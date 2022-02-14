بايدن يجدد تحذيراته.. خطر الغزو الروسي لأوكرانيا "عال جدا"

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس (17 شباط/فبراير 2022)، قبل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو (شمال)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا". وقال أمام الصحافيين إن هجوما روسيا يمكن أن يقع "في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "لا نية" لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا". وسبق أن حذر بايدن مرارا من خطر اجتياح، لكنه كان يعلن في الوقت نفسه أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قراره في هذا الشأن. وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.

المستشار الألماني أولاف شولتس يقول إن الموقف لايزال خطيرا.

شولتس: الوضع لا يزال خطيرا على الحدود

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن الموقف لا يزال يتسم بالخطورة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وفي أعقاب مشاورات لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية، قال شولتس في بروكسل إن روسيا لا يزال لديها في منطقة الحدود إمكانيات عسكرية تكفي لغزو أوكرانيا.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قصف روضة للأطفال في أوكرانيا بأنها "عملية خداع" بهدف تبرير شن عمل عسكري روسي ضد البلاد. وقال جونسون: "اليوم (الخميس)، حيث أنني متأكد أنكم علمتم بالفعل، قُصفت روضة أطفال فيما نتحدث عن حدوثه. حسنا، نعرف أنه كان عملية خداع بهدف تشويه سمعة الأوكرانيين لخلق ذريعة وتحريض زائف على عمل روسي".

وأضاف: "نتخوف للغاية من أن ذلك سيكون النوع، الذي سنشهد المزيد منه خلال الأيام القليلة المقبلة".

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هذا وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن روسيا قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير "مقلقة" عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو. وقال أوستن للصحافيين عقب اجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي "قلنا منذ بعض الوقت إن الروس قد يقومون بأمر مماثل من أجل تبرير نزاع عسكري. لذا سنراقب الأمر عن كثب".

موسكو تنفي

من جانبه رفض الكرملين تشكيك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بقيام روسيا بسحب قواتها من قرب حدودها مع أوكرانيا، قائلا إنها "اتهامات بلا أساس" وإن الأمر يستغرق وقتا لإنهاء التدريبات العسكرية.

وكانت موسكو قد أعلنت يوم الثلاثاء انسحابا جزئيا للقوات، مُهدئة مخاوف غربية من غزو وشيك لأوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وحلف الأطلسي قالا أمس الأربعاء إن الوجود العسكري الروسي هناك يتزايد في الحقيقة ولا يتناقص.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن لدى وزارة الدفاع الروسية جدولا زمنيا واضحا لعودة الوحدات إلى ثكناتها الدائمة. وأضاف "واضح أن الحشد لإجراء التدريبات العسكرية تم على مدى أسابيع، وبالطبع من المستحيل أن يتم الانسحاب في يوم واحد. فالقوات لا يمكنها أن تنطلق وتذهب بعيدا... الأمر يستغرق وقتا". وأردف "اتهامات بلا أساس كالعادة".

ونفت روسيا مرارا إضمارها أي خطة لغزو أوكرانيا، على الرغم من حشد نحو 150 ألف جندي، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، قرب الحدود.

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في المقابل قالت موسكو إنها تشعر بقلق بسبب تصاعد العنف في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا وأكدت أنها تراقب الوضع عن كثب. وتبادل المتمردون والقوات الأوكرانية اليوم الخميس اتهامات بإطلاق النيران عبر خط وقف إطلاق النار.

وبدأ الصراع في دونباس عام 2014، وهو مستعر منذ ذلك الحين على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار العديدة. وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف غربية من احتمال استخدام بعض الاستفزاز المنظم في شرق أوكرانيا ذريعة لشن غزو شامل.

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة تعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة.

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة بدأ التوتر الحالي قبل أسابيع عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة في 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة. إعداد: خالد سلامة



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)