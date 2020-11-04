 بايدن يستعد لتصنيف المجازر بحق الأرمن ″إبادة جماعية″.. وتركيا ترد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2021

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بايدن يستعد لتصنيف المجازر بحق الأرمن "إبادة جماعية".. وتركيا ترد

ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصادر لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للاعتراف بالمجازر التي طالت الأرمن على يد القوات العثمانية، ما سيفاقم التوتر الأمريكي التركي.

جو بايدن

فصل جديد من العلاقات التركية الأمريكية في عهد بايدن

في خطوة من المتوقع أن تفاقم التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا التي ترفض بشدة هذا التصنيف، يستعد جو بايدن للاعتراف بالمجزرة التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها "إبادة جماعية".

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أنه من المقرر أن يعلن بايدن تصنيف المجازر "إبادة جماعية" السبت 24 أبريل/نيسان في الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويرتز على الأمر إنه من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة "إبادة جماعية" في بيان يوم السبت عندما تُنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم.

ورغم أن الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير إلا أنها تعني تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود كما أنها تأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.

وبهذه الخطوة سيكون بايدن أول رئيس أميركي يصف المجازر بأنها إبادة، وعلى الرغم من عدم وجود عواقب قانونية لهذا التصنيف إلا انه سيغضب أنقرة التي تصر على عدم وجود إبادة وأن الطرفين ارتكبا فظائع خلال الحرب.

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أثار الرئيس الأميركي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها "إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين"، لكن دون وصفها بـ"الإبادة الجماعية". واعتبرت وزارة الخارجية التركية تصريحات ترامب بأنها "تضليل".

أعلن رئيس كتلة حزب المستشارة ميركل، فولكر كاودر، أن المستشارة لن تنأى بنفسها عن قرار البرلمان الألماني الذي اعترف بأن قتل الأرمن في العهد الثماني كانت إبادة جماعية، مشيرا إلى أن ميركل صوتت لصالح القرار في حينها.

بعد موافقة مجلس النواب الهولندي على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة "الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين، أدانت تركيا الاقتراح معتبرة أنه "لا قيمة له" وأن الأهداف منه "انتخابية وشعبوية".

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 "عملية إبادة"، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بمجلسيه بذلك.

وكان أكثر من 100 عضو في الكونغرس على رأسهم آدم شيف الرئيس الديموقراطي للجنة المخابرات في مجلس النواب قد بعثوا برسالة الى بايدن يحضونه فيها على الوفاء بتعهده بالاعتراف بالإبادة خلال حملته الانتخابية.

وسبق أن اعترف الكونغرس الأمريكي رسميا بالمجازر على أنها إبادة جماعية في كانون الأول/ديسمبر 2019 في تصويت رمزي، لكن إدارة ترامب لم تعترف بالتصنيف.

وقالت الرسالة: "على مدى عقود بينما يعترف القادة في جميع أنحاء العالم بأول إبادة جماعية في القرن العشرين حافظ رئيس الولايات المتحدة على صمته".

وأضافت "سيدي الرئيس، كما قلت العام الماضي في بيانك الصادر في 24 نيسان/أبريل إن " 'الصمت هو تواطؤ'.. والصمت المخزي لحكومة الولايات المتحدة بشأن الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن استمر مدة طويلة جدا ويجب أن ينتهي".

وكان بايدن قد أحيا قبل عام، عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، ذكرى 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذي فقدوا أرواحهم في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية وقال إنه سيدعم مساعي وصف عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية.

وقال في تغريدة آنذاك "اليوم، نتذكر الفظائع التي واجهها شعب الأرمن في الإبادة الجماعية الأرمنية. إذا تم انتخابي أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسوف أجعل من حقوق الإنسان العالمية أولوية قصوى".

رفض تركي

وبعد أن وافق البرلمان الهولندي على اقتراح في شباط/فبراير يحض الحكومة على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، اعتبرت تركيا أن هذه الخطوة "تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ بالاستناد الى دوافع سياسية".

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه ترأس اجتماعا مع مستشارين تعهد خلاله "مواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة 'الإبادة الأرمنية' "، دون الإشارة مباشرة إلى خطط بايدن.

وخشية أن يستغل بايدن خطابه السبت للاعتراف بالإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في مقابلة هذا الأسبوع إن "البيانات بدون التزامات قانونية لن يكون لها أي فائدة، لكنها سوف تضر بالعلاقات (...) وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل العلاقات أكثر سوءا، فإن هذا القرار يعود لهم".

إ.ع/ ع.ش ( أ ف ب، رويترز)

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

  • Porträt - Daniyel Demir

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري


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