بايدن يعين نساء في مناصب رفيعة بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأحد (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض. وسيكون هذا الفريق مكونا من النساء حصرًا، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

ومن بين الشخصيّات التي تمّ اختيارها، جين ساكي التي ستكون متحدّثةً باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز. وشغلت ساكي (41 عامًا) العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض في ظلّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوّع في التعيينات والترشيحات المُعلنة حتّى الآن، قبل أداء اليمين في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان "أنا فخور بأن أُقدّم اليوم أوّل فريق اتّصالات في البيت الأبيض يتكوّن بالكامل من النساء". وأضاف أنّ "هؤلاء المؤهَّلات والخبيرات" في مجال الاتّصال يُوفّرنَ "وجهات نظر متنوّعة لعملهنّ" ويتشاركنَ الالتزام نفسه "بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل".

وإضافةً إلى ساكي، تمّ الإعلان عن أسماء ستّ شخصيّات أخرى، بينها كيت بيدينغفيلد التي كانت نائبةً لمدير حملة بايدن، والتي ستشغل منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض. أمّا آشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتّصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدّثة باسمها.

من جهتها، ستكون بيلي توبار نائبةً لمديرة الاتّصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض. واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن.

ولا تتطلّب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية.

وتحدّثت تقارير عن أنّ هناك عددًا من التّسميات الأخرى التي قد يُعلن عنها هذا الأسبوع. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ هذه التّسميات ستشمل سيسيليا روس كأوّل امرأة سوداء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديّين، ونيرا تاندين كأوّل أمريكية من أصل هندي على رأس مكتب الإدارة والميزانيّة.

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وتأتي هذه التقارير في أعقاب أنباء عن نيّة بايدن ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين لتولّي وزارة الخزانة الأمريكية. وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشن، ستُصبح يلين أوّل امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولّى وزارة الخزانة.

إلى ذلك أعلن فريق بايدن أن الرئيس المنتخب أصيب بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاءً طبّيًا، بعد أن نُقل الرجل البالغ من العمر 78 عامًا إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

في بادئ الأمر، تحدّث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، عن "التواء في القدم اليمنى"، قائلاً إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ "كسرٍ واضح"، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وفي تعليقه على تسجيل مصوّر لشبكة "إن بي سي" يُظهر بايدن لدى مغادرته مكتب أخصائي العظام، قال ترامب على تويتر"أتمنى لك التعافي قريبا". وكانت صحة ترامب مسألة مثيرة للقلق لفترة وجيزة عندما أصيب بكوفيد-19، لكن الرئيس واصل حملته الانتخابية بعد تلقيه العلاج.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)