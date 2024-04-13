بايدن يختصر إجازته وإسرائيل تغلق المدارس بعد تهديد طهران

إثر التهديد الإيراني، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية ويعود الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى واشنطن مع فريق الأمن القومي بعد يوم من التصريح بأنه يتوقع هجوماً على إسرائيل "عاجلاً وليس آجلاً".

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت (13 نيسان/أبريل 2024) إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية بعد تهديدات ايران بالرد على الهجوم الذي استهدف بداية نيسان/أبريل قنصليتها في دمشق، ونسب إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مقطع مصور إنه اعتباراً من الأحد، اليوم الأول من الأسبوع في اسرائيل، يتم تعليق "الأنشطة التعليمية والرحلات والنزهات" المدرسية. وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار "في ضوء الظروف الأمنية"، ويسري راهناً ليومين، الأحد والاثنين.

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي، سيسمح بالتجمعات في الهواء الطلق على ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها ألف شخص، مع فرض قيود إضافية في المناطق الحدودية حيث سيتم إغلاق الشواطئ. لكن الأنشطة المهنية غير معنية بهذه القيود. ودعا المتحدث باسم الجيش السكان إلى "اليقظة والمسؤولية".

وتابع هغاري أن "انظمة الدفاع والهجوم لدى القوات الجوية في حال تأهب مع دوريات جوية لعشرات الطائرات"، مؤكداً "أننا نملك نظام دفاع جوي ممتازاً لكن الدفاع ليس محكم الإغلاق".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء زيارة مقررة للنمسا والمجر مع عائلات الرهائن في غزة.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت، حيث كرر أوستن: "دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع الإسرائيلي"، حسبما قال المتحدث بإسم البنتاغون بات رايدر في بيان. وقال رايدر إن أوستن: "أوضح أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين".

وتعهدت ايران الرد على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/ابريل، ناسبة الهجوم إلى إسرائيل.

إسرائيل في انتظار تنفيذ إيران تهديداتها To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

بايدن يعود لواشنطن

واليوم السبت قطع الرئيس الأمريكيجو بايدن عطلة نهاية أسبوع في دارته العائلية وعاد إلى واشنطن لإجراء مشاورات عاجلة مع فريقه للأمن القومي في ملف الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر وسط تخوّف متزايد من هجوم على إسرائيل.

وقال الرئيس جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع رداً ايرانياً "وشيكاً". وحذّر مسؤولون أمريكيون من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

وتصاعد التوتر اليوم بعدما احتجزت ايران ناقلة حاويات اعتبرت أنها "مرتبطة" بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق الإعلام الرسمي الإيراني. ولاحقاً أكدت المجموعة الإيطالية-السويسرية "ام اس سي" المشغلة للسفينة أن السلطات الإيرانية تحتجزها.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسن "ندعو إيران إلى الإفراج عن السفينة وطاقمها الدولي فوراً". وأضافت إن "احتجاز سفينة مدنية من دون استفزاز يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وفعل قرصنة ارتكبه الحرس الثوري الإيراني".

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن اليوم، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء موقتاً، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة". وقالت الهيئة في بيان إنها "اتخذت قراراً بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي أي 11:00 مساء (السبت) بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة". وأضافت أنه "سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

خ.س/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)