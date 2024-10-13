بايدن يزور برلين ضمن زياراته الوداعية و"تقليص كبير" لبرنامجه

بعد إرجاء زيارته التي كانت مقررة في (12 أكتوبر / تشرين الأول 2024) بسبب الإعصار ميلتون، يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا خلال أيام، وفق ما أفاد مصدر حكومي في برلين الأحد (13 أكتوبر / كانون الأول 2024).

وقال المصدر إن بايدن "يصل إلى برلين الجمعة"، لافتا الى أن زيارته تستمر يوما واحدا. وفقا لتقارير وسائل إعلام ألمانية سيلتقي بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ويُتوقع أن يكون ملفا أوكرانيا والشرق الأوسط في صدارة جدول محادثاته.

وكان من المقرر أن تُجرى زيارة بايدن إلى ألمانيا بين 10 و12 / 10 / 2024 وقضاء يومين ونصف في ألمانيا يزور فيها قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في غرب ألمانيا ويعقد قمة حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكان من المقرر أن تتخلل زيارته قمة رباعية مع شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. كذلك كان من المقرر أن يتوجه إلى أنغولا مباشرة بعد زيارته ألمانيا في إطار رحلاته الدولية الوداعية في الأشهر الأخيرة من رئاسته، بعدما انسحب من السباق الرئاسي في يوليو / تموز 2024.

وكان مقررا أيضا أن يعقد اجتماعا لأكثر من 50 من حلفاء أوكرانيا لمناقشة المزيد من الدعم لكييف في تصديها للغزو الروسي. ذاك الاجتماع كان يُفترض أن يحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه بدلا من ذلك أجرى جولة خاطفة ليومين في العواصم الأوروبية، بما فيها برلين، لطلب مساعدة عسكرية مستدامة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل عامه الثالث. لكن بايدن ألغى يوم الثلاثاء 08 / 10 / 2024 الزيارة وقرر البقاء في الولايات المتحدة للإشراف على الاستجابة للإعصار ميلتون الذي ضرب فلوريدا وتسبب بأضرار بحوالي 50 مليار دولار وحصد أرواح 16 شخصا على الأقل، وحرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي. وكان السفر إلى الخارج قبيل الإعصار من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بحملة الديمقراطيين قبل 28 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشهد تنافسا محتدما.

إرجاء زيارة بايدن لألمانيا.. كيف يؤثر على ملف أوكرانيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ونشر المرشح الجمهوري دونالد ترامب معلومات مضلِّلة حول الاستجابة الطارئة لإدارة بايدن ونائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني 2024. ووفقا لمجلة "دير شبيغل" فإن برنامج زيارة بايدن الأسبوع المقبل سيتم تقليصه على نحو كبير عما كان مقررا، علما بأن جدولها كان يلحظ أنها زيارة دولة. وعلى الرغم من ذلك فمن المقرر أن يمنح شتاينماير بايدن وسام الاستحقاق الألماني تقديرا لجهوده من أجل تعزيز الصداقة الألمانية الأمريكية.

وتعد هذه أول زيارة لإجراء محادثات ثنائية يقوم بها بايدن إلى ألمانيا خلال فترة ولايته التي امتدت لأربع سنوات. وعلى الرغم من حضور الرئيس الأمريكي قمة مجموعة السبع في منطقة إلماو الألمانية عام 2022 وتوقفه في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية خلال محطات التزود بالوقود في رحلات حكومية أخرى فإنه لم يقم برحلة منفردة إلى ألمانيا، ويرغب الرئيس المنتهية ولايته الآن في تعويض ذلك، قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير / كانون الثاني 2025.

ع.م / ص.ش (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)