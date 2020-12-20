 بايدن يجعل مكافحة الاحتباس الحراري هدفا أساسيا لإدارته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2020

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بايدن يجعل مكافحة الاحتباس الحراري هدفا أساسيا لإدارته

قدّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأعضاء الرئيسيين في فريقه المكلف بالمناخ، مؤكدا أنه سيجعل من مكافحة الاحتباس الحراري هدفاً أساسياً لإدارته في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كوفيد-19.

Joe Biden mit Maske in New Castle

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس (السبت 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إن هؤلاء الأشخاص "سيقودون الخطة الطموحة لإدارتي من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا هو التغير المناخي". وأضاف بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير "نحن في أزمة (..) كما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة كوفيد-19، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ".

وبين المرشحين الذين قدّمهم بايدن السبت، النائبة ديب هالاند التي اختارها لشغل منصب وزيرة الداخلية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذه التسمية، ستكون هالاند أول أمريكية متحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد تتسلم حقيبة الداخلية، الوزارة المسؤولة خصوصاً عن الثروات الطبيعية للأراضي الفدرالية مثل المحميات الوطنية.

وأشار بايدن إلى ان إدارته ستعمل على تحديث البنية التحتية للمياه والنقل والطاقة لجعلها مجهزة بشكل أفضل لمقاومة الظروف الجوية القاسية، موضحا أنه سيتم إحداث العديد من فرص العمل في هذا الإطار. وقال بايدن أيضًا إنه يريد بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية و1.5 مليون منزل موفر للطاقة. وأضاف أن إدارته ستوفر ربع مليون وظيفة "على الفور" من خلال توظيف أشخاص من أجل إغلاق آبار النفط والغاز المهجورة التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة.

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وكرر بايدن أنه سيعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب، وكما سيعيد العمل بمجموعة كبيرة من القوانين البيئية التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتخلى عنها ترامب. وقال بايدن إنه اختار جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة في إدارة أوباما، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ.

 وعين بايدن مايكل ريغان وزير البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية حاليا رئيسا للوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وبريندا مالوري المحامية المتخصصة بقضايا البيئة رئيسة لمجلس جودة البيئة. وريغان ومالوري أمريكيان من أصل إفريقي. وقال الرئيس المنتخب إنه باختياره الشخصيات التي أعلن عنها السبت، ستضم حكومته ستة أمريكيين من أصل إفريقي.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)

 

  • Großer Solarpark Villanueva in Mexiko

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    تكلفة أقل

    الطاقة الشمسية تنتج في غالبية مواقع العالم الكهرباء الأقل كلفة، وبالذات من خلال المنشآت الكبيرة في مناطق مشمسة مثل هنا في المكسيك. وبالتالي يتم بناء منشآت شمسية بصفة متزايدة. وعملية التزود بالكهرباء تتغير جذريا على مستوى العالم.

  • Schweiz: Schwimmende Solaranlage Lac des Toules

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    حيثما وجدت الشمس!

    المنشآت الشمسية يمكن بناؤها في كل مكان تقريبا: الصحراء والمساحات القاحلة والسطوح والبركات المائية. هنا في سويسرا تقع الألواح الشمسية على حوض اصطناعي في منطقة الألب. وحاليا يتم تغطية الاحتياج العالمي من الكهرباء بثلاثة في المائة من الطاقة الشمسية.

  • Photovoltaik in der Landwirtschaft: Oben Photovoltaikmodule und unten eine Geflügelfarm

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    استخدام مزدوج

    توجه آخر يتمثل في الاستخدام المزدوج: في الأعلى ألواح شمسية وتحتها مساحة للزراعة. هنا في الصين هي عبارة عن مزرعة دواجن. والظل يكون مفيدا لا سيما في المناطق المشمسة جدا: وفي الصحاري تصبح الزراعة ممكنة.

  • Deutschland Freiburg: Solarsiedlung Sonnenschiff, Niedrigenergiehäuser und oben auf den Dächern Photovoltaikanlagen

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    كهرباء رخيص

    فوق جميع سطوح العالم تقريبا تكون الألواح الشمسية وسيلة معقولة. والكهرباء تستهلك مباشرة في عين المكان، وتكون هناك حاجة أقل للخيوط الكهربائية. وفي المانيا تصل تكلفة الكهرباء الشمسي من السطح مقارنة مع الكهرباء من الشبكة العادية إلى أقل من الثلث.

  • Solarpark und dahinter eine Fabrik im Sonnenlicht

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    إنتاج مع مستقبل

    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

  • Supermarkt in Conil in Südspanien. Der Parkplatz ist mit Modulen verschattet.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

  • Batteriegroßspeicher für Sonnenenergie neben Solarpark in Deutschland

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.


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