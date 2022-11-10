 بايدن يدعو للافراج عن علاء عبد الفتاح .. وأسرته تتقدم بطلب للعفو الرئاسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2022

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بايدن يدعو للافراج عن علاء عبد الفتاح .. وأسرته تتقدم بطلب للعفو الرئاسي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في أعقاب الاجتماع بين بايدن والسيسي إن "الولايات المتحدة طالبت بالإفراج عن علاء عبد الفتاح". جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه شقيقته منى إنها تقدمت للمرة الثانية بطلب لعفو رئاسي عن أخيها.

السيسي وبايدن

كان البيت الأبيض قد أعرب في وقت سابق عن "قلق عميق" بشأن وضع عبد الفتاح، بعد أن قال محامي الناشط إنه مُنع من زيارته.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط السياسي البارز المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام في سجن مصري.

مختارات

وقد بدأ علاء عبد الفتاح المصري-البريطاني، وهو شخصية رئيسية في ثورة عام 2011 في مصر إضراباً جزئياً عن الطعام في نيسان/أبريل الماضي، ثم توقف عن تناول المياه يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع بدء قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر، وفقاً لعائلته.

وكان البيت الأبيض قد أعرب في وقت سابق عن "قلق عميق" بشأن وضع عبد الفتاح، بعد أن قال محامي الناشط إنه مُنع من زيارته رغم حصوله على تصريح من السلطات.

ويقضي عبد الفتاح حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك نصاً كتبه شخص آخر يتهم فيه ضابطًا بالتعذيب.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في أعقاب الاجتماع بين بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة إن "الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عنه. لقد قمنا بالتأكيد على هذا الأمر". 

والتقى السيسي مع بايدن على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب-27)، التي تعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية.

 

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي المتوجه إلى آسيا إن الرئيسين "أجريا مناقشة طويلة بشأن قضية حقوق الإنسان" مضيفاً أن بايدن "وجه فريقه للعمل مع المصريين فيما يتعلق بعدد محدد من القضايا، من بينها، قضية (علاء عبد الفتاح)".   

وقال سوليفان "أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية، بينما كنا في مدينة شرم (الشيخ)، ولن أضيف الكثير بشأن هذا لأننا نقوم بكل ما في وسعنا لتأمين إطلاق سراحه وكذلك عدد من السجناء السياسيين الآخرين". وأضاف "ليس لدي معلومات حديثة بشأن حالته في الوقت الحالي".

النيابة المصرية تشكك في إضرابه

وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت بياناً مساء الخميس قالت فيه إن "حالة النزيل علاء عبدالفتاح لا تستدعي نقله إلى المركز الطبي"، واوصت بالمتابعة الدورية له.

وأشارت النيابة في البيان إلى أنها عاينت محبسه، كما اطلعت على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية ، كما اطلعت على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى فيتامينات ومكملات غذائية عثر عليها معه.

وأوضح البيان أن النيابة أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت إلى أنه قد قرّر تناول سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.

لكن أسرة علاء شككت في بيان النيابة وقالت منى سيف شقيقته عبر فيسبوك إن البيان الرسمي "كذب بيّن"، مضيفة أن السلطات ستتدخل بالقوة لوقف إضرابه "حتى لا يموت بين أيديهم"، فيما قالت والدته الدكتورة ليلي سويف إن البيان ملئ بالمغالطات:

طلب عفو رئاسي

من ناحية أخرى، أعلنت منى، شقيقة علاء عبد الفتاح، أنها طلبت رسمياً الجمعة عفواً رئاسياً للإفراج عنه.

وقالت سيف عبر تويتر "سبق أن قدمت طلباً في حزيران/يونيو، واليوم قدمت طلباً جديداً لتكرار التزامي سلوك أي طريق قانوني لإيجاد حل لأزمة شقيقي".

وأحيت القاهرة منذ نيسان/ابريل لجنتها للعفو الرئاسي وأفرجت عن 766 معتقلاً سياسياً بحسب منظمة العفو الدولية. لكن منظمة العفو تقول إنه جرى خلال نفس الفترة سجن ما يقرب من ضعف هذا العدد بسبب نشاطهم.

وكانت والدته ليلى قد علمت من سلطات سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) أن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

واستدعت النيابة محاميه خالد علي، صباح الخميس، لإصدار تصريح زيارة له، لكن السجن رفض قبول التصريح المؤرخ مساء الأربعاء، بحسب المحامي.

ولم يحصل المحامي على تصريح زيارة منذ نحو ثلاث سنوات، وجرى استدعاؤه بعد يوم مكثف من التعبئة لصالح علاء عبد الفتاح في كوب27، لكن إدراة السجن رفضت التصريح.

وعقدت شقيقته سناء سيف مؤتمرين صحافيين شهدا تغطية كثيفة في شرم الشيخ، وطالب قادة ومسؤولون عدة، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من الرئيس المصري الإفراج عن عبد الفتاح.

ودعت سيف الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر صحافي جديد في شرم الشيخ حيث تعقد كوب27، حتى تتمكن من تقديم "طلبها لمؤسسة الرئاسة بالعفو عن شقيقها"، بحسب ما قال خالد علي عبر فيسبوك مساء الجمعة.

وخلال أول مؤتمر صحافي لها في كوب27، تعرضت منى - وهي نفسها سجينة سياسية سابقة - لهجوم كلامي شنّه نائب برلماني مؤيد للسيسي لكن سرعان ما أخرجه أمن الأمم المتحدة من القاعة.

وحضّت مجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة، القاهرة على الإفراج عن السجين المصري البريطاني، وقالت إن "سجن علاء عبد الفتاح ومحنته لا يمكن أن يصبحا صورة كوب27". 

ومنذ أن تولى السيسي السلطة عام 2013 اثر إطاحة الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، أدى القمع إلى تكميم المعارضة والمجتمع المدني بأكمله، في حين يتناقص عدد وسائل الإعلام المستقلة باستمرار. كما يمكن أن تكون الشبكات الاجتماعية خطيرة، إذ أحيل 200 مصري على القضاء العسكري بسبب نشر آرائهم عليها، وفق منظمات غير حكومية.

 وقد بدأت حملة توقيف منذ ثلاثة أسابيع مع ظهور دعوة غامضة للاحتجاج الجمعة. وانتشرت الشرطة بكثافة الجمعة في وسط القاهرة حيث يقع ميدان التحرير، بؤرة "ثورة" 2011 التي أصبح عبد الفتاح أحد أيقوناتها. وفتش رجال يرتدون ملابس مدنية هواتف شبان على دراجات نارية أو عابرين، بينما أغلق عناصر بالزي الرسمي شوارع محددة.    

ع.ح./ ع.أ.ج. (أ ف ب، د ب أ)

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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