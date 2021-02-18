بايدن يطلع على تقرير المخابرات بشأن مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2021) إنه اطلع على تقرير المخابرات الأمريكية المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والمتوقع نشره غداً الخميس.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان قريباً. وربما يشير التقرير إلى ضلوع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

من جانبه، صرح البيت الأبيض في وقت مبكر اليوم بأنه يقوم حالياً بتحديد موعد لاتصال هاتفي بين الرئيس بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان، وأن ذلك يأتي في إطار جهود بايدن لإعادة الاتصالات بالرياض لمساراتها التقليدية بعد أربع سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

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ويصر بايدن على التحدث مع العاهل السعودي فقط، فيما يعتبر متناقضاً مع العلاقة الودية بين ولي العهد السعودي والبيت الأبيض في عهد ترامب. ويعتبر ولي العهد لدى كثيرين الحاكم الفعلي للمملكة. لكن صورته العامة اهتزت بعد مقتل خاشقجي في 2018 على يد شخصيات أمنية اعتبرت مقربة من محمد بن سلمان.

ومن شأن التقرير المخابراتي الذي ستُرفع عنه صفة السرية غداً أن يعقّد العلاقات بين الولايات المتحدة

وحليفتها السعودية. وقالت مصادر لرويترز بعد أسابيع من عملية القتل إن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.

وليس من الواضح إن كان بايدن سيعارض وجود ولي العهد في الغرفة خلال مكالمته مع الملك سلمان.

ي.أ/ ع.ش (رويترز)