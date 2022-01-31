بايدن يعين كارين جان-بيير كأول متحدثة سوداء من مجتمع الميم باسم البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اختار كارين جان-بيير متحدثة باسم البيت الأبيض لتحل مكان جين ساكي التي ستترك عملها في الـ13 في هذا الشهر.

وقالت ساكي على تويتر إن جان-بيير ستكون أول امرأة سوداء وأول امرأة من مجتمع الميم (المثليين والمتحولين جنسياً) تعمل سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض.

وقال بايدن في بيان "كارين لن تسهم بالخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة فسحب لكنها ستواصل قيادة الطريقة التي يجري بها التواصل بشأن عمل إدارة بايدن-هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي".

وعملت جان-بيير ضمن حملة بايدن للرئاسة في 2020 كما كانت سابقا ضمن طاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما. وشغلت من قبل منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة موف اون.

وقالت جان-بيير خلال ظهور قصير في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي".. "إنه لشرف وامتياز أن أقف خلف هذه المنصة". وأضافت إنها لم يكن لديها أي شك في حياتها بشأن الحصول على مثل هذا المنصب وقالت: "لقد عملت بجد من أجل ذلك".

يذكر أن كيتانجي براون جاكسون قد تم تعيينها مؤخراً كأول امرأة سوداء بالمحكمة العليا الأمريكية.

بصفتها المتحدثة باسم الرئيس ، قامت بساكي بتلقي أسئلة مطولة من الصحافة في البيت الأبيض يومياً تقريباً منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير/ كانون الماضي. نتيجة لذلك ، فهي واحدة من الوجوه البارزة للإدارة الأمريكية.

وتشير تقارير إلى أن بساكي (43 عامًا) تخطط للانتقال إلى شبكة MSNBC التلفزيونية. ولم تؤكد بساكي تلك التقارير في الماضي، لكنها لم تنفها أيضًا. وكررت بساكي ما قالته سابقاً وصرحت: "ليس لدي ما أعلنه عن خططي المستقبلية، باستثناء، كما قلت من قبل، النوم وقراءة الكتب".

ع.ح./و.ب. (رويترز/ ا ف ب)