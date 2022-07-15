بايدن يثني على مباحثاته في السعودية ويثير قضية خاشقجي

أصدرت الولايات المتحدة والسعودية اليوم الجمعة (15 يوليو/ تموز 2022) مجموعة من الإعلانات تراوحت موضوعاتها بين سحب قوات حفظ السلام من جزيرة استراتيجية قبالة السواحل السعودية والمصرية إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.

وفي البيان الذي صدر بعد محادثات أجراها بايدن مع كبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رحبت الولايات المتحدة أيضا بالزيادات المتسارعة في إنتاج النفط التي أعلنت عنها مسبقا مجموعة أوبك +، التي تضم السعودية وروسيا.

ونص البيان على أن القوات الأمريكية وقوات حفظ السلام الأخرى ستغادر جزيرة تيران التي تتمركز فيها في إطار اتفاقات تم التوصل إليها في عام 1978 والتي أدت إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ومصر. وتحتل تيران موقعا استراتيجيا بين السعودية ومصر على الطريق إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

وقال البيان إن واشنطن رحبت أيضا بخطوة السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنيةالتي تحلق من وإلى إسرائيل، وهو ما كان محظورا في السابق مع استثناءات نادرة.

وتناولت إعلانات أخرى اتفاقية حول التعاون في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس للهواتف المحمولة والأمن الإلكتروني.

مشاهدة الفيديو 02:38 بايدن في السعودية . . خفض أسعار النفط وتعاون أمني وعسكري

خاشقجي واليمن

وأشار بايدن إلى إنه أثار مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وتابع "ما حدث لخاشقجي كان أمرا فظيعا (...). قلت بوضوح إنه اذا حدث أمر مماثل مجددا فسيكون هناك رد وأكثر من ذلك". وكان تقرير للاستخبارات الأمريكية ذكر أن ولي العهد السعودي وافق على قتل الصحافي.

وأثنى بايدن على محادثات جدة، قائلا إنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية تتعلق بأمن الطاقة. وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي بجدة "لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لروسيا أو الصين". وتابع "نحرز تقدما باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج".

وقال بايدن إنه أجرى سلسلة من اللقاءات الجيدة في السعودية، مؤكدا "العمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات". وأوضح بايدن أنه اتفق على العمل لتعزيز الهدنة فى اليمن وأنه ساهم فى تثبيت ودعم الهدنة هناك .

وأشارالرئيس الأمريكى إلى أنه سيجتمع مع تسع من قادة الدول العربية غدا السبت. وفي وقت سابق اليوم، اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين. وقبيل الاجتماع، التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في كانون الثاني/ يناير 2021.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)