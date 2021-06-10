بايدن يفرض إجراءات على الموظفين غير الملقحين ويعد بمكافأة

وفق بيان أصدره البيت الأبيض الخميس (29 يوليو/حزيران 2012) سيتعين على الموظفين الفدراليين غير الملقّحين أن يضعوا الكمامات بشكل متواصل حتى في المناطق التي تشهد تفشيا ضعيفا، وأن يخضعوا للفحص بشكل منتظم، بواقع مرة واحدة إلى مرتين أسبوعيا. كذلك ستفرض عليهم قيود على صعيد التنقل.

ولم يشر البيان بشكل واضح وصريح إلى إلزامية التلقيح ، لكنّه يشكّل تحوّلاً في موقف الإدارة الأمريكية التي كانت حتى الأمس القريب ترفض فكرة إلزامية التلقيح، وتعوّل على حسّ المسؤولية لدى الأفراد وعلى رسائل التشجيع على تلقّي اللقاح.

ويبلغ عدد الموظفين الفدراليين في الولايات المتحدة أربعة ملايين شخص، بينهم مليونا موظف مدني.

وفي ما يتعلّق بالعسكريين، طالب بايدن الجيش بدرس "كيفية وموعد" إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين.

من جهة أخرى دعا بايدن السلطات المحلية لمنح مبلغ مئة دولار لكل شخص يتلقّى اللقاح، وذلك من أموال صناديق الطوارئ التي فتحت لمواجهة الجائحة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إنعاش حملة التلقيح التي سجّلت مع بداية عهد بايدن قفزة كبرى، لكنّ وتيرتها تراجعت مؤخراً في وقت يثير فيه انتشار المتحوّرة دلتا الأسرع تفشياً قلق السلطات الصحية.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن الحكومة الاتحادية ستضع القواعد الجديدة في مقدمة جهودها لزيادة معدلات التطعيم من خلال ممارسة الضغط داخل المكاتب ومواقع العمل الأخرى.

وكانت بعض الشركات الخاصة والحكومات المحلية قد أعلنت بالفعل عن إجراءات مماثلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعكس الإحباط من عرقلة معدلات التطعيم والمخاوف بشأن السلالة الأكثر عدوى، والتي أدت إلى زيادة عدد الحالات.

وقال بايدن الخميس، أثناء الإعلان عن الإجراءات الجديدة "لدينا الأدوات اللازمة لمنع هذه الموجة الجديدة من كوفيد 19".

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)