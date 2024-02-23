بايدن يفرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا ويهدد بالمزيد!

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على روسيا تصل إلى نحو 500 عقوبة متنوعة وذلك على خلفية وفاة المعارض الروسي نافالني وحلول الذكرى الثانية لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة (23 فبراير/شباط 2024) عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني. وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وحذّر بايدن في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما سيواصل" ذلك.

وقال بايدن: "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة (أليكسي) نافالني، الذي كان ناشطاً شجاعاً في مكافحة الفساد وأشرس زعيم معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن: "سوف تستهدف تلك العقوبات أفراداً، لهم صلة بسجن نافالني بالإضافة إلى القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة. وستضمن أن يدفع بوتين ثمناً باهظاً لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".

وكان المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني قد توفي الأسبوع الماضي في معتقل في أقصى منطقة القطب الشمالي الروسية.

وكان بايدن قد التقى يوم الخميس مع أرملة نافالني، يوليا نافالني وداشا ابنته، للتعبير عن تعازيّه في وفاة المعارض الروسي.

وكتب بايدن على حسابه بموقع اكس: "إن إرث أليكسي الشجاع سيعيش في يوليا وداشا، وفي عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء روسيا الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتستعد كييف لإحياء الذكرى الثانية لبدء الغزو الشامل الروسي، بأمر من الرئيس بوتين، في الساعات الأولى من 24 شباط/فبراير 2022 .

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)