي أسفرت عن أكثر من 400 ألف وفاة في بلاده.

ع.ج.م/خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • USA Politiker Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    أول يمين دستوري في المستشفى

    حين كان عمره 30 عاما، أصبح رجل القانون جوزيف روبنيت بايدن لأول مرة نائبا في الكونغرس. لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الانجيل والدستور.

  • USA | Joe Biden | Senator 1979

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل السياسة الخارجية

    كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

  • USA | Joe Biden | Präsidentschaftskandidat 1988

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    المنافسة الأولى انتهت بسرعة

    المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.

  • USA | Joe Biden | 1991

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الظل الطويل للجنة القضائية

    كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.

  • USA | Joe Biden | 2007

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية

    بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.

  • Joe Biden bei Donald Tusk

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل أوباما للشؤون الدولية

    الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.

  • USA I Präsidentschaftswahl 2020 I Joe Biden - Donald Trump

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح

    عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.

  • USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    وأخيرا في البيت الأبيض

    ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.


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دعا جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في خطابه، عقب أداء القسم، إلى "الوحدة" في بلد عصفت فيه أزمات شديدة مع نهاية ولاية دونالد ترامب، مزقت الأميركيين وهزت العالم. وقادة العالم يهنئون بايدن.

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إلغاء لسياسات ترامب.. 17 قراراً تنفيذياً على طاولة بايدن 20.01.2021

بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين كرئيس للولايات المتحدة، سيوقع جو بايدن 17 قراراً تنفيذياً بصورة عاجلة يلغي بها عشرات القرارات لإدارة سلفه دونالد ترامب، أهممها فرض إرتداء الكمامات والعودة لاتفاقية باريس للمناخ.

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حزمة قرارات سيتخذها بايدن عقب أداء اليمين مباشرة 20.01.2021

كشف مساعدون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيوقع 15 إجراء تنفيذيا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، وذلك بما يلغي سياسات وضعها سلفه ويمثل أولى خطوات الرئيس الجديد. فما هي القرارات التي تحظى بهذه الأولوية لدى بايدن؟

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