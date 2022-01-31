بايدن يعين كارين جان-بيير كأول متحدثة سوداء من مجتمع الميم باسم البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اختار كارين جان-بيير متحدثة باسم البيت الأبيض لتحل مكان جين ساكي التي ستترك عملها في الـ13 في هذا الشهر.
وقالت ساكي على تويتر إن جان-بيير ستكون أول امرأة سوداء وأول امرأة من مجتمع الميم (المثليين والمتحولين جنسياً) تعمل سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض.
وقال بايدن في بيان "كارين لن تسهم بالخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة فسحب لكنها ستواصل قيادة الطريقة التي يجري بها التواصل بشأن عمل إدارة بايدن-هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي".
وعملت جان-بيير ضمن حملة بايدن للرئاسة في 2020 كما كانت سابقا ضمن طاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما. وشغلت من قبل منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة موف اون.
وقالت جان-بيير خلال ظهور قصير في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي".. "إنه لشرف وامتياز أن أقف خلف هذه المنصة". وأضافت إنها لم يكن لديها أي شك في حياتها بشأن الحصول على مثل هذا المنصب وقالت: "لقد عملت بجد من أجل ذلك".
يذكر أن كيتانجي براون جاكسون قد تم تعيينها مؤخراً كأول امرأة سوداء بالمحكمة العليا الأمريكية.
بصفتها المتحدثة باسم الرئيس ، قامت بساكي بتلقي أسئلة مطولة من الصحافة في البيت الأبيض يومياً تقريباً منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير/ كانون الماضي. نتيجة لذلك ، فهي واحدة من الوجوه البارزة للإدارة الأمريكية.
وتشير تقارير إلى أن بساكي (43 عامًا) تخطط للانتقال إلى شبكة MSNBC التلفزيونية. ولم تؤكد بساكي تلك التقارير في الماضي، لكنها لم تنفها أيضًا. وكررت بساكي ما قالته سابقاً وصرحت: "ليس لدي ما أعلنه عن خططي المستقبلية، باستثناء، كما قلت من قبل، النوم وقراءة الكتب".
ع.ح./و.ب. (رويترز/ ا ف ب)
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الخارجية: أنتوني بلينكن
كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري
اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد
عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس
شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان
عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.
-
بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز
كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع