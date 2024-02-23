  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةشمال أمريكا

بايدن يفرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا ويهدد بالمزيد!

٢٣ فبراير ٢٠٢٤

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على روسيا تصل إلى نحو 500 عقوبة متنوعة وذلك على خلفية وفاة المعارض الروسي نافالني وحلول الذكرى الثانية لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا.

https://p.dw.com/p/4co7l
الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو ، الأربعاء 21 فبراير 2024
قال بايدن إن العقوبات ستضمن أن "يدفع بوتين ثمناً باهظاً لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل"صورة من: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة (23 فبراير/شباط 2024) عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني. وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وحذّر بايدن في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما سيواصل" ذلك. 

وقال بايدن: "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة (أليكسي) نافالني، الذي كان ناشطاً شجاعاً في مكافحة الفساد  وأشرس زعيم معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن: "سوف تستهدف تلك العقوبات أفراداً، لهم صلة بسجن نافالني بالإضافة إلى القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة. وستضمن أن يدفع بوتين ثمناً باهظاً لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".

وكان المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني قد توفي الأسبوع الماضي في معتقل في أقصى منطقة القطب الشمالي الروسية.

وكان بايدن قد التقى يوم الخميس مع أرملة نافالني، يوليا نافالني وداشا ابنته، للتعبير عن تعازيّه في وفاة المعارض الروسي.

وكتب بايدن على حسابه بموقع اكس: "إن إرث أليكسي الشجاع سيعيش في يوليا وداشا، وفي عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء روسيا الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتستعد كييف لإحياء الذكرى الثانية لبدء الغزو الشامل الروسي، بأمر من الرئيس بوتين، في الساعات الأولى من 24 شباط/فبراير 2022 .

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب) 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن

تبادل الشتائم.. موسكو ترد على نعت بايدن لبوتين بألفاظ نابية

تبادل الشتائم.. موسكو ترد على نعت بايدن لبوتين بألفاظ نابية

اتهم الكرملين الرئيس بايدن بالتصرف مثل "رعاة البقر في هوليوود" وبأنه "أصبح يعاني من الخرف الشيخوخي"، وذلك ردا على وصف بايدن لبوتين بـ"المجنون" ونعته بكلمات نابية. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها بايدن للشتائم.
سياسة٢٢ فبراير ٢٠٢٤
أعلام الاتحاد الاوروبي ترفرف أمام مبنى المفوضية الاوروبية في بروكسل

في ذكرى الغزو..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

في ذكرى الغزو..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

تزامنا مع الذكرى الأولى لعزوها أوكرانيا، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا تتضمّن بالخصوص قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام.
سياسة٢٥ فبراير ٢٠٢٣
وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية ورئيس المندوبين اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ضواحي بنغالورو ، الهند

خلافات حول حرب أوكرانيا وتوعد بمحاسبة الدول التي تساعد روسيا

خلافات حول حرب أوكرانيا وتوعد بمحاسبة الدول التي تساعد روسيا

تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
سياسة٢٤ فبراير ٢٠٢٣