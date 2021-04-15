 بايدن يفرض عقوبات ضد روسيا.. والأخيرة تستدعي السفير وتتوعد بالرد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2021

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بايدن يفرض عقوبات ضد روسيا.. والأخيرة تستدعي السفير وتتوعد بالرد

في أول تحرك ضد روسيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرضت واشنطن عقوبات مالية وطردت دبلوماسيين بسبب اتهامات تخص هجوما سيبرانيا وكذلك التدخل في انتخابات 2020 والتوتر مع أوكرانيا.

بايدن - بوتين

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع عقوبات بحق روسيا

شنت الحكومة الأمريكية هجمات دبلوماسية ومالية استهدفت مسؤولين روس وشركات روسية، لتُحمِّل موسكو بذلك مسؤولية سلسلة من الأخطاء تتراوح بين التلاعب في الانتخابات الأمريكية، إلى ضم شبه جزيرة القرم.

وتستهدف العقوبات المالية شركات روسية وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي. وقد تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إن واشنطن لا تريد تصعيد الوضع.

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يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.

استخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحذيرات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات هذا العام ووصفها بـ "خدعة" أطلقها خصومه الديموقراطيون، فيما وصفت موسكو هذه الاتهامات لها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا".

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقهما من الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، واتفقا على مطالبة روسيا بخفض التصعيد. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي الى "عواقب استراتيجية واقتصادية ... إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".

وفوض بايدن حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 32 من الكيانات والأفراد في قائمة سوداء قالت إنهم نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها من "أفعال التدخل ونشر المعلومات المضللة".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع رغبة الرئيس جو بايدن المعلنة في تطبيع العلاقات مع موسكو والتي أبلغ بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

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وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن وإنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.

واكدت زاخاروفا أن الرد على العقوبات الأميركية  الجديدة "لا مفر منه"، وأن الوزارة استدعت السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان. وقالت في تصريحات متلفزة "الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالمًا متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية. ... لا مفر من الرد على العقوبات".

واتّفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع جو بايدن خلال محادثات هاتفية مساء الأربعاء على مطالبة روسيا بخفض  قواتها المنتشرة عند الحدود الأوكرانية وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، وفق ما أفاد مكتب المستشارية الألمانية.

واتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور الأربعاء روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا. وقالت لقناة "آيه أر دي" التلفزيونية: "انطباعي أن الجانب الروسي يحاول ما بوسعه للاستفزاز من أجل اثارة رد فعل". وأضافت "معاً مع أوكرانيا، لن ننجر الى هذه اللعبة.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

إ.ع/ف.ي (د.ب.ا، أ ف ب، رويترز)

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