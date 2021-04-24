 بايدن يعترف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن ويثير غضب تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2021

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أخبار

بايدن يعترف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن ويثير غضب تركيا

أثار الرئيس الأمريكي بايدن غضب تركيا باعترافه بأن مذبحة الأرمن التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية كانت "إبادة جماعية"، وهو تصنيف تجنبه الرؤساء الأمريكيون لفترة طويلة خوفا من الإضرار بالعلاقة الأمريكية التركية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أول رئيس أمريكي يعترف بتعرض الأرمن للإبادة على يد العثمانيين

الرئيس الأمريكي جو بايدن أول رئيس أمريكي يعترف بتعرض الأرمن للإبادة على يد العثمانيين

في إعلان تاريخي، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت (24 أبريل/ نسان 2021) بأن مذبحة الأرمن التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية في عام 1915 كانت "إبادة جماعية"، وهو تصنيف تجنبه الرؤساء الأمريكيون لفترة طويلة خوفا من الإضرار بالعلاقة الأمريكية التركية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

مختارات

تصر الحكومات التركية المتعاقبة منذ سقوط الدولة العثمانية على رفض مصطلح "إبادة جماعية" ضد الأرمن نفذتها القوات العثمانية، رغم اعتراف كبار المسؤولين العثمانيين بذلك. لكن لماذا قدم البرلمان الألماني اعتذارا إلى الأرمن؟

وسط علاقات متوترة بين أمريكا وتركيا أقر مجلس النواب الأمريكي في خطوة تاريخية قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" على يد الإمبراطورية العثمانية. وهي خطوة أغضبت تركيا وسارعت باستدعاء السفير الأمريكي بأنقرة.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بعد حملة ضغط مطولة قام بها أعضاء في الكونغرس وجماعات أمريكية أرمينية، تحرص على استخدام البيت الأبيض لهذا المصطلح.  

وتعني هذه الخطوة، التي تعد رمزية إلى حد كبير، تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود. وسوف يحتفي بها الأرمن في الولايات المتحدة لكنها تأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.

وكان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعترفبالفظائع التي جرت للأرمن باعتبارها إبادة جماعية، ما قد يسهم في تأجيج التوتر مع تركيا.  

تركيا ترد سريعا على بايدن

وانتقدت تركيا قرار الرئيس الأمريكي وقالت إنه ليس له أي أساس قانوني "وسيفتح جرحا عميقا" في العلاقات الثنائية. وقالت وزارة الخارجية التركية "هذا البيان الأمريكي الذي يشوه الحقائق التاريخية لن يقبله ضمير الشعب التركي وسوف يفتح جرحا عميقا يقوض الصداقة والثقة المتبادلة بيننا". وأضافت أنها ترفض وتستنكر البيان "بأشد العبارات".

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من هم الأرمن؟

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أطرافا ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده. وقال في رسالة بعث بها السبت إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول، "لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون - وتحويله أداة تدخل ضد تركيا".

وفى رد فعل من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن  "يستند فقط إلى الشعبوية". وكتب تشاووش أوغلو على تويتر في أول رد فعل على بيان من البيت الأبيض: "الكلمات لا يمكن أن تغير التاريخ أو تعيد كتابته". وأضاف: "ليس لدينا ما نتعلمه من أي شخص فيما يتعلق بماضينا. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدالة".

أرمينيا: خطوة لصالح العدالة

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان بالقرار التاريخي للرئيس الاميركي معتبرا أنه "خطوة قوية جدا لصالح العدالة والحقيقة التاريخية".

وأبلغ باشينيان الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة اليوم السبت بأن الاعتراف بالإبادة مسألة تتعلق بأمن أرمينيا، وخاصة بعد الأحداثالتي جرت في المنطقة العام الماضي عندما اندلعت الحرب في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وقال باشينيان في رسالته لبايدن نُشرت على موقعه الإلكتروني"تلقى الأرمن في أنحاء العالم بحماس شديد وترحيب بالغ الاعتراف بالإبادة".
 

ويقدر الأرمن بمليون ونصف مليون عدد الذين قتلوا منهم بشكل منهجي خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية التي كانت حينذاك متحالفة مع ألمانياوامبراطورية النمسا-المجر. وهم يحيون ذكرى هذه الحملة في 24 نيسان/ابريل من كل عام.
 

ص.ش/هـ.د (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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    لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري


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