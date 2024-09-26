بايدن يدعو الى عقد قمة في ألمانيا لحلفاء أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في ألمانيا، حيث من المنتظر أن تبحث أكثر من 50 دولة في هذا الاجتماع تنسيق الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس (26 سبتمبر/ أيلول 2024) عقد اجتماع قمة لخمسين من حلفاء أوكرانيا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في ألمانيا.

وقال في بيان "سأعقد اجتماعا على مستوى القادة لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في ألمانيا الشهر المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي ".

وسيتوجه بايدن إلى ألمانيا في منتصف الشهر المقبل حيث من المنتظر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وفي أعقاب ذلك سيتوجه إلى القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يحدد موقع الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة دول الاتصال الخاصة بأوكرانيا والتي تقودها الولايات المتحدة، فإن من الممكن توقع أن هذا الاجتماع سينعقد في رامشتاين إذ يطلق على هذه المجموعة أيضا اسم مجموعة رامشتاين، وجرت العادة أن تعقد هذه المجموعة اجتماعاتها في رامشتاين برئاسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا هما أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا .

ويأتي موضوع دعم أوكرانيا من بين الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها بايدن خلال زيارته لألمانيا.

ويستقبل بايدن اليوم أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في واشنطن حيث يعتزم الأخير عرض تفاصيل خطته التي يطلق عليها "خطة النصر".

وأعلن بايدن قبل اللقاء عن دعم جديد بمليارات الدولارات لكييف. وتشمل الحزمة نظام دفاع جوي إضافي طراز باتريوت وقنابل انزلاقية بعيدة المدى بالإضافة إلى طائرات مسيرة. وقال بايدن في بيان "اليوم، أعلن عن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب".



وأعرب زيلينسكي على الفور عن شكره لهذه المساعدة، وكتب على منصة تليجرام:" سنستخدم هذه المساعدة بأقصى قدر من الكفاءة والشفافية"، وتحدث عن الدعم الذي تحظى به بلاده في الولايات المتحدة سواء من الجمهوريين أو من الديمقراطيين. كما أشاد زيلينسكي ببرنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف16-" المقاتلة، ونوه أيضا إلى أهمية العقوبات المطبقة حديثا والتي تهدف إلى عرقلة قدرة روسيا على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)