 بايدن يعين كارين جان-بيير كأول متحدثة سوداء من مجتمع الميم باسم البيت الأبيض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2022

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بايدن يعين كارين جان-بيير كأول متحدثة سوداء من مجتمع الميم باسم البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض تعيين كارين جان-بيير لتصبح أول سيدة سوداء من مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً كمتحدثة باسم البيت الأبيض لتحل مكان جين ساكي التي ستترك عملها في 13 مايو/ أيار.

كارين جان-بيير المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض

عملت جان-بيير ضمن حملة بايدن للرئاسة في 2020 كما كانت سابقا ضمن طاقم البيت الأبيض في عهد أوباما.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  إنه اختار كارين جان-بيير متحدثة باسم البيت الأبيض لتحل مكان جين ساكي التي ستترك عملها في الـ13 في هذا الشهر.

مختارات

ضبط الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يشتم صحافيا في شبكة "فوكس نيوز" واصفا اياه بأنه "ابن عاهرة غبي" على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض. الصحفي في "فوكس نيوز" كشف أن بايدن اتصل به ووضح له الأمر.

تقاعد القاضي الليبرالي ستيفن براير بعد 27 سنة قضاها في المحكمة العليا يتيح لبايدن تنفيذ واحد من وعوده الانتخابية. الرئيس الديمقراطي أكد أنه سيختار "أول امرأة سوداء" لتتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت ساكي على تويتر إن جان-بيير ستكون أول امرأة سوداء وأول امرأة من مجتمع الميم (المثليين والمتحولين جنسياً) تعمل سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض.

وقال بايدن في بيان "كارين لن تسهم بالخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة فسحب لكنها ستواصل قيادة الطريقة التي يجري بها التواصل بشأن عمل إدارة بايدن-هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي".

وعملت جان-بيير ضمن حملة بايدن للرئاسة في 2020 كما كانت سابقا ضمن طاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما. وشغلت من قبل منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة موف اون.

وقالت جان-بيير خلال ظهور قصير في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي".. "إنه لشرف وامتياز أن أقف خلف هذه المنصة". وأضافت إنها لم يكن لديها أي شك في حياتها بشأن الحصول على مثل هذا المنصب وقالت: "لقد عملت بجد من أجل ذلك".

يذكر أن كيتانجي براون جاكسون قد تم تعيينها مؤخراً كأول امرأة سوداء بالمحكمة العليا الأمريكية.

بصفتها المتحدثة باسم الرئيس ، قامت بساكي بتلقي أسئلة مطولة من الصحافة في البيت الأبيض يومياً تقريباً منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير/ كانون الماضي. نتيجة لذلك ، فهي واحدة من الوجوه البارزة للإدارة الأمريكية.

وتشير تقارير إلى أن بساكي (43 عامًا) تخطط للانتقال إلى شبكة MSNBC التلفزيونية. ولم تؤكد بساكي تلك التقارير في الماضي، لكنها لم تنفها أيضًا. وكررت بساكي ما قالته سابقاً وصرحت: "ليس لدي ما أعلنه عن خططي المستقبلية، باستثناء، كما قلت من قبل، النوم وقراءة الكتب".

ع.ح./و.ب. (رويترز/ ا ف ب)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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